Lancement de l’opération de démilitarisation et dénazification de l’Ukraine par la Russie

Le 24 février 2022 tôt le matin, la Russie a lancé une importante opération militaire contre l’Ukraine afin de protéger la RPD et la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) qui en ont fait officiellement la demande, mais aussi afin d’obtenir la démilitarisation et la dénazification du pays.

L’Ukraine poursuivant ses bombardements de la RPD et de la RPL malgré la signature officielle des accords de reconnaissance et ceux d’amitié et d’entraide avec la Russie, les deux républiques du Donbass ont demandé l’aide militaire de la Russie dans la nuit du 23 au 24 février 2022.

Et Moscou a répondu à l’appel. Tôt ce matin, Vladimir Poutine a annoncé le lancement d’une opération militaire spéciale pour « protéger les personnes qui ont été soumises à des abus et à un génocide par le régime de Kiev pendant huit ans » dans le Donbass, et pour cela la Russie s’efforcera « de démilitariser et de dénazifier l’Ukraine et de traduire en justice ceux qui ont commis de nombreux crimes sanglants contre des civils, y compris des citoyens russes ».

Il a précisé que les plans de la Russie « n’incluent pas l’occupation des territoires ukrainiens » mais que « les circonstances nous obligent à agir de manière décisive et immédiate ».

Très peu de temps après l’annonce de Vladimir Poutine, l’opération militaire russe commençait par des frappes de missiles ciblant les entrepôts, aérodromes, bases aériennes, systèmes de radar et de défense anti-aériens, avions, drones et postes de commandement militaire des Forces Armées Ukrainiennes (FAU), un peu partout dans le pays.

Des villes comme Marioupol, Kiev, Kharkov, Kramatorsk, Dnipropetrovsk, Odessa, Kherson, mais aussi Ivano-Frankovsk Lvov et Vinnitsa ont ainsi vu leurs infrastructures militaires détruites par les missiles russes.

Voir la carte des zones frappées :

À Otchakovo, la base navale ukrainienne, construite avec la participation des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a été détruite. La flotte ukrainienne, une bonne parti de l’aviation, la plupart des drones Bayraktars et les systèmes de défense anti-aériens ont été presque tous détruits en à peine quatre heures, ainsi que le 72e centre d’opérations IPSO (Opérations d’Information et d’opérations psychologiques). L’armée russe a aussi frappé le quartier général de la Direction principale du renseignement à Kiev.

Entrepôt à Odessa :

72e centre d’opérations IPSO :

Un des derniers avions de combat ukrainien, un Su-27 encore intact a d’ailleurs fui vers la Roumanie.

Il faut noter que la plupart des avions et les drones Bayraktars ont été détruits alors qu’ils étaient encore au sol. D’autres ont été abattus en vol. Ainsi la milice populaire de la RPL a abattu deux drones Bayraktars.

Lors du dernier point de presse du ministère russe de la Défense, il a été annoncé que 83 objets au sol des infrastructures militaires ukrainiennes ont été mises hors services, et quatre avions, un hélicoptère et quatre drones Bayraktars ont été abattus en vol par l’armée russe.

Face à la panique qui s’est emparée de l’Ukraine, le ministère de la Défense russe a tenu à rassurer les Ukrainiens, en expliquant que seules les infrastructures militaires étaient visées, et non les zones résidentielles.

Quelques heures après ces frappes, les troupes russes perçaient la frontière ukrainienne en plusieurs points, pendant que les milices populaires de la RPD et de la RPL commençaient leur contre-attaque après des jours de bombardements massifs de l’armée ukrainienne.

Les gardes frontières ukrainiens n’ont opposé aucune résistance aux troupes russes, et la RPD et la RPL ont d’ailleurs appelé les soldats ukrainiens à se rendre et à déposer les armes pour sauver leur vie, ce que plusieurs d’entre eux ont fait. Vladimir Poutine a lancé le même type d’appel, rappelant aux soldats ukrainiens qu’ils ont prêté serment de protéger le peuple et non la junte au pouvoir.

Ainsi alors que la RPD a progressé aujourd’hui vers Volnovakha (ville de la région de Donetsk sous contrôle ukrainien), un groupe de 14 soldats de la 53e brigade des FAU s’est rendu à la milice populaire, suivi d’un autre groupe de 10 soldats de la même brigade lors que le village de Nikolayevka a été capturé.

Les blessés ont été soignés, et les prisonniers bien traités, comme on peut le voir sur la dernière vidéo de War Gonzo. Les soldats de la milice populaire de la RPD leur ont même offert des cigarettes (presque tous les soldats fument).

En RPL par contre, cinq soldats ukrainiens qui tentaient de se rendre à la milice populaire près de Novogrigorovka, ont été abattus dans le dos par leur commandant. Leurs corps se trouvant dans la zone grise, la milice populaire de la RPL a proposé d’aller les récupérer, afin de pouvoir ensuite remettre les corps à leurs proches.

