Le 11 novembre mobilisation pour la Paix à Paris

Le 11 novembre 2018 est la dâte du centenaire de l'armistice, de la fin de la première guerre mondiale. En quatre ans à peine, le Capitalisme et la confrontation de ses impérialismes provoque un bain de sang jamais connu jusque l'à. 20 millions de morts. 1,7 millions de morts en France (4,3% de la population de l'époque) et près de 4,5 millions de soldats blessés (plus de 10% de la population !).

C'est pour défendre la paix mondiale qu'une manifestation est organisée place de la République à Paris, pour refuser la provocation belliqueuse du régime Macron qui profite de cette occasion pour recevoir le président des Etats Unis

Le 11 novembre 2018, Donald Trump honore l’invitation de son laquais Macron afin de « commémorer » le centenaire de la fin de la boucherie impérialiste lors de la Première Guerre mondiale. Cette présence est une véritable provocation, lorsque l’on sait que la préservation de la paix mondiale est le cadet des soucis du président américain, dont l’intérêt général est avant tout guidé par l’impérialisme sanguinaire et mortifère. En effet, rappelons que :

Trump, c’est la guerre obscurantiste à l’environnement : retrait de l’accord de Paris sur le climat, exploitation relancée du charbon et du gaz de schiste, etc.

: retrait de l’accord de Paris sur le climat, exploitation relancée du charbon et du gaz de schiste, etc. Trump, c’est la guerre au genre humain sous toutes ses formes haineuses : islamophobie, xénophobie, racisme, misogynie, homophobie, etc.

sous toutes ses formes haineuses : islamophobie, xénophobie, racisme, misogynie, homophobie, etc. Trump, c’est la guerre à la démocratie par son appui aux régimes fascisants et fascistes : Hongrie de Orban, Pologne (où le Parti communiste subit une chasse aux sorcières digne des sombres heures maccarthystes), Ukraine dirigée par des néo-nazis, Israël de Netanyahou, etc., sans compter l’appui aux forces fascistes d’Amérique latine comme Bolsonaro au Brésil.

par son appui aux régimes fascisants et fascistes : Hongrie de Orban, Pologne (où le Parti communiste subit une chasse aux sorcières digne des sombres heures maccarthystes), Ukraine dirigée par des néo-nazis, Israël de Netanyahou, etc., sans compter l’appui aux forces fascistes d’Amérique latine comme Bolsonaro au Brésil. Trump, c’est la guerre aux peuples par son soutien aux massacres génocidaires perpétrés par le sionisme israélien dans la bande de Gaza et par le wahhabisme saoudien au Yémen ;

par son soutien aux massacres génocidaires perpétrés par le sionisme israélien dans la bande de Gaza et par le wahhabisme saoudien au Yémen ; Trump, c’est la guerre à la souveraineté des nations , dans la continuité des crimes commis par l’impérialisme étatsunien : Yougoslavie, Grèce, Somalie, Congo, Corée, Vietnam, Chili, Guatemala, Cuba, Irak, Libye…

, dans la continuité des crimes commis par l’impérialisme étatsunien : Yougoslavie, Grèce, Somalie, Congo, Corée, Vietnam, Chili, Guatemala, Cuba, Irak, Libye… Trump, c’est la guerre à l’ONU et au droit international : bombardement illégal de la Syrie en avril 2017 et 2018, retrait unilatéral de l’accord nucléaire sur l’Iran, transfert unilatéral de l’ambassade étatsunienne de Tel-Aviv à Jérusalem (non reconnue comme la capitale d’Israël par l’ONU), fin du financement de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, retrait de l’Unesco en 2017 ;

: bombardement illégal de la Syrie en avril 2017 et 2018, retrait unilatéral de l’accord nucléaire sur l’Iran, transfert unilatéral de l’ambassade étatsunienne de Tel-Aviv à Jérusalem (non reconnue comme la capitale d’Israël par l’ONU), fin du financement de l’Agence de l’ONU pour les réfugiés palestiniens, retrait de l’Unesco en 2017 ; Trump, c’est la guerre qui menace le monde entier : annonce de « destruction totale » en Corée du Nord, projets de coups d’Etat au Venezuela et Nicaragua, poursuite de l’extension de l’OTAN à l’est de l’Europe face à la Russie, guerre commerciale à la Chine, etc.

Trump c’est le capitalisme : ils sèment la guerre, la misère et le chaos partout dans le monde

Trump aujourd’hui, et le gouvernement étatsunien depuis fort longtemps, sèment la guerre, la misère et le chaos aux quatre coins du monde. Les morts se comptent par millions, les destructions sont immenses… et les profits du grand capital colossaux ! Dire cela n’est pas manquer de respect aux soldats étasuniens tombés sur notre sol : c’est faire le constat que le chef des faucons étatsuniens prépare la guerre contre le peuple russe, étrangle financièrement le peuple iranien et veut l’étrangler militairement, arme toujours davantage les colonialistes israéliens, et que sur tous ces sujets, il a l’appui de Macron, qui soumet de plus en plus la France à l’OTAN, « stratégique de l’UE », et qui accompagne de facto la marche à un nouvel embrasement du monde. En effet, le capitalisme en crise, qu’il soit “étatsunien” ou “européen”, ne peut surmonter ses contradictions qu’en généralisant d’une part la régression sociale et la répression, d’autre part les guerres pour étendre ses sphères d’influence, condamnant d’ores et déjà de nombreux peuples aux destructions de masse et menaçant l’humanité d’un conflit de grande ampleur.

C’est pourquoi le PRCF et les JRCF, très attachés à la paix mondiale et qui participent au collectif « , c’est la guerre ! », appellent tous les sympathisants et militants anti-impérialistes, patriotiques, progressistes, écologistes et pacifiques, à manifester le dimanche 11 novembre 2018 à partir de 14h place de la République, afin de clamer haut et fort :

Trump fauteur de guerre impérialiste, go home !

A bas l’impérialisme !

France hors de l’OTAN !

Non à l’augmentation du budget militaire français exigé par et pour l’OTAN !

Troupes françaises, hors d’Afrique : NON à “Barkhane”/occupation militaire du Sahel !

UE et Macron, complices de Trump !

Union de tous les anti-impérialistes pour la paix !

https://www.initiative-communiste.fr/articles/international/11nov-trump-go-home-tous-ensemble-manifestons-pour-la-paix-tract/