La Turquie donne des leçons de démocratie à la France

L'Agence Anadolu a rapporté[1] dans une dépêche datée du 3 septembre, que le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoï, a fermement condamné la republication de caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo.

Accusant, par la même occasion, la classe politique française et en particulier le président Emmanuel Macron, Aksoï a déclaré, toujours selon la dépêche, que cette publication ne pouvait être justifiée par l’invocation de la liberté de parole et d'expression artistique.

Elargissant ses accusations aux dirigeants européens, le porte-parole du ministère turc déclarait encore : « A chaque occasion, les démocrates autoproclamés servent la nouvelle génération de fascistes et de racistes en France et en Europe, en adoptant des pratiques qui augmentent la xénophobie et l'anti-islamisme ».

C’est sûr ! La grande démocratie turque où être Kurde, chrétien, arménien, grec… représente un risque vital et où être avocat, de gauche, démocrate, politicien d’opposition, laïc, femme, athée, agnostique…représente également un risque vital, peut donner des leçons de laïcité et de vivre ensemble à l’occident et notamment à la France.

La religion est doit demeurer une question privée ; l’espace public, libre de toute contagion religieuse (de quelque origine qu’elle soit), garantit ainsi la possibilité de vivre et d’évoluer ensemble à tous les citoyens. L’islamophobie n’a rien à voir là-dedans ; Charlie Hebdo a publié davantage de caricatures sur le christianisme, le judaïsme et d’autres religions, que sur l’Islam.

Enfin, toutes les idéologies peuvent être critiquées ; c’est l’essence même de la démocratie !