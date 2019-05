La Syrie n’a pas gagné la guerre. La gagnera-t-elle ?

Tandis que la guerre continue d'être sanglante pour l'armée syrienne, la reconquête de son territoire marque le pas.

Deux articles d'Andrew Korybko apportent son éclairage :



https://lesakerfrancophone.fr/poutinyahou-et-rusrael



« Poutinyahou et Rusraël »



Par Andrew Korybko – Le 12 avril 2019 – Source eurasiafuture.com





Le président Poutine et le premier ministre « israélien » Netanyahou sont des compagnons d’armes : le premier a contribué à la ré-élection historique du second au moyen d’une séance photo éclair de dernière minute, qui s’est révélée capitale dans cette victoire ; et l’on voit à présent la Russie et « Israël » emprunter le chemin du « deux États, une seule nation », suite à l’étroite coopération qui les lie depuis le lancement de l’opération russe anti-terroriste en Syrie en 2015 ; à présent, l’ère du « Rusraël de Poutinyahou » a commencé.





Poutine-Netanyahou





Une nouvelle ère pour le « nouveau Moyen-Orient »

La ré-élection de Netanyahou pour un cinquième mandat fait de lui le premier ministre « israélien » le plus longtemps en poste depuis Ben-Gourion, « fondateur » du pays, et elle n’aurait pas été possible sans l’intervention de dernière minute de Poutine : il s’est agi d’une diffusion de photos montrant la remise des dépouilles de 20 soldats de Tsahal, morts en Syrie, par l’armée russe, faisant suite à une demande expresse de la part de Tel Aviv. Les deux dirigeants russe et « israélien » constituent à présent des compagnons d’armes, juste au moment où leurs deux gouvernements s’engagent sur la voie du « deux États, une seule nation », suite à l’étroite coopération qui les lie depuis le lancement de l’opération russe anti-terroriste en Syrie en 2015. 2019 sera donc l’année de lancement de l’ère du « Rusraël de Poutinyahou », et il va falloir en tenir compte sur la scène internationale.



De l’« équilibrage » à l’alliance

Une grande partie de la communauté des médias alternatifs connaît en ce moment un état de dissonance cognitive : presque tout ce que leur ont relayé leurs « médias de confiance » ces dernières années s’est prouvé faux, en particulier les fables de « vœux pieux » selon lesquelles le président Poutine aurait fait de la Russie un « État de croisade anti-sioniste allié à la Résistance ». Rien n’est plus faux : le président russe n’a aucune intention de prendre parti dans un quelconque conflit ne présentant pas d’enjeu quant à la sécurité de son pays, et il a donc simplement positionné son pays comme force d’« équilibrage » ultime dans l’hémisphère oriental. Mais pour ce qui concerne le sujet des relations russo-« israéliennes », il a dépassé le stade de l’« équilibrage » et s’est mis sur la trajectoire d’une alliance totale : cela s’inscrit dans son pari risqué qui consiste à « saisir l’instant » et qui vise à remplacer le parrainage historique étasunien sur le soi-disant « État Juif ».



Au nez et à la barbe du monde

J’ai documenté en long, en large et en travers la création du « Rusraël de Poutinyahou », et je recommande fortement au lecteur peu familier de mes travaux de consulter les analyses qui suivent, qui lui permettront de se mettre à jour et de comprendre le contexte stratégique dans lequel ce développement change la donne internationale :



La grande stratégie de la Russie en Afrique et en Eurasie – et ce qui pourrait mal tourner

Le président Poutine au sujet d’Israël : citations du site web du Kremlin

C’est officiel, Israël constitue à présent un protectorat partagé russo-étasunien

Israël reconnaît avoir procédé à 200 frappes en Syrie – silence des médias alternatifs

https://eurasiafuture.com/2018/09/21/heres-how-the-latakia-tragedy-nay-conspiracy-might-have-played-out/

https://eurasiafuture.com/2018/10/31/russias-reshaping-syrias-deep-state-in-its-own-image/

La Russie ne nie pas avoir joué les intermédiaires dans le retrait iranien de Syrie – et c’est important

Je fais partie des anti-poutinistes pro-poutine et il serait temps que les médias alternatifs reconnaissent notre existence

https://eurasiafuture.com/2018/10/31/russias-reshaping-syrias-deep-state-in-its-own-image/

Il est temps d’aborder les S-300, les « symboles statutaires » et le « complexe du sauveur »

Les activistes au Moyen-Orient doivent cesser leur deux poids, deux mesures par rapport à la Russie !



