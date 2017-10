Le cauchemar étasunien, partie 2 : l’éducation comme barrière sociale

Contrairement aux idées reçues, les Etats-Unis ne sont vraiment pas un pays qui permet l’ascension sociale. Une des raisons majeures de cet état de fait vient du système éducatif, largement privatisé au niveau de l’enseignement supérieur, qui créé un mur de l’argent difficilement franchissable. Un système extraordinairement cher et finalement bien peu performant.

Une éducation supérieure à vendre

Du coup, l’éducation supérieure représente 2,7% du PIB, un record de l’OCDE, quand les pays européens sont en moyenne deux fois plus bas, avec deux tiers des dépenses dans le privé, quand l’Europe dépense plus dans le public . Bien sûr, certains classements affirment que les universités étasuniennes sont les meilleures du monde, mais on peut se demander s’il n’y a pas un immense biais financier et que ces classements ne reflètent pas seulement le fait qu’elles sont les plus riches du monde, mais en aucun cas celles qui enseignent le mieux. Dans la jungle étasunienne, le coût est souvent peu corrélé à la qualité, comme on le voit avec la santé, sur laquelle je vais revenir.