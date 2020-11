Le Donbass est-il sous la menace d’une nouvelle attaque de la part de l’Ukraine ?

Alors que les négociations de Minsk sont de plus en plus amenées par l’Ukraine dans une impasse totale, au point de provoquer une suspension des discussions lors de la dernière réunion des groupes de contact, des informations concordantes semblent indiquer que Kiev serait prête à tenter de répéter dans le Donbass le même scénario d’attaque que Bakou dans le Haut-Karabakh, et avec la même stratégie basée sur l’usage des drones, entre autres Turcs. Ce risque d’attaque du Donbass par l’Ukraine fait dire à certains experts qu’il est temps que Moscou reconnaisse les républiques du Donbass, ou les intègre directement à la fédération de Russie.

Photo : Administration du Président ukrainien

Les négociations de Minsk totalement au point mort

La dernière réunion des groupes de contact qui a eu lieu les 24 et 25 novembre 2020 a confirmé de manière claire que l’Ukraine n’a aucune intention d’appliquer les accords de Minsk pour résoudre pacifiquement le conflit dans le Donbass.

Lors de la réunion du groupe de contact en charge des questions de sécurité, l’Ukraine a tout simplement refusé d’admettre la réalité des chiffres, continuant de prétendre qu’elle ne viole pas les accords de Minsk ni les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu. Et ce même lorsque les données fournies par l’OSCE elle-même montrent que depuis la réunion précédente, lorsque l’origine des tirs a pu être déterminée, 29 tirs venaient du côté ukrainien contre un qui venait de la RPD (République Populaire de Donetsk).

Pareil pour les violations du retrait des armes lourdes loin de la ligne de front. Alors que l’OSCE a enregistré la présence de près de 200 pièces d’armement lourd près de la ligne de front côté ukrainien (dont 113 chars d’assaut !), l’Ukraine a continué de contester les faits.

Les représentants ukrainiens sont même allés jusqu’à douter de la fiabilité des données de l’OSCE concernant la proportion de victimes civiles dues aux bombardements et tirs d’armes légères (qui sont à plus de 73 % en RPD et en RPL, ce qui prouve que l’armée ukrainienne vise délibérément les civils du Donbass) !

La position des représentants ukrainiens a été jugée tellement destructrice, que le coordinateur de l’OSCE a interrompu la « discussion » (en fait le monologue de dénégation stérile de l’Ukraine) pour passer aux autres points qui étaient à l’ordre du jour de la réunion !

Cette situation a été durement commentée par Natalia Nikonorova, la ministre des Affaires étrangères de la RPD.

« Nous entendons constamment, des déclarations pour le moins étranges à nos yeux de la part des représentants de l’Ukraine selon lesquelles les mesures [de contrôle du cessez-le-feu – NDLR] fonctionneraient. Plusieurs chiffres des rapports de la MSS de l’OSCE disent le contraire. En seulement deux semaines entre les réunions, le nombre de violations du cessez-le-feu, où il est possible de déterminer le camp qui tire, est de 29 fois de la part de l’Ukraine, et par contraste, d’une seule de la part de la RPD, » a déclaré la ministre.

Natalia Nikonorova a ensuite souligné l’aggravation manifeste de la situation, qui a déjà fait plusieurs morts parmi les soldats de la RPD, mais qui impacte aussi les civils, puisque l’armée ukrainienne recommence à tirer sur les zones résidentielles. Et cette aggravation a clairement pour origine la destruction par l’Ukraine du mécanisme de coordination prévu dans les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu.

« La statistique de novembre dépasse celle des trois mois précédents réunis, ce qui prouve clairement que les mesures ne fonctionnent pas ! Et cela n’arrive que parce que le mécanisme de coordination, qui devait devenir un mécanisme efficace de vérification et de réponse à toutes les violations enregistrées par les parties et la MSS de l’OSCE, a été profané après que la partie ukrainienne a brisé l’accord du groupe de contact pour l’inspection des violations sur les positions des FAU dans la région de Choumy, » a déclaré la ministre.

Natalia Nikonorova a souligné que c’est à cause de l’absence d’efficacité du mécanisme de coordination que les violations ne cessent pas et augmentent même au fil du temps. Car sans mécanisme de coordination concret, l’Ukraine peut continuer à violer les mesures additionnelles de contrôle du cessez-le-feu tout en niant le faire.

Et la situation est la même avec le groupe de contact en charge des questions politiques. Comme l’a souligné Natalia Nikonorova, l’élaboration d’une feuille de route qui doit permettre de sortir les accords de Minsk de l’impasse totale où ils se trouvent, a là aussi été totalement sabotée par l’Ukraine.