Vérités irréfutables

Disons-le sans ambage, les faits sont vérifiables : au cours des quatre années écoulées, le président Poutine a plus rencontré Netanyahou (13 rencontres) que n’importe quel autre dirigeant ; un lien personnel s’est noué entre eux, qui est devenu fraternel et pourrait expliquer pourquoi la Russie a fait tant de cadeaux à « Israël » depuis un an ou deux. Igor Konashenkov, porte-parole du ministère de la Défense russe, l’a reconnu en septembre après l’accident aérien que le président Poutine avait notoirement qualifié d’« enchaînement tragique de circonstances », on compte parmi ces cadeaux l’« approbation passive » de plus de 200 frappes aériennes « israéliennes » anti-iraniennes et anti-Hezbollah sur le sol syrien rien qu’au cours des 18 mois précédent l’accident ; la découpe d’une zone tampon anti-iranienne de 140 kilomètres à partir du plateau du Golan (où il est dit que le président Poutine a passé des vacances en famille au cours des années 90) ; « la préservation des lieux sacrés et des tombes juives dans la ville d’Alep » ; et le risque encouru par les soldats russes à la recherche des restes des soldats de Tsahal au beau milieu d’une zone d’échange de feu entre l’armée arabe syrienne et État islamique.



En outre, le président Poutine a refusé de tenir « Israël » pour responsable de l’incident de septembre dernier, et n’a pas une seule fois ordonné à ses armées de suspendre ce qu’on appelle le « mécanisme de désescalade » sur lequel il s’était mis d’accord avec Netanyahou trois ans avant le lancement de l’intervention anti-terroriste. Le déploiement tant vanté de S-300 par la Russie en Syrie n’aura constitué qu’un écran de fumée : à ce jour encore, l’armée arabe syrienne ne dispose d’aucun contrôle opérationnel indépendant de ces systèmes. Ils sont donc neutralisés et il est garanti qu’ils ne constituent en rien une menace envers « Israël » dès lors que le soi-disant « État Juif » se coordonne avec Moscou pour bombarder les positions soupçonnées de l’Iran ou du Hezbollah sur le territoire de la République arabe. Et puisqu’on est sur ce sujet, le président Poutine a confirmé à l’issue de sa rencontre de février [2019] avec Netanyahou que la Russie et « Israël » constituent un « groupe de travail » visant à accélérer le retrait de toutes les armées étrangères de Syrie, ce qui induisait que l’armée iranienne était concernée par ce processus. Et enfin, la « diplomatie des dépouilles » de la semaine dernière [première semaine d’avril 2019, NdT] aura constitué un signe de solidarité sans précédent entre la Russie et « Israël ».



Le plan Yinon-Poutine

Tout ceci lève une question évidente : qu’attend le président Poutine en retour de cette loyauté sans faille envers Netanyahou ? Mais la réponse ne ressemble certes aucunement à ce que le public habituel des médias alternatifs a été amené à croire au fil des années. Le dirigeant russe ne joue bien évidemment pas au jeu parodique des « échecs en 5D » et n’est pas « à l’affût et prêt à poignarder Bibi dans le dos » au « moment opportun » ; il espère en revanche qu’« Israël » va laisser son pays prendre un rôle plus important dans le succès partiel qui couronnera à son avis le plan Yinon. En échange de son « approbation passive » des desseins « israéliens » en Syrie (et malgré le fait qu’elle a elle-même enrayé la réussite totale de son intervention anti-terroriste de 2015), la Russie espère recevoir d’Israël de généreux investissements étrangers, dès lors qu’Israël aura adhéré formellement à l’Union Eurasiatique, à laquelle Moscou a également réussi le miracle de faire adhérer son ennemi juré iranien.



