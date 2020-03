La santé publique en Iran, un otage de plus de Khamenei

Trois membres du Majlis (Parlement iranien), ainsi que le président de la faction des droits des citoyens ont exigé l'utilisation de différentes sources d'argent telles que la Société d'investissement de la sécurité sociale (Shasta), l'Exécution de l'ordre de l'Imam Khomeiny (EIKO), la Fondation Mostazafan et le holding pétrochimique, tous sous le contrôle direct du Guide Suprême Ali Khamenei, pour la fourniture et la distribution de masques, de vêtements, de lunettes et d'autres produits de première nécessité pour le personnel médical.

Cependant, le chef de l'organisation des infirmières, Mohammad Mirzabeygi, a signalé que le manque d'équipements de protection tels que les masques et les gants pour les infirmières dans certains centres médicaux des provinces du nord continue d'exister. « Les infirmières et le personnel médical travaillent dur pour traiter les patients », a-t-elle déclaré à l'agence IRNA le 9 mars. Dans ce contexte et avec une grave pénurie de fournitures médicales tant dans les pharmacies que dans les centres médicaux, la question la plus importante est de savoir où sont passés tous les masques et équipements donnés par d'autres pays, ainsi que les désinfectants dans les entrepôts de la réserve, et les produits médicaux nouvellement produits.

Le chef de l'équipe d'intervention COVID-19 à Téhéran a déclaré à Javan Online le 9 mars : « Si Téhéran est mis au défi de répondre à ses besoins, le pays sera également mis au défi (...) Tous les articles qui ont été trouvés dans les entrepôts de la réserve n'entrent pas sur le marché ou dans les installations médicales aussi vite qu'ils le devraient. En attendant, l'augmentation de la capacité de production ne répond toujours pas aux besoins de l'Iran. » Puis, Homayoun Yousefi, membre du Majlis et de la Commission nationale de lutte contre le COVID-19, a déclaré au journal Keyhan le 10 mars : « La maladie devrait atteindre son pic dans les deux prochaines semaines, et les hospitalisations augmenteront alors de 10 à 15 % dans tout le pays. »

Accumulation de fournitures médicales par les Gardiens de la révolution (pasdaran)

Dans une lettre envoyée au ministre de l'Industrie, Reza Rahmani, et publiée par Ebtekar le 3 mars, le ministre de la Santé Saeed Nemaki a affirmé : « Malheureusement, il existe un réseau interconnecté de thésauriseurs de masques qui vendent leurs produits dix fois plus cher que le prix réel aux revendeurs du marché. Les autorités sécuritaires, judiciaires et policières du pays doivent résoudre ce problème non seulement en saisissant leurs biens mais aussi en changeant l'administration des usines de fournitures médicales et en plaçant un responsable à la tête de ces usines. »

En réponse à une question sur l'impact des sanctions américaines sur les efforts de l'Iran pour arrêter la propagation de COVID-19, Abbas Mousavi, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré : « Les sanctions américaines illégales, ainsi que la politique de pression maximale, ont affecté la santé publique en Iran. Même si les médicaments et le matériel médical ne devraient pas être sanctionnés, tous les compromis restent fermés ». D'autre part, le coordinateur du Département d'État américain, Brian Hook, a accordé une interview à la BBC en persan le 3 mars, où il a nié la responsabilité des États-Unis dans la crise médicale. « Un mémo écrit par un des ministres iraniens au président Hassan Rohani indique que 1,3 milliard de dollars ont été perdus en fournitures médicales iraniennes. Les pasdaran ont utilisé des sociétés écran pour saisir les médicaments et les fournitures médicales afin de les vendre sur le marché noir à des prix plus élevés pour faire des bénéfices. »