« Pour l’instant, la situation du document qui pourrait aider à débloquer le processus de négociation, à savoir le projet de feuille de route (plan d’action) proposé par les républiques, démontre clairement l’absence totale d’intention de Kiev de débloquer ce processus de négociation. Les faits actuels sont les suivants : Les républiques ont renvoyé leur projet de feuille de route le 9 octobre, puis ont cherché pendant un mois à obtenir une réponse de la partie ukrainienne. Le 11 novembre seulement, Kiev a accepté de soumettre sa version du document au groupe de contact. Cependant, après examen de ce document, il s’est avéré que le projet ukrainien n’a pas pour but de mettre en œuvre les accords de Minsk, comme l’ont déclaré les représentants de Kiev, mais de les réécrire. Il y a 51 paragraphes dans ce projet, dont 40 contredisent les accords de Minsk – c’est-à-dire que 78 % de ce document violent grossièrement le Paquet de mesures, et se contredisent par ailleurs », a déclaré Natalia Nikonorova.

La RPD et la RPL (République Populaire de Lougansk) ont envoyé leurs commentaires détaillés en réponse à ce document dès le lendemain de la réception du projet de l’Ukraine. Toutefois, aucun commentaire sur le projet des républiques n’a encore été reçu de la part de Kiev.

« Nous comprenons la situation comme suit : si Kiev se tait sans fournir de commentaires sur notre projet, ce silence peut être interprété comme une acceptation de notre feuille de route. Et compte tenu du fait que le projet de Kiev est en contradiction avec les accords de Minsk, la proposition suivante est faite – prendre le projet de feuille de route des républiques comme base et commencer sa mise en œuvre », a souligné Natalia Nikonorova.

En réponse à cette proposition, le chef de la délégation ukrainienne n’a rien pu répondre de compréhensible, sauf ses déclarations selon lesquelles il n’existe actuellement qu’une seule version du plan d’action, la version ukrainienne, et que tous les autres documents ne sont pas prêts à être examinés par les représentants de l’Ukraine, à l’exception du projet qui sera soumis par la fédération de Russie comme si le projet des républiques n’existait pas pour l’Ukraine.

« Si une telle déclaration est la position officielle de Kiev, alors elle peut être qualifiée de refus de l’Ukraine d’appliquer les accords de Minsk, puisqu’ils stipulent que le règlement du conflit dans le Donbass doit se faire dans le cadre du dialogue et de la coordination entre les deux parties en conflit – Kiev et le Donbass, et il est donc inacceptable d’ignorer purement et simplement les documents que les républiques envoient au sein du groupe de contact. Ainsi, nous attendons une position écrite sur cette question de la part des représentants ukrainiens et nous rappelons que l’avenir de tout le processus de Minsk en dépend », a conclu Natalia Nikonorova.

L’Ukraine veut mener l’échange de prisonniers après avoir envoyé ses soldats dans le Donbass

S’il vous semble qu’on a atteint là le summum de l’absurde de la part de l’Ukraine, lisez la suite, et vous découvrirez qu’en la matière, Kiev a une imagination sans limite. Car l’analyse de la fameuse feuille de route ukrainienne, et surtout des points concernant l’échange de prisonniers, a de quoi laisser pantois.

En effet, comme le souligne Natalia Nikonorova, dans le point N°4 de la feuille de route qu’elle a fournie, l’Ukraine propose le retour des Forces Armées Ukrainiennes (FAU) dans la partie du Donbass qui n’est pas sous son contrôle dès le 10 décembre, puis de mener la procédure d’échange des prisonniers le 15 décembre.

La réponse de la ministre des Affaires étrangères de la RPD n’a pas manqué de piquant, cette dernière demandant si l’Ukraine veut ainsi remplir le stock de prisonniers à échanger des deux républiques du Donbass.

« La délégation ukrainienne propose-t-elle d’ajouter ses soldats à notre liste pour l’échange [de prisonniers – NDLR] ? Bien entendu, nous sommes prêts à tous les accueillir, comme il se doit : détention, interrogatoire, ouverture d’une procédure pénale et autres dispositions du code pénal de la RPD. Et puis, bien sûr, nous les ajouterons à la liste d’échange. Est-ce une provocation de la part de l’Ukraine de faire de telles propositions ? Peut-être, ou peut-être est-ce juste une absurdité pondue au hasard ! Mais le fait est qu’il s’agit du projet officiellement proposé par l’Ukraine pour le plan d’actions communes », a souligné Natalia Nikonorova.

La ministre a aussi déclaré que l’Ukraine continue d’ignorer les propositions de la RPD et de la RPL visant à mener l’apurement judiciaire complet des prisonniers déjà échangés et à organiser un nouvel échange des personnes dont l’emplacement est établi, et qui sont prêtes à être échangées, y compris du point de vue de la procédure judiciaire. Comme la souligné Natalia Nikonorova, en fait l’Ukraine ne veut libérer ses prisonniers que dans les médias, et ne semble n’en avoir rien à faire dans la réalité.