Et si la Russie réussit à faire accepter à la Syrie le « brouillon de constitution » que Moscou a rédigé pour le pays, et que Damas finit par abandonner ses prétentions légales sur le plateau du Golan, comme cela est fortement induit par le document en question (ce qui, par transition, reviendrait à « reconnaître ‘Israël’ »), Moscou pourrait dès lors « légalement » rattacher les approvisionnements syriens en gaz sous son propre contrôle avec le gazoduc de la Méditerranée orientale, appartenant à Tel Aviv, et donc « coopter » le méga-projet et éviter qu’il entre en concurrence avec ses propres exportations énergétiques vers l’Europe. En outre, la Russie et « Israël » pourraient joindre leurs influences sur les kurdes de la région pour s’implanter plus solidement, par kurdes interposés, dans l’espace central du Moyen-Orient ; cela répondrait aux préceptes du plan Yinon, qui visent à pouvoir gérer cette démographie stratégiquement positionnée à cheval sur plusieurs frontières. Au vu du considérable impact géo-stratégique que l’alliance russo-« israélienne » promet de prendre dans la région, il devient donc plus pertinent de requalifier le plan Yinon en plan Yinon-Poutine.



Le positionnement russe : rhétorique contre réalité

Les réalités que nous venons de décrire sont aux antipodes de la rhétorique émise par la Russie, mais ce fait est voulu : Moscou dit souvent ce que le grand public veut entendre, tout en agissant selon ses propres intérêts, que cela plaise au public international ou non. Par exemple, on a souvent entendu la Russie condamner les frappes « israéliennes » en Syrie contre l’Iran et le Hezbollah, et l’on sait à présent, de la propre bouche d’un porte parole de la Défense russe en septembre, que ces frappes étaient coordonnées entre Moscou et Tel Aviv depuis le début, de par le « mécanisme de désescalade ». Idem pour la réaction russe à la « reconnaissance » par Trump de l’annexion par « Israël » du plateau du Golan, facilitée dans les faits par la zone tampon anti-iranienne que Moscou avait elle-même mise en place à l’été 2018 après avoir repoussé les ennemis auto-déclarés de l’« État Juif » à 140 kilomètres de la région occupée, et ce sur demande de Tel Aviv.



Le motif établi en est que la Russie modèle des déclarations sur le calque des lois internationales pour maximiser son attractivité auprès des populations de la région à majorité arabe, mais finit systématiquement par laisser faire les actions unilatérales d’« Israël », pour des considérations de « realpolitik » pragmatiques, et faute d’une volonté politique d’imposer des coûts inacceptables à Tel Aviv pour la forcer à changer de positionnement. Ce modus operandi suggère fortement que la Russie n’est pas en réalité si opposée qu’elle le prétend à l’« Accord du siècle » de Trump. Cela transparaît d’autant plus quand l’on considère que Netanyahou est soupçonné d’avoir agi comme médiateur informel entre les dirigeants étasunien et russe. Il est donc tout à fait possible que la Russie ait même encouragé sous le manteau l’« Accord du Siècle », pour autant qu’elle l’estime « inévitable » et non « incompatible » avec le plan Yinon-Poutine, et d’autant plus qu’elle disposerait de « garanties » d’« Israël » en ce sens.



Conclusions

L’examen des faits, même s’il apparaît au départ incroyable aux lecteurs qui auront subi un lavage de cerveau quelques années durant par les barons des médias alternatifs, montre que le président Poutine n’est absolument pas un « croisé anti-sioniste » : tous les faits sont alignés pour montrer l’inverse. Loin d’être positionné comme « anti-israélien », le dirigeant russe est probablement l’une des personnes les plus pro-« Israël » du monde, lui qui a engagé son pays à garantir la sécurité du soi-disant « État juif » face aux menaces de destruction proférées par l’Iran et son allié du Hezbollah. Ses liens fraternels avec Netanyahou ont amené au développement de relations tout aussi fraternelles entre la Russie et « Israël », engagés à présent sur le chemin du « deux États, une seule nation » et d’une force stratégique unifiée, d’où le nom de l’ère du « Rusraël Poutinyahou », dont nul être doté de raison ne pourra dénier l’existence.





Andrew Korybko est le commentateur politique américain qui travaille actuellement pour l’agence Sputnik. Il est en troisième cycle de l’Université MGIMO et auteur de la monographie Guerres hybrides : l’approche adaptative indirecte pour un changement de régime (2015). Le livre est disponible en PDF gratuitement et à télécharger ici.



