La triple victoire de Recep Tayyip Erdogan.

@Attila

RTE est un fils de p... mais un très grand politicien un peu à l’image d’un JML, une grande gueule charismatique... « Ses intérêts » ont toujours primés sur tout le reste mais en l’occurrence l’alignement sur la Russie-Chine-BRICS est plutôt une bonne nouvelle pour le pays ne vous en déplaise. C’est sans doute d’ailleurs le seul bon coté du personnage car pour le reste son bilan est plus que mauvais. Le pays est en ruines, divisé comme il ne l’a jamais été et va mettre un long moment à se remettre de son passage au pouvoir tant socialement qu’économiquement.

Passage qui risque par ailleurs de se terminer rapidement car il est gravement malade et ressemble bien plus à un Biden qu’à un Poutine qui jouit non seulement d’une bonne santé mais du soutien de tout le peuple Russe. Quand les métastases atteignent le cerveau, on est générallement pas très loin de la fin, ce qui serait parrait-il le cas chez lui...