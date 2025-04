Le 89ème anniversaire du Dalaï-lama, le 6 juillet 2024 à Paris

Les Tibétains du monde entier célèbrent le 89ème anniversaire du Dalaï-lama le 6 juillet. En France, c'est à la Pagode de Vincennes près de Paris que l’association de la communauté tibétaine de France et ses amis organise le salon de la culture tibétaine les 5 et 7 juillet 2024, et célèbre le samedi 6 juillet le 89ème anniversaire du Dalaï Lama qui se remet d'une opération du genou à New York.

La communauté tibétaine de France et ses amis organise entre le 5 et 7 juillet de 11h à 20h à la Pagode de Vincennes une exposition culturelle, des chants, des danses et de la cuisine tibétaine. Le 6 juillet sera consacré aux mêmes horaires à des célébrations de prières, de chants et un déjeuner offert pour honorer le Dalaï Lama.

Le Dalaï-lama n'exerce plus d'activité politique, puisqu'il a démissionné en 2011 en faveur d'un chef politique élu, le Sikyong. Penpa Tsering. Le Dalaï Lama se rétablit actuellement après une opération au genou, selon les dernières nouvelles fournies par ses médecins mercredi 3 juillet à New York, aux États-Unis, au cinquième jour après une opération. Le chef spirituel tibétain, qui a subi l'opération de remplacement du genou à l'hôpital de chirurgie spéciale (HSS) de New York, séjourne au Park Hyatt depuis sa sortie de l'hôpital.

Son médecin, le Dr Tsetan D. Sadutshang, déclare que le Dalaï Lama « se rétablit rapidement et peut marcher. Il ira bientôt dans un endroit où l'environnement sera meilleur. Les Tibétains au Tibet et en exil ne devraient pas s'inquiéter de son état. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter ».

Dans un bulletin médical, le Dr David J. Mayman, chef du service de reconstruction et de remplacement articulaire pour adultes au HSS, a détaillé le processus de récupération. « Au cours de la première semaine après le remplacement du genou, l’objectif principal est de minimiser l’inflammation et le gonflement. [Le Dalaï Lama] est mobile et marche avec notre équipe de physiothérapie. » Le Dr Mayman a ajouté : « Je m’attends à ce que [le Dalaï Lama] continue à s’améliorer en ce qui concerne son genou et sa marche au cours de l’année à venir. »

Compte tenu de ses progrès positifs, le Dalaï Lama devrait quitter son hébergement hôtelier actuel pour un endroit plus spacieux afin de poursuivre sa convalescence dans les prochains jours.

Entre-temps, le Park Hyatt est devenu un lieu de culte pour les fidèles. De nombreux fidèles se sont rassemblés à l'hôtel pour prier et circuler processionnellement autour du bâtiment, exprimant leur dévotion et souhaitant un prompt rétablissement au Dalaï Lama.

Nous pouvons soutenir les Tibétains en participant au Salon de la Culture Tibétaine et à l'anniversaire du Dalaï-lama ce weekend à à la Pagode de Vincennes, à Paris dans le 12ème, près du lac Daumesnil (métro Porte Dorée), le Salon de la Culture Tibétaine, du 5 au 7 juillet 2024.