Malgré la signature de Léonid Koutchma, le chef de la délégation ukrainienne, en bas d’un accord visant à apurer judiciairement 50 prisonniers précédemment échangés, au bout de 11 mois seule une personne a pu en bénéficier.

Kiev bloque aussi l’échange de prisonniers qu’elle prétend (dans les médias) organiser d’ici la fin de l’année, en refusant de fournir les informations demandées sur les prisonniers de la RPD et de la RPL détenus en Ukraine, malgré le fait que les deux républiques les demandent depuis le mois de mars ! Ce qui prouve que les gesticulations médiatiques de Kiev à ce sujet ne sont qu’un spectacle de marionnettes fait pour occuper la galerie, et qu’en réalité, l’Ukraine ne fait rien pour récupérer ses prisonniers.

L’Ukraine semble vouloir mener une attaque contre le Donbass selon le scénario du Karabakh

C’est dans ce contexte de négociations totalement au point mort, que l’Ukraine accumule de plus en plus d’armes lourdes sur la ligne de front, et que des informations concordantes semblent indiquer que Kiev envisage une attaque contre le Donbass, en prenant exemple sur ce qui s’est passé dans le Haut-Karabakh.

Après avoir prévenu en vain l’Arménie d’une future attaque de l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh avant le déclenchement des hostilités fin septembre (ce qui montre la fiabilité de leurs sources), le projet War Gonzo a émis le même genre d’alerte pour le Donbass, espérant que les autorités de la RPD et de la RPL prendront l’avertissement plus au sérieux qu’Erevan ne l’a fait.

War Gonzo a ainsi déclaré le 25 novembre que l’Ukraine prépare un « scénario du Karabakh » pour le Donbass. Une information basée sur leurs sources au sein de la zone de l’Opération des Forces Interarmées (OFI, nouveau nom de « l’Opération Anti-Terroriste » de Kiev au début de la guerre dans le Donbass).

« Selon les informations reçues, les élites militaires et politiques de l’Ukraine, inspirées par l’exemple de Bakou, préparent actuellement leur propre attaque contre les républiques du Donbass selon un scénario similaire.

Les FAU ont déjà pris plusieurs mesures dans ce sens. En particulier, Kiev a acheminé une quantité importante d’équipement vers la ligne de contact avec la RPD-RPL. En particulier, de l’armement lourd. Par exemple, des unités de chars et d’artillerie sont accumulées près de Gorlovka et de Donetsk. De plus, dans le sud, à Marioupol, on décharge constamment des trains militaires contenant des véhicules blindés et du personnel. À Artiomovsk, des trains avec des chars et de l’artillerie ont également été déchargés pendant 10 jours, à raison de 40 unités par jour.

En plus de l’arsenal traditionnel utilisé par les forces armées ukrainiennes lors de la guerre du Donbass, selon le projet War Gonzo, Kiev prévoit d’utiliser les drones turcs Bayraktar dans l’attaque contre Donetsk et Lougansk, il est également question d’acheter un grand lot de drones kamikazes Gairop à Israël », peut-on lire sur leur chaîne Telegram.

Une information qui rejoint celle du politologue Sergueï Korneyev, qui a lui aussi mis en garde contre un plan d’offensive contre le Donbass et d’élimination de la RPD et de la RPL, élaboré par l’Ukraine.

« L’état-major ukrainien a commencé à mettre au point une opération pour envahir le Donbass et éliminer la RPD et la RPL », déclare la source du politologue.

Une analyse basée sur les rapports des observateurs de l’OSCE, et les déclarations des officiels ukrainiens.

En effet, il a été rapporté que du 16 au 18 novembre, la mission d’observation de l’OSCE a enregistré dans les gares ferroviaires du territoire du Donbass contrôlé par Kiev la présence de plus d’une centaine d’équipements militaires, dont notamment des systèmes d’artillerie de 152 mm et 122 mm, des chars et des véhicules blindés. En outre, les observateurs ont noté la progression de l’armée ukrainienne près de Donetsk. Les FAU ont agrandi leurs fortifications près du village de Peski de 190, 150 et 20 mètres vers la ligne de contact.

Sergueï Korneyev pense que l’Ukraine prévoit de tenter de résoudre le problème du Donbass par la force et prépare une attaque qui pourrait commencer en décembre. Le politologue Iouri Doudkine et d’autres experts pensent également que la partie ukrainienne pourrait déclarer qu’un scénario de résolution du conflit par la force constitue une alternative, puisque les responsables ukrainiens déclarent par ailleurs qu’il est impossible d’appliquer les accords de Minsk sous leur forme actuelle.

