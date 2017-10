Le cauchemar étasunien, partie 4 : une société violente

Sans pour autant tomber dans l’angélisme relativiste et libertaire, il est tout de même frappant de constater l’impasse dans laquelle les Etats-Unis sont aujourd’hui, une forme de cercle vicieux de la violence, même en étant le pays qui met le plus grand nombre de ses concitoyens en prison, plus de 2 millions, un chiffre plus élevé que la Chine , qui compte pourtant plus de 4 fois plus d’habitants ! 3% des enfants y ont un parent en prison ! Il est tout de même effarant que la forte propension à emprisonner les individus ne garantisse pas au pays un fort niveau de sécurité, la violence exercée par les individus au sein de la société semblant être la copie de la violence exercée par l’Etat sur ses citoyens.