Le cauchemar étasunien, partie 8 : un pays impérialiste

Les Etats-Unis ne sont pas seulement durs avec leurs habitants, ce pays est aussi extrêmement violent avec le reste du monde, en se comportant d’une manière particulièrement arbitraire, que ce soit de manière diplomatique, militaire ou économique. Petit retour sur le lourd bilan des dernières années.

Défense brutale de leurs intérêts

Comme dans beaucoup de sujets, les Etats-Unis semblent surtout promouvoir la loi du plus fort, bien plus arbitraire que respectant une véritable coopération internationale. En somme, sans doute enivré par l’ubris de sa puissance, Washington promeut un modèle où le plus fort, souvent le plus riche, peut imposer sa loi. Gare à la chute quand la Chine l’aura dépassé, ce qui ne devrait pas tarder.