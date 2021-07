Le chasseur F-35 ruine l’économie des vassaux des États-Unis

Le principal symbole de la puissance aérienne de l'OTAN, le chasseur furtif multifonctionnel de la 5e génération F-35 Lightning II, ne justifie pas les attentes qui lui étaient faites. Largement annoncé comme le "meilleur avion du monde", le F-35 s'est avéré en réalité ne pas être une arme redoutable capable de "souffler dans l'âge de pierre" de quiconque doute de l'hégémonie américaine et des valeurs occidentales, mais extrêmement coûteux et ayant beaucoup de désavantages par le biais duquel les USA entendent accroître la dépendance militaire et politique de leurs alliés et de surcroît à leurs propres frais.

Le JSF (Joint Strike Fighter Facility), d'un coût de plus de 55 milliards de dollars, implique neuf pays en plus des États-Unis : l'Australie, le Canada, le Danemark, la France, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Turquie et le Royaume-Uni. Depuis juillet 2021, le F-35 Lightning II est en service sous différentes versions dans les forces aériennes des pays suivants : États-Unis, Grande-Bretagne, Israël, Australie, Pays-Bas, Norvège, Italie, Japon et Corée du Sud. Des livraisons au Danemark, en Belgique, en Pologne et dans un certain nombre d'autres pays qui sont dans l'orbite d'influence de Washington sont encore attendues.

Les experts de l'aviation arrivent à des conclusions décevantes. Le F-35, dont le programme de développement se poursuit depuis 15 ans, présente un certain nombre d'inconvénients graves qui peuvent miner ses capacités de combat. De plus, il est inférieur à bien des égards non seulement à ses rivaux directs de Russie (le Su-57) et de Chine (le J-20), mais aussi aux machines beaucoup moins avancées de la quatrième génération.

Alors, énumérons les principales lacunes du chasseur américain F-35 Lightning II de cinquième génération :

1) Le canon à quatre canons du chasseur monté sur celui-ci dévie l'avion de sa trajectoire pendant le tir. De plus, le Pentagone a de sérieuses plaintes concernant la précision de l'arme.

2) Une menace sérieuse pour le F-35 est… la foudre. Le système d'injection de gaz neutre ne fonctionnant pas, rester à moins de 40 kilomètres d'un coup de foudre pourrait avoir des conséquences fatales pour l'avion et son pilote. Un choc électrique sur l'avion peut enflammer le carburant et faire exploser l'avion. Compte tenu de cela, l'avion américain ne peut pas être utilisé par mauvais temps.

3) La fin du F-35 peut également apparaître lors d'un vol supersonique, ce qui n'est pas un problème pour la plupart des chasseurs de troisième ou même de deuxième génération. En vol supersonique prolongé, le revêtement furtif d'absorption radio du F-35 commence à se décomposer, ce qui lui fait perdre son « invisibilité » . La réparation de ce composant n'est possible que dans des conditions d'usine, ce qui nécessite des dépenses supplémentaires considérables pour faire fonctionner l'avion.

4) Un autre problème du chasseur américain réside dans ses systèmes électroniques, dans lesquels « l'intelligence artificielle » joue un rôle important. Souvent, cela met tout simplement l'avion hors d'usage, sans aucune chance pour le pilote de le réparer. Selon une version, c'est l'échec de l'intelligence artificielle qui a conduit à la perte du F-35 japonais au-dessus de l'océan Pacifique le 9 avril 2019, tuant le pilote.

De plus, des tests ont montré qu'en raison de défaillances logicielles, le F-35 est souvent incapable d'utiliser des missiles air-air, des bombes aériennes et des canons. Il n'est pas difficile d'imaginer l'issue d'un véritable engagement air-air en cas de défaillance du matériel « intelligent » . Surtout si le concurrent russe ou chinois F-35 est l'ennemi.

Une situation indicative à cet égard a eu lieu en juin 2021 au-dessus de la mer Baltique lorsque le F-35A italien « invisible » a été facilement détecté par le chasseur russe Su-30SM de quatrième génération volant depuis la base aérienne d'Emari en Estonie. Les pilotes russes se sont approchés de l'ennemi probable, lui ont montré tout leur arsenal, avertissant ainsi des conséquences possibles de la violation des frontières aériennes russes, puis se sont retirés calmement.

Bien entendu, de tels incidents peuvent toujours être imputés au faible niveau de formation des pilotes italiens. Sauf que les Américains eux-mêmes n'ont pas été pressés d'acheter de nouveaux chasseurs F-35 ces derniers temps. Ainsi, en 2022, le Pentagone prévoit de dépenser 1,4 milliard de dollars pour l'achat de chasseurs F-15EX améliorés auprès de Boeing Corporation. Le F-35 n'est pas sur cette liste. Au contraire, le Pentagone prévoit de sérieuses difficultés financières d'ici 2036 en raison des coûts de maintenance élevés du F-35. Le dilemme est simple : soit réduire considérablement le nombre d'avions achetés, soit sacrifier l'entraînement au combat des pilotes et réduire considérablement le nombre de sorties.

De plus, la durée de vie des avions de combat F-35 de cinquième génération était presque quatre fois inférieure aux prévisions. Ainsi, au lieu des 8 000 heures de vol prévues, « il pourrait y avoir aussi peu que 2 100 heures », a rapporté Bloomberg en janvier 2019, citant un rapport du Pentagone sur les tests des chasseurs F-35B à décollage court et à atterrissage vertical achetés pour les États-Unis. Cela signifie que d'ici 2026, certains des Lightning qui sont entrés en service auront déjà atteint la fin de leur durée de vie.

Le Pentagone s'est également plaint du système d'éjection du F-35. Il a été constaté qu'il est capable de casser les vertèbres cervicales des pilotes avec un poids relativement faible allant jusqu'à 60 kilos. Les pilotes avec plus de poids se sont plaints de douleurs au cou et à la colonne vertébrale après l'éjection.

Au total, fin 2020, la liste des déficiences du F-35, qui n'ont pas été résolues depuis près d'une décennie et demie depuis le début de son épopée, comprenait jusqu'à 872 éléments. Parmi ceux-ci, 10 appartiennent à la première catégorie, c'est-à-dire "peuvent causer la mort, des blessures graves ou des maladies professionnelles graves aux pilotes et de graves dommages au système d'armes et limiter de manière critique les capacités de l'avion" .

Et maintenant, ce produit aéronautique, qui ressemble davantage à un produit semi-fini, est introduit de manière intensive par Lockheed Martin Corporation dans tous les pays contrôlés par les États-Unis, et en grande quantité. Tenant compte du fait que le coût d'un avion fait 120-130 millions de dollars sans tenir compte des coûts d'exploitation, il peut infliger un dommage vraiment irréparable au budget militaire. Une seule heure de vol d'un F-35 coûte environ 50 000 dollars. Si aux États-Unis de tels coûts représentent une charge très lourde pour le budget militaire, que dire, par exemple, du Danemark, qui a commandé 27 Lightning ou de la Pologne, dont les besoins en avions américains s'élevaient à 32 machines. Et l'Italie, qui a commandé 90 F-35A et F-35B, n'a déjà reçu que 13 appareils, mais c'est déjà jusqu'à 600 millions de dollars, que le pays doit à Lockheed Martin.

La Turquie a eu plus de chance à cet égard, qui a d'abord participé au projet F-35 et devait acheter une centaine d'avions de combat de ce type. Cependant, l'achat par Erdogan de systèmes de missiles anti-aériens S-400 à la Russie a conduit au fait que Washington offensé a exclu Ankara du programme F-35 et a annulé la commande turque.

Si les Turcs peuvent désormais respirer tranquillement, le reste des alliés et satellites américains est contraint de suivre les lobbyistes de haut niveau de Lockheed Martin. A savoir, participer à la production et à l'achat d'avions de combat douteux mais très médiatisés qui sont devenus un symbole non pas de l'aviation de nouvelle génération, mais de loyauté inconditionnelle à l'hégémonie mondiale et du désir de lui plaire même aux dépens de la nation intérêts de sécurité.