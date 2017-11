Le cauchemar étasunien, partie 9 : une société oligarchique

LES ECHOS Le 30/08 à 15:52....

La croissance américaine passe à la vitesse supérieureLa hausse du PIB des Etats-Unis au second trimestre s’est établie à 3 %, au-dessus des prévisions.

La croissance des Etats-Unis bondit plus fort que prévu. Selon la deuxième estimation du Ministère du Commerce américain dévoilée mercredi, l’augmentation du PIB (Produit Intérieur Brut) s’établit à 3 % au second trimestre 2017....Le chiffre est également supérieur aux attentes des économistes, qui tablaient en moyenne sur une croissance de 2,7 % à 2,9%. L’économie américaine accélère à son rythme le plus rapide depuis plus de deux ans. Le dollar et les marchés d’actions européens ont amplifié leur hausse après l’annonce de ces données... !

Merci, ça marche fort pour nous..tout le contraire de cet article du gouvernement !