Ce risque d’attaque de l’Ukraine contre le Donbass fait dire au politologue Semion Bagdassarov, qu’il est temps pour Moscou au choix de reconnaître la RPD et la RPL ou de les intégrer au sein de la fédération de Russie.

« Ils accumulent des forces. Chaque jour, des véhicules blindés arrivent de l’autre côté de la ligne de contact. Quand cela arrive et qu’ils disent « C’est bon, ça va aller », c’est très dangereux. La question se pose de savoir ce qu’il faut faire dans ces conditions. Premièrement, il est temps de vraiment résoudre le problème du Donbass. Ça suffit. Pourquoi prétendons-nous que demain cela va s’arrêter, une nouvelle direction, le Format Normandie, les accords de Minsk. Nous voyons que les représentants ukrainiens disent maintenant ouvertement qu’ils se moquent du processus lui-même. Il n’y a que deux façons de s’en sortir. La première est la reconnaissance de l’indépendance du Donbass, de ces deux républiques, et la conclusion d’un traité d’assistance militaire avec elles. Pour qu’il soit clair que l’agression contre elles est une agression contre nous. Ou bien l’intégration du Donbass au sein de la Russie, ce qui est encore moins radical que ce qui pourrait arriver, Dieu nous en garde. Ou bien le déploiement d’une base militaire sur place », a noté Bagdassarov sur la chaîne télévisée Rossia 1.

Une mesure radicale qui se justifie selon lui par la proximité de la ligne de front avec le centre de Donetsk, et le manque de moyens et de préparation des milices populaires face à la nouvelle tactique que compte employer l’Ukraine dans son attaque contre le Donbass.

De plus non seulement l’Ukraine grâce aux conseillers militaires occidentaux, forme des saboteurs pour mener des opérations de combat à Donetsk et Lougansk, mais elle forme aussi des terroristes qui seront chargés de mener des attentats en Crimée, ce qui menace directement la Russie et justifie selon Bagdassarov que Moscou revendique toutes les régions historiquement russes de l’Ukraine, afin de se protéger de la menace du pays voisin.

« L’Ukraine représente-t-elle une menace pour nous ? Oui, alors nous devons faire valoir une revendication, il y a le sud-est de l’Ukraine, qui appartient historiquement à la Russie. Pourquoi ne pas l’annoncer ? », a résumé Bagdassarov.

Pour Semion Pegov du projet War Gonzo, l’utilisation des drones Turcs et peut-être aussi israéliens doit être prise en compte par les républiques du Donbass pour l’élaboration de leur défense contre une attaque de l’Ukraine.

« Je pense que la tactique consistera à utiliser des drones, à savoir des Bayraktars turcs, qui sont déjà en service en Ukraine et dont Kiev a prévu d’acheter un lot supplémentaire à la Turquie cet automne. Je suis également au courant, par mes sources, des négociations sur l’achat de drones kamikazes israéliens. Bien sûr, ils comprennent que la milice de la RPD ne dispose pas d’armes de classe comparable à ces drones. La RPD ne dispose pas de sa propre aviation, et l’Ukraine va en effet essayer de miser sur l’avantage aérien. Les aéronefs sans pilote améliorent considérablement leurs capacités à cet égard, notamment en évitant les pertes humaines, » a déclaré Semion Pegov lors d’une interview accordée à EA Daily.

Si pour Pegov les cibles prioritaires évidentes de ces drones seront les postes de commandement, les dépôts de munitions, et les entrepôts d’équipement, il n’exclut pas que conformément à ses mauvaises habitudes, l’armée ukrainienne s’en serve aussi contre les civils.

Et s’il refuse de donner une date précise à laquelle l’Ukraine prévoirait de lancer son attaque contre le Donbass, il pense qu’elle pourrait avoir lieu lorsque la Moldavie augmentera la pression sur la Russie pour qu’elle retire ses casques bleus de Transnistrie.

Au vu du rassemblement des réservistes qui est organisé par la RPD du 23 au 27 novembre, afin de tester leur capacité de mobilisation, il est clair que les républiques du Donbass sont conscientes des plans d’attaque que l’Ukraine a dans son sac, et s’y préparent activement.

Il reste à espérer que la menace d’une intervention de la Russie en cas d’attaque du Donbass par l’Ukraine empêchera Kiev d’aller jusqu’au bout de ce plan sanglant. Car les autorités ukrainiennes ont oublié une chose : contrairement aux habitants du Haut-Karabakh, déjà plus de 300 000 habitants de la RPD et de la RPL ont reçu la citoyenneté et le passeport russe. Ce qui justifierait une intervention de la Russie pour défendre ses citoyens en cas d’offensive ukrainienne. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent.

Christelle Néant

Voir l'article sur Donbass Insider