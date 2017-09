La vie dans une décharge de la République dominicaine

Terre de paradoxe et de contrastes, la République dominicaine à travers ses plages et paysages naturels offe un cadre de vie agréable et une beauté naturelle exceptionnelle qui attirent chaque année des milliers de touristes de tous les coins du monde. A la périphérie de San Pedro de Macoris, entouré d'une nature exubérante, une immense décharge à ciel ouvert accueille des milliers de tonnes de déchets urbains de toute la ville.

Il n'est pas facile d'avoir accès à ce lieu perdu où il n’existe aucun contrôle institutionnel. Les gangs et la loi du plus fort régissent le territoire et pour y entrer il faut simplement payer le « péage » à quelqu'un qui se charge de vous protéger tout au long du chemin dans ce cercle infernal.

Des dizaines de personnes - hommes, femmes et même des enfants - gagnent leur vie en collectant des ordures et en misant sur des matériaux recyclables tels que le carton, le plastique et surtout les métaux, qu’ils revendent à quelques pesos le kilo.

Les « rebuscadores », les chercheurs, ont coutume de brûler de petites graines de déchets pour rendre plus facile de trouver du cuivre, le matériau le plus précieux.

En raison de la puanteur et de la fumée qui jaillit des flammes, l'air pollué est irrespirable et provoque des brûlures aux yeux et des larmoiements sans arrêt.

La plupart des rebuscadores sont d'origine haïtienne et viennent de la décharge des bateyes, les plus proches localités initialement habitées par les travailleurs employés dans la récolte de la canne à sucre.

Cependant, beaucoup de gens, parfois des familles entières, vivent dans la décharge, dans des cabanes qu'ils se sont construits, mangent des aliments et des nourritures issus des restes trouvés dans les poubelles. Parfois, ils cuisinent et vendent de plats chauds dont la décharge reste la seule provenance.

Quand je pose des questions concernant la présence de porcs et de chèvres qui errent librement dans les ordures et les vautours, mon “guide” me dit que certaines personnes les élevent ici et les vendent aux bouchers de la ville qui, à son tour, revendent la viande aux consommateurs du marché municipal.

C’est pour cette raison, qu’il y a quelques années, un grand conflit était né au marché de San Pedro de Macoris, en raison du fait qu’un boucher était chargé de vendre de la viande empoisonnée. En tout cas, même aujourd'hui, personne ne sait ici si cette pratique a définitivement disparu.

Sur le plan démographique, on ne sait pas combien de personnes vivent et travaillent dans cette décharge. Les chiffres ne semblent intéresser presonne, en raison du fait que la plupart des enfants qui sont ici ne peuvent pas aller à l'école et sont contraints de survivre avec un destin voué à l'échec.

Dans un pays où une personne sur trois vivent sous le seuil de la pauvreté, le chemin à parcourir pour sortir cette communauté de la décharge est encore trop long.