Traduit par Vincent pour le Saker Francophone

Suite :

https://lesakerfrancophone.fr/assad-na-pas-gagne-la-guerre-poutine-la-force-aux-compromis



Assad n’a pas « gagné » la guerre : Poutine l’a forcé aux « compromis »



Par Andrew Korybko – Le 16 avril 2019 – Source eurasiafuture.com





L’affirmation selon laquelle Assad aurait « gagné » la guerre est trompeuse ; certes, il est toujours le président de la Syrie en poste, et démocratiquement élu, et constitue le seul dirigeant légitime de son pays, mais Poutine l’a forcé à réaliser des « compromis » sur plusieurs sujets importants après la libération d’Alep, et à accepter une réalité politique aux antipodes de ce que l’on pourrait appeler une « victoire ».





Assad-Poutine





Une « victoire » en trompe l’œil

C’est à la mode dans les médias alternatifs d’écrire qu’Assad a « gagné » la guerre : l’homme est toujours le président démocratiquement élu de la République arabe, et son seul dirigeant légitime ; et il est vrai que cela constitue une réussite majeure quand on pense que des dizaines de pays étaient à l’œuvre derrière le complot visant à le renverser par la violence, au travers de la Guerre hybride terroriste qui a dévasté la Syrie. Mais une telle affirmation fait fi de la réalité politique qui est devenue celle de la Syrie à ce jour, et qui est à l’opposé total de ce que l’on pourrait qualifier de « victoire ». Pour rester en poste comme président, Assad a été forcé par Poutine à réaliser des « compromis » sur plusieurs sujets importants après la libération d’Alep. De fait, il aurait été bien plus compliqué pour Assad de rester en poste si ses principaux adversaires étrangers ne s’étaient pas mis d’accord avec la Russie à son sujet ; mais la résultante en aura été que ces pays adversaires en ont chacun tiré en échange quelque bénéfice aux dépends de la Syrie. Pour le meilleur ou pour le pire, et qu’il s’agisse de « besoins pragmatiques » ou de « concessions inutiles », telle est à présent la situation objective de la Syrie aujourd’hui.



Tout a changé à partir d’Alep

La libération d’Alep a constitué un épisode majeur dans le conflit syrien, et n’a été possible que grâce au soutien des forces aériennes russes. On parle ici de la libération de la ville la plus peuplée de Syrie – avant le début de la guerre – qui constitue le retour symbolique de l’un des berceaux de la soi-disant « révolution » sous le contrôle du gouvernement. C’est cet épisode qui constitua le jalon à partir duquel le monde a attendu de voir l’Armée arabe syrienne, aidée de ses alliés russes, iraniens, et du Hezbollah, balayer le reste du pays et mettre fin rapidement à la guerre – les choses ne se sont pas du tout passées ainsi. De fait, presque immédiatement après la libération d’Alep, la Russie convoqua le tout premier tour des négociations de paix d’Astana, avec la Turquie et l’Iran, et essaya de geler les lignes de front, allant jusqu’à présenter un « projet de constitution » écrite par elle pour la Syrie, pour faciliter les pourparlers de paix au lieu de poursuivre le combat. Preuve de son intention de mettre fin à la guerre dès ce moment, la Russie mit en place des « zones de désescalade » un peu partout sur le territoire syrien pour mettre fin à la plupart des combats.



« Équilibrage » et pratique du troc dans le bazar syrien

La tournure qu’ont dès lors pris les événements a surpris les dirigeants syriens, qui croyaient jusque là (naïvement ou non) que la Russie étendrait son mandat anti-terroriste à la libération totale du pays des autres groupes armés d’« opposition » que Moscou ne reconnaissait pas officiellement comme des terroristes ; Damas n’aurait guère pu se tromper davantage. Loin d’aider Assad à reprendre le contrôle de son territoire après Alep, Poutine mit rapidement fin à la phase cinétique du conflit, en concluant une série d’accords avec toutes les puissances régionales. Le dirigeant russe, ce faisant, agit dans le cadre de la stratégie générale russe du XXIème siècle, afin de se positionner comme force d’« équilibrage » suprême en Afro-Eurasie, et en particulier dans l’espace clé du Moyen-Orient, à la frontière des trois continents. Nul ne disposait alors des détails des accords qui furent alors scellés, mais ceux-ci apparaissent à présent en pleine lumière, deux ans et demi après la libération d’Alep. Il ne fait aucun doute qu’Assad a été forcé, de gré ou de force, à se résoudre à des « compromis » avec les acteurs et selon les termes que nous allons à présent passer en revue.



