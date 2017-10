Le cauchemar étasunien, partie 6 : une démocratie malade

Réfléchissons,

si une majorité absolue (et même largement supérieure à 50%) est à ce point méprisée, provoquée et entravée par le pouvoir officiel, détenu par une prétentieuse minorité aristocratique (au sens étymologique de : pouvoir des ’meilleurs’ ) , au point qu’elle en vient à ne plus avoir un quelconque poids crédible dans les prises de position sur la « chose publique » ... aller veauter, c’est à dire aller cautionner Le stratagème officiel de légitimation d’un tel Pouvoir, cela serait-il pertinent, honnête, digne ? !!



Le problème, donc, engendré par la prétention (l’inconséquence, la malhonnêteté, l’indignité) des veautants c’est qu’au lieu d’avoir cette union qui fait la force, cet effet positif potentiel mathématiquement prévu par le ’théorème du jury de Condorcet’ si bien évoqué dans « Du contrat social » ... cette minorité de prétentieux ( « premiers de cordées » ?? « qui ont réussi » ?? ...) entrave la la puissance, la finesse, la complétude, et la pertinence d’une saine contre-réaction la plus diverse souhaitable !!



Seule une minorité de ’bien-pensants’, qui ne veut surtout pas prendre conscience de ses propres œillères, décrète ce qui est ’bogue’ ou ce qui ne l’est pas.

Ce qui fait que c’est bien cette minorité, et non pas la majorité des « rien » qu’elle écarte, qui est ontologiquement incapable de concevoir une quelconque forme de « réforme » !!

Pire : cette prétention est en elle-même la preuve la plus flagrante d’une grave faute de raisonnement logique, c’est à dire d’un inacceptable carence de sens de l’entendement chez des gens qui osent tout, jusqu’à croire pouvoir "incarner’ plus de 66 Millions d’âmes qui ne leur ont rien demandé !