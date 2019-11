Le douloureux parcours de l’Ukraine indépendante à travers les cinq étapes du deuil

Dans mon article du 25 juillet « Le dilemme de Zelensky », j’ai souligné l’asymétrie fondamentale de la configuration du pouvoir ukrainien après la victoire écrasante de Zelensky sur Porochenko : si une grande majorité du peuple ukrainien a clairement voté pour arrêter la guerre et rétablir une sorte de paix en Ukraine, les véritables leviers du pouvoir au sein du Banderastan post-Maïdan sont détenus par toutes sortes de groupes minoritaires très puissants, même si petits, notamment :

1. Les différents oligarques (Kolomoïski, Akhmetov, etc.) ou gangsters,

2. Les forces de sécurité de l’intérieur d’Arsen Avakov, y compris quelques escadrons de la mort nazis « légalisés »,

3. Les différents escadrons de la mort nazis non officiels (Parouby),

4. Les diverses agences de renseignement occidentales qui dirigent divers groupes en Ukraine,

5. Les divers sponsors financiers et politiques occidentaux qui dirigent divers groupes en Ukraine,

6. Les soi-disant « Sorosiens », c’est-à-dire les personnalités politiques financées par Soros et d’autres personnes du même type,

7. Les nombreuses personnes qui veulent traire l’Ukraine jusqu’à la dernière goutte de sang ukrainien et s’enfuir ensuite en courant…

Ces différents groupes ont tous agi à l’unisson, au moins à l’origine, pendant et après l’Euromaïdan. La situation a radicalement changé et ces groupes s’affrontent maintenant. C’est ce qui arrive toujours quand les choses commencent à dégénérer et que le butin qui reste rétrécit avec chaque jour qui passe.

La question de savoir si Zelensky a jamais eu ne serait-ce qu’une chance d’utiliser le mandat fort qu’il a reçu du peuple pour reprendre le pouvoir réel de ces groupes ou non n’est plus d’actualité : cela ne s’est pas produit et les premières semaines de la présidence de Zelensky ont clairement montré que Zelensky était en « chute libre » : au lieu de devenir un « Poutine ukrainien », Zelensky est devenu un « Trump ukrainien » – un leader faible et, franchement ignorant, complètement en dehors de son élément normal, dont la seule « politique » envers toutes les différentes minorités extrémistes était d’essayer de les apaiser, puis de les apaiser davantage, et même plus que ça. En conséquence, beaucoup d’Ukrainiens parlent déjà de « Ze » comme étant à peine plus qu’un « Porochenko 2.0 ». Plus important encore, presque tout le monde est frustré et même en colère contre Zelensky, dont la popularité ne cesse de décliner.

Des facteurs indépendants de la volonté de « Ze »

Pourtant, ce serait une simplification à outrance que de ramener tout cela au manque total d’expérience de Zelensky en politique. Il y a des facteurs objectifs qui rendent très compliquée toute forme de résolution du problème ukrainien, même pour un dirigeant très fort et doté de principes. En voici quelques-uns.

1. L’Ukraine est un pays totalement artificiel composé de pas moins de 4 régions différentes : l’Ukraine occidentale (Lvov), l’Ukraine méridionale (Odessa, Nikolaev), l’Ukraine orientale (Donbass) et l’Ukraine centrale nord (Kiev). Il est important de souligner ici que ces régions n’ont pas de frontières bien définies, de sorte qu’une carte peut les montrer très différemment d’une autre. Voici trois exemples pour illustrer ce point :

2. Le concept d’une « Ukraine indépendante » a toujours été fondé sur de puissants mythes idéologiques fondateurs. Par exemple, l’expression « Ukraine indépendante » est une contradiction dans les termes car pour être une « Ukraine » – c’est-à-dire une région frontalière/frontière, il faut être « l’Ukraine de quelque chose », d’une autre entité, comme la « Krajina serbe en Croatie » ou « l’Ukraine sibérienne » en Sibérie. Ces mythes comprennent toutes les bêtises que nous avons déjà entendues (les anciens « Oukrs » ont construit les pyramides, parlaient proto-sanskrit, enseignaient à Bouddha, ont creusé la mer Noire, venaient de Mars, étaient mentionnés par Hérodote [qui lui-même était Ukrainien] etc, etc, etc.), mais aussi quelques mythes fondateurs récents et absolument essentiels, notamment :

– L’Euromaïdan était une « révolution de la dignité » qui était soutenue par la grande majorité de la population ukrainienne. Tous les coups de feu ont été tirés ce jour-là par des « agents russes ».