Le « Rusraël de Poutinyahou »

Le Ministère de la Défense russe a reconnu en septembre 2018, après la tragédie aérienne qu’on connaît, qu’il avait autorisé « Israël » à user de frappes contre des cibles iraniennes et appartenant au Hezbollah à plus de 200 reprises rien que dans les 18 mois précédents. Ces frappes continuent d’être menées à ce jour, la dernière en date remontant à pas plus tôt que la semaine dernière. Poutine a également annoncé, à l’issue de son avant-dernière rencontre avec Netanyahou, la création d’un « groupe de travail » avec « Israël », en vue d’un retrait de toutes les armées étrangères de Syrie, et l’ambassadeur de Russie auprès de l’ONU est allé jusqu’à déclarer à un média saoudien que même l’Iran « allait devoir partir une fois la Syrie stabilisée ». Et ce n’est pas tout, la Russie a également défini à l’été 2018 une zone tampon anti-iranienne de 140 kilomètres au delà du plateau du Golan, à la demande d’Israël. Puis Poutine a aidé Netanyahou à se faire réélire, au travers d’une campagne photo de dernière minute, montrant le retour des dépouilles de 20 soldats de Tsahal, quelques jours à peine avant le scrutin. Depuis lors, des rumeurs circulent selon lesquelles la Russie aurait également remis à Israël la dépouille d’Eli Cohen, célèbre espion du Mossad. Nul être doté d’un esprit rationnel ne peut plus à ce jour nier l’existence du « Rusraël de Poutinyahou ».



Les USA et les Kurdes

Des forces armées, dirigées par les Kurdes et soutenues par les USA, occupent à ce jour le tiers Nord-Est de la Syrie, riche en ressources agricoles et énergétiques, le long de l’Euphrate, et rien n’indique qu’elles prévoient de rendre les armes et d’abandonner leur autonomie auto-proclamée à l’État central syrien, et ce d’autant moins que des soldats étasuniens sont toujours sur place en dépit de la promesse de « retrait » de Trump. Les forces étasuniennes agissent comme un « fil de détente », et empêchent l’Armée syrienne de traverser la rivière et de rétablir la souveraineté de l’État sur cette zone stratégique ; le désastre de Deir ez-Zor en février 2018 a démontré que les USA écraseraient par la force tout élément hostile qui oserait traverser la « ligne de désamorçage » qu’ils ont établie en accord avec la Russie. Contrairement à ce que l’on trouve souvent proféré dans divers médias alternatifs, la Russie ne montre strictement aucune volonté politique d’affronter militairement les USA et de risquer une troisième guerre mondiale. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle a accepté la mise en œuvre de cette « partition » informelle de la Syrie, espérant que cette mesure contribuerait à faire loi, au travers du « projet de constitution », rédigée par elle pour son « allié » syrien. On peut donc considérer que les négociations russes ont amené la Syrie à perdre non seulement le Golan, mais sans doute également le Nord-Est du pays.



La « sphère d’influence » turque

Mais la liste des pertes à enregistrer par Damas qui résultent de l’« équilibrage » exercé par la Russie sur la Syrie depuis le lancement de son intervention anti-terroriste ne s’arrête sans doute pas là : la possibilité d’une reprise de contrôle d’Idlib et d’autres zones du pays par l’État syrien apparaît de plus en plus douteuse. Soyons honnête, sans les accords menés par la Russie en la matière, il serait sans doute tout aussi impossible à l’Armée Syrienne d’en reprendre le contrôle. Mais reste le fait que les opérations conventionnelles menées par la Turquie sur diverses zones frontalières l’ont été avec l’accord tacite de la Russie, non pas par quelque « complot retors » contre la Syrie, mais – largement à l’instar du cas étasunien ci-avant – parce que la Russie n’avait pas l’intention d’entrer dans une autre escalade du style troisième guerre mondiale avec un pays membre de l’OTAN : la Russie a jugé bien plus pragmatique de sceller une série d’accords informels. Moscou comprend l’importance aux yeux d’Ankara de pouvoir contrer les militants Kurdes et de sécuriser sa propre zone tampon en Syrie, à l’« israélienne » : voilà pourquoi la Russie a aidé la Turquie à étendre sa « sphère d’influence » et à en formaliser une partie au travers de « zones de désescalade ».



