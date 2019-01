Le Crime le plus grave des Houthis

L'accord de Stockholm, signé le mois dernier sous les auspices de l'ONU entre le gouvernement légitime du Yémen et la milice de Houthi soutenue par l'Iran, n'était pas seulement une bonne initiative politique. C'était aussi un pas qualitatif vers la découverte des faits sur le terrain.

Le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khalid al-Yamani, a qualifié l'accord sur Hodeida de réalisation, puisqu'il implique le retrait des Houthis pour la première fois depuis le coup d'Etat contre le gouvernement légitime il y a plus de quatre ans. « Pour la première fois dans l'histoire du coup d'Etat dirigé par les milices houthies, elles se retireront de la ville de Hodeidah et de son port. La ville reviendra vers les autorités légitimes et restera un passage sécurisé pour l'aide humanitaire. "

Cet accord implique également la révélation de certains faits. Une fois la poussière retombée, les organisations humanitaires ont appris quelque chose de complètement nouveau.

Au cours des dernières années, les Nations Unies ont été informées de la situation humanitaire au Yémen via des informations biaisées ou fausses. Les institutions liées aux pays de la région qui sont hostiles à la coalition arabe ont publié des rapports dans le but de mettre la coalition sous pression internationale, l'incitant à mettre fin aux opérations militaires, permettant ainsi aux Houthis de reprendre le contrôle des régions et des provinces yéménites où ils ont été vaincus.

Quelques jours à peine après la signature de l'accord, le Programme alimentaire mondial a accusé les Houthis d'avoir détourné du matériel de secours et demandé une enquête. "Jusqu'à présent, notre suivi a identifié sept centres dans la ville de Sanaa et nous estimons qu'environ 1 200 tonnes métriques de nourriture ont été détournées en août et en septembre", a déclaré à Genève le porte-parole du PAM, Herve Verhoosel.

Verheuzel a déclaré que les responsables du PAM avaient constaté que les produits alimentaires étaient vendus en vrac et "soupçonné que les produits alimentaires étaient détournés par une organisation partenaire des points de distribution".

Ce genre de comportement dure depuis quatre ans. Les milices houthies ont délibérément saisi et vendu du matériel humanitaire afin de renforcer leurs ressources financières et de fidéliser leurs partisans. Ils n'ont eu aucun problème à utiliser l'aide envoyée au peuple yéménite qu'ils prétendent défendre.

Leur autre intention était d’approfondir la crise humanitaire au Yémen et de jeter à tort le blême sur les opérations de la coalition arabe pour l’aggravation de la réalité au Yémen.

Les milices houthies savent que discréditer l’image de la coalition et ébranler sa détermination serait un grand succès pour elles et pour leurs sponsors iraniens. Les EAU, par exemple, sont un pays qui jouit d'une bonne réputation à l'échelle mondiale. Depuis sa création en 1971, les EAU ont été associés à la charité et aux dons. C’est la raison pour laquelle les putschistes houthis s’efforcent, depuis le début, de blâmer faussement les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite pour les souffrances subies au Yémen et de les amener à mettre un terme aux opérations militaires.

Les EAU sont un important donateur d'aide humanitaire au Yémen. Il a également pris de nombreuses mesures pour ouvrir les zones libérées du Yémen à l’aide humanitaire. L’aide accordée par les Émirats arabes unis au Yémen entre avril 2015 et décembre 2018 s’élève à 18,06 milliards de dirhams (4,91 milliards de dollars américains) pour plus de 17 millions de Yéménites, dont 11 millions d’enfants et 3,2 millions de femmes. Ce n'était pas seulement un secours alimentaire. Les Émirats ont construit des écoles, des hôpitaux, des routes, des postes d’approvisionnement en eau et en électricité et d’autres infrastructures pour appuyer le développement au Yémen.

Alors que la situation sur le terrain devient plus claire, le monde va bientôt découvrir comment les Houthis ont cherché à saboter le Yémen dans le seul et unique objectif de servir le projet expansionniste iranien en Arabie.