– La guerre à l’Est a commencé lorsque des agents russes se sont emparés de bâtiments officiels et d’armes à feu, ce qui a conduit à une « invasion secrète » (quoi que cela signifie) par les forces armées russes.

– Les prétendus dirigeants de la « RPLD » [Républiques Populaires de Lougansk et de Donetsk] sont des agents du FSB russe, des voyous de la mafia et des terroristes qui oppriment la population locale qui ne les soutient pas.

– Les forces armées ukrainiennes ont vaincu les « hordes russes » et ont réussi à arrêter « Poutine » qui avait l’intention d’envahir toute l’Ukraine. Les Russes ont encore de tels plans et sont prêts à attaquer.

– Les forces armées ukrainiennes rénovées et améliorées sont prêtes à libérer chaque centimètre de terre ukrainienne.

– L’Ukraine européenne blanche est prête à défendre l’Europe contre les hordes asiatiques russes qui la menacent.

– Le « monde entier » (pas moins !!!) est uni contre la Russie pour soutenir l’Ukraine.

– Le Donbass et la Crimée seront libérés des envahisseurs russes et de leurs collaborateurs locaux qui seront tous soigneusement interrogés dans des camps de filtration spéciaux et tous les éléments déloyaux seront éliminés.

3. Cet ensemble de préceptes idéologiques en fait un « programme » très facile à comprendre pour les aspirants fantassins à faible QI, mais il constitue un ensemble insurmontable d’obstacles aux accords de Minsk ou à la formule Steinmeier (qui est simplement une explication des clauses des accords de Minsk).

Le fait que ce soit « leur » président (Porochenko) qui ait donné son approbation à ces deux éléments ne fait aucune différence pour les nationalistes. Le principal problème psychologique/idéologique est que les accords de Minsk et la formule Steinmeier obligent le régime de Kiev à négocier directement avec les dirigeants de la RPLD. Jusqu’à présent, personne dans les minorités puissantes mentionnées ci-dessus n’est prêt pour un tel compromis. Pourquoi ?

Tout simplement parce que SI le gouvernement de Kiev accepte enfin de parler avec les Novorusses, la base idéologique récente de l’Euromaïdan (mentionnée ci-dessus) s’effondre. SI les dirigeants de la RPLD ne sont pas des agents et des terroristes russes, alors ils représentent le peuple de Nouvelle Russie et si le peuple de Nouvelle Russie a élu ces personnes, alors c’est le peuple de Nouvelle Russie qui ne veut rien avoir à faire avec le « Banderastan » hideux que les Anglo-Sionistes et les Ukronazis ont essayé d’imposer au peuple de l’Ukraine dans un coup d’État sanglant (et, plus encore, illégal).

Le narratif russe est en train de gagner

Un autre problème majeur pour Zelensky ce sont les deux récits concurrents : celui des Ukronazis et, si l’on peut dire, le « Russe ». J’ai décrit l’Ukronazi ci-dessus et je vais maintenant mentionner le concurrent russe qui donne quelque chose comme ça :

– L’Euromaïdan a été un coup d’État violent et totalement illégal contre le président démocratiquement élu de l’Ukraine, dont personne n’a contesté la légitimité, encore moins les pays qui ont servi de médiateurs entre Ianoukovitch et les émeutiers et qui ont trahi leur parole en moins de 24 heures (un record pour les politiques occidentaux et leurs promesses de soutien !).

– Toutes, je le répète, TOUTES les mesures prises pour rompre les liens économiques et culturels cruciaux entre la Russie et l’Ukraine ont été décidées par les dirigeants ukrainiens, jamais par la Russie qui n’a répondu symétriquement que lorsque cela était nécessaire.

– Malgré les sanctions internationales qui lui ont été imposées, la Russie a survécu avec succès à la rupture des liens avec l’Ukraine et aux tentatives anglo-sionistes de nuire à l’économie russe. En revanche, la rupture des liens économiques avec la Russie a été une condamnation à mort pour l’économie ukrainienne qui s’est maintenant complètement désindustrialisée.