« Rebelles » et « décentralisation »

Damas avait commencé à expérimenter l’application de programmes d’amnistie avant l’intervention russe, mais ceux-ci ont monté en cadence après le lancement de la campagne anti-terroriste de Moscou, le principal partenaire militaire de la Syrie proposant à tous les groupes armés présents dans le pays la possibilité d’être reconnus comme « rebelles », pouvant en théorie prendre leur part dans le processus de paix balbutiant, pourvu qu’ils désavouent les groupes reconnus à l’international comme terroristes, comme Daesh ; et nombre de ces groupes ont saisi cette opportunité. Plusieurs groupes non-« terroristes », parmi les plus connus, se sont ainsi vus invités au processus de paix d’Astana, qui a fini par amener à la décision de créer une « commission constitutionnelle » de 150 membres au total, dont seulement 1/3 (50) membres sont issus du gouvernement, les 2/4 restants (50 + 50) provenant de l’« opposition » et de la « société civile ». On voit bien ici que Damas est loin d’être traitée diplomatiquement comme « puissance victorieuse », et ne dispose en pratique que d’un statut égal à celui des forces de la société civile n’ayant pas combattu du tout dans cette guerre. La résultante, dans les vues de la Russie, en sera l’approbation de presque toutes les clauses de son « brouillon de constitution », et notamment la « décentralisation » qui vise à rendre légitimes les « sphères d’influences » qu’elle a déjà négociées avec les autres parties en Syrie.



« Avec des amis comme ça… »

Tous les détails des accords que nous venons d’évoquer sont factuels, mais on n’aime pas du tout les évoquer dans les médias alternatifs, en particulier au sein des « poutinistes » exerçant la pratique des « vœux pieux » les plus zélés, qui restent contre toute objectivité convaincus que tout ceci s’inscrit dans une sorte de « partie d’échecs en 5D », quelque « projet de maître » qui verra à la fin le dirigeant russe libérer une grêle de feu et de soufre sur tous les ennemis de la Syrie, en libérant « glorieusement » le pays et en portant un « coup fatal » au « Nouvel ordre mondial » contre lequel il est supposé « combattre ». Ces gens sont en réalité la pire sorte d’« amis » que Damas puisse compter, parce qu’ils empêchent le monde de voir la réalité objective de la situation politique actuelle du pays. On trouvera sans nul doute des observateurs pour arguer que la Russie n’est pour la Syrie qu’une « amie » empoisonnante ; mais il reste que Damas ne s’est à ce jour jamais plainte que Moscou « outrepasse » sa position, ce qui suggère qu’Assad (à reculons ?) s’accorde avec le fait que Poutine choisit « la solution la plus pragmatique » possible.



Conclusions

Le lecteur qui aura bien intégré les éléments révélés et analysés dans le présent article aura compris qu’affirmer qu’Assad a « gagné » la guerre est à tout le moins inexact : à part le fait qu’il reste en poste, et reste le président démocratiquement élu et légitime de la Syrie (chose qui constitue en soi une réussite remarquable), il s’est vu forcé par Poutine à des « compromis » sur de nombreux fronts, et avec chacun des ennemis jurés de son pays. Le rôle d’« équilibrage » de la Russie accorde à la Syrie la « distance diplomatique » suffisante pour « pouvoir nier » et maintenir un certain degré d’« ambiguïté stratégique », que ses médias peuvent exploiter pour présenter la situation sous tel ou tel angle à tel ou tel moment. Cet état de flou répond sans doute plus à une « nécessité pragmatique » coté syrien, le pays étant techniquement impuissant à s’opposer à la Russie s’il estime que son « allié » offre des « concessions non nécessaires » au nom de la Syrie afin de renforcer son propre statut diplomatique. Voilà qui renforce encore l’argument premier : Assad n’a pas vraiment « gagné » la guerre, quelles que soient les proclamations de ses « amis » des médias alternatifs.



Andrew Korybko est le commentateur politique américain qui travaille actuellement pour l’agence Sputnik. Il est en troisième cycle de l’Université MGIMO et auteur de la monographie Guerres hybrides : l’approche adaptative indirecte pour un changement de régime (2015). Le livre est disponible en PDF gratuitement et à télécharger ici.



Traduit par Vincent pour le Saker Francophone





Rappelons nous qu'il y a quarante ans au Liban, Hafez el Assad n'aidait quelqu'un que juste le temps nécessaire pour gêner quelqu'un d'autre.