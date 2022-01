Le blocus économique du Donbass s’effrite avec l’ouverture du marché russe aux produits de la RPD et de la RPL

Suite au décret d’aide humanitaire économique signé par Vladimir Poutine, permettant aux produits venant de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk) d’entrer sans restriction sur le marché russe, y compris pour les marchés publics, les premiers produits venant du Donbass bénéficiant de ce décret commencent à être exportés vers la Russie, brisant ainsi le blocus économique imposé par l’Ukraine.

Le 15 novembre 2021, le Président russe, Vladimir Poutine, signait un décret d’aide humanitaire économique à destination de la RPD et de la RPL, permettant aux produits des deux républiques du Donbass d’être exportés sans restriction vers la Russie, et d’accéder ainsi au marché russe, y compris aux marchés publics.

Suite à ce décret, un forum dédié à l’intégration économique du Donbass et de la Russie a été organisé à Donetsk, en décembre 2021, afin de faciliter l’harmonisation des législations des deux côtés de la frontière.

Ce travail porte enfin ces fruits, puisque l’usine de transformation de viande d’Enakievo vient d’envoyer son premier lot de charcuterie (1,5 tonnes) à la région de Rostov, grâce à ce décret.

Cette usine, fondée en 1930, était l’une des principales usines de production de saucisses en Ukraine, et la première entreprise de RPD a avoir fait les démarches pour bénéficier du décret du Président russe, dès le mois de décembre 2021.

Cette évolution des débouchés des produits des républiques du Donbass vers le marché russe a été commenté par le ministère de l’Industrie et du commerce de la RPD, comme une rupture du blocus économique imposé par l’Ukraine.

« Le décret du Président de la fédération de Russie constitue une nouvelle réalité économique pour les entreprises industrielles de notre République, car il ouvre officiellement le marché commercial nécessaire au développement de la production industrielle. Cette décision politique brise le blocus économique de la République établi par l’Ukraine », indique le communiqué du ministère.

Le ministère a souligné que l’industrie de la RPD a déjà commencé à réorienter sa production pour l’exportation dès 2021, avec des volumes d’export qui ont augmenté de 10 % durant les 10 premiers mois de l’année, par rapport à la même période en 2020. L’an passé, la part des exportations vers la Russie s’est élevée à 80,1 %.

« Le suivi des données sur les marchandises incluses dans le système d’information unifié de la Russie pour les achats montre que les principaux exportateurs de la République ont le potentiel pour participer aux marchés publics, pour répondre aux besoins de l’État et des municipalités russes. Le complexe industriel est prêt à augmenter les volumes de production, à vendre des produits de base et à établir de nouveaux liens économiques avec des partenaires russes », a ajouté le ministère.

L’autre direction qui pourrait permettre à l’industrie de la RPD et de la RPL de se développer, est la Syrie, qui a de gros besoins, entre autre de matériaux de construction, de médicaments, et autres, et qui, soumise aux sanctions occidentales, a des difficultés à se fournir auprès de la plupart des pays. Mais les deux Républiques n’étant pas reconnues par la communauté internationale, elles ne sont pas concernées par ces sanctions.

Depuis deux ans, la RPD participe au forum annuel « Re-build Syria », et en 2021, les autorités de la République se sont rapprochées du parti au pouvoir en Syrie afin d’améliorer la coopération entre les deux pays.

Et cette coopération entre la RPD et la Syrie devrait encore s’accroître en 2022, d’après une déclaration de la ministre des Affaires étrangères de la République, Natalia Nikonorova.

« L’année dernière a été très réussie et fructueuse en ce qui concerne le développement de la coopération avec la République arabe syrienne. En 2021, la délégation de la RPD a effectué trois visites de travail en Syrie », a déclaré Mme Nikonorova. « Ainsi, une base très solide a été posée pour la poursuite d’une interaction productive, qui, nous l’espérons, deviendra encore plus étroite et plus diversifiée en 2022. »

Elle a qualifié de résultat majeur de l’année 2021 la signature d’un accord de coopération entre le mouvement public « République de Donetsk » et le parti Baas syrien, et les multiples rencontres entre des représentants de la RPD et des responsables politiques de la République arabe syrienne.

« En outre, l’an passé, nos représentants ont participé pour la deuxième fois à l’exposition internationale « Re–build Syria », au cours de laquelle ils ont présenté un catalogue d’exportation des entreprises industrielles de la République et mené des négociations avec les participants syriens et étrangers à l’événement sur les questions de coopération et d’investissement », a ajouté Mme Nikonorova.

Avec les nouveaux débouchés vers la Russie et vers la Syrie, la RPD et la RPL ont l’opportunité cette année de relancer enfin à plein régime leurs usines et redresser ainsi leurs économies qui ont souffert de la guerre et du blocus économique imposé au Donbass par l’Ukraine.

Christelle Néant