L’artillerie de la milice populaire de la RPD a pour sa part réussi à frapper le quartier général de l’opération conjointe des FAU situé dans le Donbass, mettant le feu au bâtiment et désorganisant ainsi les troupes ukrainiennes. À l’heure où j’écris ces lignes, les villages de Bogdanovka, Viktorovka, Novognatovka et Nikolayevka sont désormais sous le contrôle de la RPD (zones en rose).

Et pendant que la milice populaire de la RPD poussait la ligne de front vers Volnovakha, la RPL commençait à pousser cette dernière vers le point de passage de Chtchastye. Et très vite les combats ont fait des victimes parmi les soldats ukrainiens, comme on peut le voir sur cette vidéo.

La milice populaire a réussi à franchir la rivière Severski Donets a avancé d’1,5 km. La progression des deux milices populaires est très lente à cause des nombreux champs de mines.

Pour sa part, l’armée ukrainienne a continué à bombarder le Donbass à coup d’artillerie et de lance-roquettes multiples Grad, tirant sur Gorlovka, Krasny Partizan (obligeant à fermer une fois de plus l’autoroute reliant Yassinovataya à Gorlovka), Alexandrovka, Yelenovka, et la périphérie de Donetsk. Ces tirs ont fait deux morts et sept blessés parmi les civils de la RPD. De nombreuses habitations ont aussi été endommagées.

Deux civils ont été tués et six ont été blessés à Gorlovka, et un autre civil a été blessé en périphérie de Donetsk.

L’armée ukrainienne a aussi bombardé le point de passage frontalier russe de Tetkino, dans la région de Koursk. Il n’y a pas eu de victimes. Les gardes-frontières russes ont riposté, supprimant le point de tir.

Les FAU ont aussi tiré sur des navires civils présents en mer d’Azov depuis Marioupol, faisant un blessé, ainsi que sur la région de Belgorod, blessant deux civils et un enfant. Une maison a été détruite lors de ce bombardement et huit autres ont été endommagés. Elle aussi fait sauter le barrage du réservoir de Petchenej, près de Kharkov.

Vidéo de la zone bombardée en région de Belgorod :

Vers le sud de la RPD, la Garde nationale ukrainienne a bloqué toutes les sorties de Marioupol, afin d’utiliser les civils comme boucliers humains. Certains habitants ont envoyé via Telegram des informations sur la localisation de certaines troupes dans la ville, ou des photos de véhicules blindés ukrainiens installés entre deux immeubles d’habitation, ou des chars installés devant une usine, en violation totale de la convention de Genève.

Certains civils ont même tenté (d’après les informations qu’on a reçues) de désarmer les forces armées ukrainiennes qui tiennent la ville. Une mesure qui a été déconseillée par l’état-major de la RPD qui veut éviter un bain de sang parmi les civils. Il faut d’ailleurs souligner, que contrairement aux autorités de la RPD et de la RPL, l’Ukraine n’a lancé aucune évacuation des civils dans le Donbass, montrant à quel point elle tient aux habitants de la région.

De son côté, l’armée russe a très rapidement progressé dans les régions de Kherson et Kharkov. Des vidéos sont très vites apparues montrant les véhicules blindés russes en périphérie de Kharkov, et dans le sud de la région de Kherson, où ils ont pris le contrôle de la centrale hydroélectrique de Kakhovka dont les vannes fermées depuis des années, bloquaient l’arrivée d’eau vers le canal nord de Crimée. Une fois la centrale sous contrôle russe, et le drapeau de la fédération de Russie hissé dessus, ses vannes ont été ouvertes, envoyant enfin de l’eau vers le canal qui alimente la péninsule.

L’armée russe pris le contrôle des ponts sur le Dniepr et de la partie sud de la région de Kherson, et elle se dirige vers Nikolayev. Elle a aussi pris Soumy sans beaucoup de combats, ainsi que le port d’Odessa, la région de Tchernigov, Melitopol et après avoir pris un aéroport en périphérie de Kiev, la ville de Gostomel, ainsi que la zone d’exclusion de Tchernobyl, elle est sur le point de prendre totalement en étau la capitale ukrainienne.

Ce soir la carte des zones sous contrôle russe en Ukraine ressemble à ça (zone en jaune) :

Le bilan ce soir est le suivant. Les pertes Russes confirmées sont : un char T-80, au moins deux véhicules de transport de troupes amphibies MTLB, un camion KamAZ portant un système anti-aérien ZU-23, deux jeeps Tigres, deux hélicoptères d’attaque Ka-52, un avion d’attaque au sol Su-25 qui s’est écrasé pour raison technique ou d’erreur de pilotage à Voronej en Russie, un An-26 qui s’est écrasé lui aussi à Voronej pour raisons inconnues, loin du front, deux morts (sans certitude qu’ils soient Russes, ils peuvent venir de la RPD-RPL), et une douzaine de miliciens de la RPD-RPL ont été capturés.

Côté ukrainien, environ 4 000 personnes ont fui vers la Moldavie, et il semble que 13 personnes, dont deux enfants et neuf militaires sont morts dans la région de Kherson. L’OSCE a pour sa part annoncé évacuer l’ensemble du personnel de sa mission en Ukraine. La nuit étant tombée l’avancée des troupes russes en Ukraine est suspendue jusqu’à demain matin.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider