Le chef néo-nazi Dmitro Iaroch est nommé conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne

L’ancien chef du mouvement néo-nazi Secteur Droit, et chef actuel de l’armée des volontaires ukrainiens, Dmitro Iaroch, vient d’être nommé conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne, faisant craindre une nouvelle aggravation de la situation sur la ligne de front dans le Donbass.

Dmitro Iaroch est le fondateur du mouvement néo-nazi Secteur Droit (interdit en Russie), qu’il crée en novembre 2013, juste à temps pour participer au Maïdan. Les membres de Secteur Droit ont entre autre fait partie de ceux qui ont lancé des cocktails Molotov sur les Berkout (policiers anti-émeutes) sur la place du Maïdan.

Secteur Droit est aussi suspecté d’être derrière le massacre d’Odessa (dans lequel plus de 40 personnes sont mortes dans l’incendie de la maison des syndicats), le 2 mai 2014. En mars 2014, après le coup d’État, Secteur Droit devient alors un parti politique, et en octobre 2014, Iaroch devient député de la Rada.

En avril 2015, il devient l’assistant du commandant en chef de l’armée ukrainienne de l’époque, Viktor Moujenko, et quelque mois plus tard il démissionne de la direction de Secteur Droit. En décembre 2015 il fonde l’armée des volontaires ukrainiens, une nouvelle formation paramilitaires constitué d’anciens combattants de Secteur Droit, qui se bat aux côtés de l’armée ukrainienne dans le Donbass.

Dmitro Iaroch se revendique ouvertement comme descendant idéologique de Stepan Bandera, le collaborateur ukrainien des nazis pendant la Seconde guerre mondiale, et d’ailleurs le drapeau rouge et noir de Secteur Droit est la copie quasi exacte de celui de l’OUN (l’Organisation des Nationalistes Ukrainiens que dirigeait Stepan Bandera).

Une fois le pedigree de Dmitro Iaroch établi, on comprend mieux pourquoi sa nomination comme conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne (qu’il a annoncée hier sur son mur Facebook) a de quoi inquiéter, surtout concernant le Donbass.

En effet, Iaroch a toujours appelé à la dérussification de l’Ukraine, et dit publiquement que Kiev devrait relancer le conflit dans le Donbass, et reprendre militairement les territoires de la RPD et de la RPL (Républiques Populaires de Donetsk et de Lougansk). Il a aussi appelé à mener des attentats terroristes en Russie.

Comme le journaliste russe Alexandre Kots, je pense que le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, cherche à faire d’une pierre trois coups en nommant Dmitro Iaroch comme conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne, pour relancer la guerre dans le Donbass.

1) En nommant Iaroch à ce poste, il s’assure du soutien et de la mobilisation des nationalistes et des néo-nazis ukrainiens qui servent dans l’armée régulière mais aussi dans les bataillons spéciaux. Ainsi il pourra sans problème les envoyer se faire massacrer sur le front dans le Donbass au lieu de les voir manifester sous ses fenêtres.

2) En relançant la guerre dans le Donbass avec l’aide des drones turcs Bayraktar et les Javelins, Zelensky est quasiment sûr d’arriver à forcer la Russie à intervenir pour protéger les 600 000 habitants de la RPD et de la RPL qui ont la citoyenneté russe. Et peu importe si la Russie ne fait que défendre ses citoyens, elle sera désignée comme le pays agresseur qui a attaqué l’Ukraine. Une défaite militaire de l’Ukraine contre la Russie pourrait aider Kiev à obtenir l’arrêt de la certification de Nord Stream 2, et ainsi à maintenir le transit de gaz russe (et la manne financière qui va avec) via son territoire après 2024.

3) La guerre est un très bon moyen de faire diversion auprès de la population ukrainienne, qui manifeste dans les rues contre le manque de chauffage, et les hausses sans fin de charges communales, et de cacher les autres problèmes d’électricité et de chauffage qui vont apparaître sous peu, puisque la Russie a cessé de fournir du charbon à l’Ukraine le 1er novembre.

De son côté, l’OSCE note dans ses rapports, avoir vu un drapeau ukrainien et des barbelés installés au sud-est de Staromarievka, confirmant ainsi la capture du village situé dans la zone grise par l’armée ukrainienne, ainsi que l’arrivée régulière d’armes lourdes via les gares du Donbass sous contrôle ukrainien. Rien que du 30 octobre au 1er novembre inclus, l’OSCE a observé la présence de 46 pièces d’armement lourd dans les gares du Donbass côté ukrainien (20 chars d’assaut, 11 canons antichars et 15 obusiers tractés Ghiatsint-B de 152 mm).

La nomination de Dmitro Iaroch comme conseiller du commandant en chef de l’armée ukrainienne, alors que les bombardements de cette dernière contre les zones civiles du Donbass se multiplient, et que de plus en plus d’armes lourdes sont amenées sur le front côté ukrainien ne peut signifier qu’une chose : Zelensky semble avoir décidé de jouer son va-tout, en espérant entraîner la Russie dans le gouffre vers lequel se dirige l’Ukraine.

Christelle Néant

