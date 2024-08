La théorie du «  yawash yawash  »

L’expression « yawash yawash », prononcée par Hassan Nasrallah, le secrétaire général du Hezbollah libanais, dans le contexte des tensions avec Israël, est devenue virale, faisant de lui un prétendant à la célébrité sur les réseaux sociaux.

Cette phrase n’est pas apparue par hasard dans le discours de Nasrallah, mais s’inscrivait dans la philosophie et les objectifs généraux de son propos. Nasrallah a réalisé que son auditoire était las des menaces et des promesses, et que le coût du comportement du parti au Liban s’était aggravé. Cela a ajouté au Liban, déjà confronté à de nombreux problèmes accumulés, un dilemme encore plus grand : la possibilité d’être soumis à une attaque israélienne de grande envergure en réponse à toute opération militaire majeure que le parti pourrait mener, soit en représailles à l’assassinat de l’un de ses hauts dirigeants, Fuad Shukr, soit en participant à une éventuelle attaque de l’Iran contre Israël, ou les deux.

À la lumière de cette prise de conscience, Nasrallah a eu recours à l’apaisement de la colère en insistant à plusieurs reprises sur la nécessité d’« agir calmement... Patiemment... Délibérément et aussi courageusement, pas émotionnellement. Ce n’est pas du genre ’il m’a frappé, frappons-le en retour’... Yawash yawash... Petit à petit ». Cependant, Nasrallah a négligé le fait que le public et les partisans du parti n’ont plus aucune confiance dans de telles déclarations, et qu’il existe un fossé énorme entre les attentes de ces partisans et les tentatives de Nasrallah d’exagérer toute opération menée par le parti contre Israël.

Il est probable que les dirigeants iraniens aient cette fois poussé Nasrallah à essayer de donner plus de crédibilité à leurs menaces contre Israël, d’autant plus que leur réponse au bombardement du consulat iranien à Damas et à l’assassinat de hauts commandants des Gardiens de la révolution (le général de brigade Mohammad Reza Zahedi et sept autres officiers de la Force Qods) s’est transformée en source de moquerie et de ridicule du régime iranien et de son attaque théâtrale. Cela explique la transformation d’un chef de milice libanaise en porte-parole déclaré du régime iranien, rappelant que les Iraniens « égorgent avec du coton », faisant allusion à leur patience.

C’est en grande partie vrai et s’est particulièrement reflété lors du marathon répété des négociations sur le programme nucléaire iranien, que ce soit avant l’accord catastrophique de 2015 signé par l’administration Obama, ou pendant les trois dernières années de l’administration Biden, au cours desquelles l’Iran a obtenu de nombreuses concessions stratégiques de la part des Américains dans l’espoir que cela relancerait finalement l’accord nucléaire, ce qui, bien sûr, ne s’est pas produit.

Nasrallah réalise parfaitement que la décision de répondre à l’assassinat de Fuad Shukr n’est pas entre ses mains mais entre celles de Téhéran. La décision de l’Iran cette fois-ci n’est pas non plus entre ses propres mains, mais dépend largement des positions de la Russie et de la Chine, sur lesquelles Téhéran compte beaucoup pour un soutien diplomatique au moins en cas d’élargissement de la guerre. Cette question dépend à son tour des calculs du Kremlin, qui procédera nécessairement à un inventaire stratégique précis des gains et des pertes au cas où les États-Unis seraient préoccupés par une guerre majeure au Moyen-Orient, et de l’impact de celle-ci sur la crise ukrainienne. Par conséquent, la Russie déterminera ses intérêts puis convaincra la partie iranienne de ce qu’elle juge approprié pour les deux parties. Il en va de même pour la Chine, qui mesurera les répercussions d’une guerre éclatant entre l’Iran et Israël sur ses intérêts ainsi que sur ses relations avec les États-Unis dans le cadre du conflit plus large entre les deux grandes puissances.

À la lumière de ce qui précède, on peut dire que la théorie du « yawash yawash » est une tentative désespérée de montrer une cohésion artificielle, et simplement un analgésique pour absorber la colère parmi ses partisans en raison des pertes successives de la milice. C’est une tentative d’alimenter l’état d’anxiété que Nasrallah et ses alliés iraniens imaginent exister parmi les dirigeants israéliens et américains. Cependant, la vérité est que Nasrallah est pleinement conscient de ce qui se passe en coulisses. Il sait que le fait de le cibler personnellement est une possibilité et n’est pas du tout improbable, mais cela reste soumis aux propres calculs d’Israël. Il s’avère que le service de renseignement du parti est profondément infiltré, suite au ciblage de ses dirigeants de haut rang ainsi que des dirigeants et conseillers militaires iraniens qui étaient sous la protection du parti au cours de la période passée.

Beaucoup savent que l’Iran a une longue histoire dans l’application de la stratégie de la patience, et que les propos de Nasrallah sur « l’égorgement avec du coton » sont une autre expression de cette stratégie. Cependant, cette fois-ci, il tente de lever l’énorme pression sur le régime iranien pour qu’il réponde à l’assassinat de Haniyeh en utilisant sa position de chef de milice en confrontation directe avec Israël, transférant la pression de l’autre côté.

Mener une guerre globale contre Israël n’effleure pas l’esprit de Nasrallah, et il y a plusieurs raisons à cela à mon avis. Premièrement, la milice du Hezbollah n’a pas de véritable cause nationale dans son hostilité présumée avec Israël ; elle n’est qu’un agent de l’Iran dans son conflit géostratégique prolongé avec Israël, opérant au sein d’un système connu sous le nom d’axe de la résistance. Par conséquent, ni elle ni son chef ne sont des décideurs ou n’ont une cause qui leur est propre. Leur position est entièrement liée aux instructions qui leur sont envoyées par les Gardiens de la révolution. C’est pourquoi nous constatons que Nasrallah n’a pas parlé dans son récent discours d’une décision spécifique au parti concernant la réponse à l’assassinat de Fuad Shukr, mais a clairement et définitivement lié l’affaire à ceux qui « égorgent avec du coton ».

Tout ce qui précède ne nie pas qu’il existe une possibilité d’une certaine escalade militaire menée par le parti en application des directives iraniennes. Cependant, Nasrallah a montré ce qui reste de ses cartes, et qu’il n’est qu’un bras exposé de l’Iran et non un parti ou une milice libanaise défendant une cause qui concerne le peuple libanais. Ni le Liban n’a rien à voir avec ce que Nasrallah fait avec Israël, ni les Libanais ne sont en mesure de supporter une autre facture pour l’association de ces milices à une alliance douteuse avec l’Iran.

La théorie du « yawash yawash » révèle de manière scandaleuse la manipulation par l’Iran et ses mandataires du destin des peuples et des pays de la région.