La Turquie irrite de plus en plus ses partenaires

@Clocel

Les joueurs sont nombreux pour cette partie de poker menteur.

Les enchères montent très haut, mais personne ne veut abattre son jeu, et les cartes sont sans cesse redistribuées. Mais là, c’est un tournoi : le but est de jouer le plus longtemps possible et de terminer la partie dans le haut du classement, à l’une des places dites payées, mais il est impossible de convertir ses jetons en argent, et seule une place payée permet de gagner de l’argent, alors qu’en cash game, le joueur a la liberté de quitter la table et d’échanger ses jetons contre de l’argent.

Macron, lui, joue en cash game et va direct au bar après avoir converti ses jetons en dollars.