– Maintenant que l’Ukraine est complètement désindustrialisée, tout ce qu’elle peut exporter, ce sont les gens ou la terre/le sol. Dans le cas des gens, il s’agit avant tout de main-d’œuvre bon marché et de prostituées à l’Ouest et d’ingénieurs et de spécialistes techniques vers la Russie (en particulier des ingénieurs et des scientifiques du complexe industriel militaire ukrainien aujourd’hui disparu, mais autrefois très puissant, en Ukraine). En ce qui concerne la terre, le parti « serviteur du peuple » prône maintenant une nouvelle loi qui fera à la terre ukrainienne ce que les fameux « coupons » ont fait à l’économie soviétique : mettre le tout entre les mains des bandits et des milliardaires.

– La Crimée est partie et rien ne changera jamais cela, surtout pas une tentative de Kiev de reconquérir la Crimée par la force (la Crimée est actuellement un des endroits les plus défendus de la planète).

– Alors que certains politiciens occidentaux ne peuvent tout simplement pas faire un mea culpa et admettre qu’ils ont complètement mal appréhendé, mal compris et mal géré la crise ukrainienne, la plupart des Occidentaux voient déjà une phrase très simple inscrite sur leur mur mental : l’Ukraine est un dangereux État en faillite avec encore une seule chose à piller : la terre ukrainienne. En revanche, l’Europe a vraiment besoin de la Russie à tous les niveaux, de l’énergie à la défense. C’est d’autant plus vrai maintenant que la Russie et la Chine se lancent dans des projets communs vraiment gigantesques.

– La Russie est maintenant assez forte pour faire face à une attaque combinée des forces de l’OTAN. Les forces de la RPLD sont plus petites que les forces militaires ukrainiennes, mais beaucoup mieux entraînées, commandées, équipées et soutenues et elles sont plus susceptibles de vaincre toute attaque ukrainienne. Néanmoins, si une attaque ukrainienne réussit et que l’avenir de la RPLD est menacé, la Russie pourrait arrêter une telle invasion sans même déployer de forces terrestres en Nouvelle Russie.

Pour Zelensky ou, d’ailleurs, pour tout autre dirigeant ukrainien, les contradictions ci-dessus sont insolubles et chaque pas fait dans la direction du pragmatisme, aussi petit soit-il (et TOUS ses pas jusqu’ici ont été petits), obtient une réaction immédiate d’indignation et de menaces par les Nazis invétérés de Porochenko & Co.

Certaines des menaces proférées par ces Ukronazis sont très graves et la seule personne qui, à l’heure actuelle, puisse garder sous contrôle la version ukrainienne de « l’Interahamwe » [milice] rwandaise serait probablement Arsen Avakov, mais comme il est lui-même un inconditionnel nazi, son comportement est ambigu et imprévisible. Il a probablement plus de puissance de feu que n’importe qui d’autre, mais c’était un pur « Porochobot » (Porochenko-robot) qui, de bien des façons, contrôlait Porochenko plus que Porochenko ne le contrôlait.

Le mieux pour Zelensky serait d’arrêter tout le monde du jour au lendemain (Porochenko lui-même, mais aussi Avakov, Parouby, Iaroch, Farion, Liachko, Tiagnibok, etc.) et de placer un homme en qui il a totalement confiance comme ministre de l’Intérieur. Ensuite, Zelensky devrait se rendre à Donetsk ou, au moins, rencontrer les dirigeants de la RPLD et travailler avec eux à la mise en œuvre des accords de Minsk. Cela aliénerait certainement les Ukronazis, mais cela donnerait à Zelensky beaucoup de soutien populaire.

Inutile de dire que cela n’arrivera pas. Alors que le marionnettiste de Zelensky, Kolomoïski, aimerait bien mettre toute cette bande en prison et les remplacer par ses propres hommes, c’est un secret de polichinelle que de puissants groupes d’intérêts américains ont dit à Zelensky « n’y touche pas ». Ce qui est bien, sauf que cela signifie aussi « n’osez pas changer leur cap politique non plus ».

Alors, que pourrait-il se passer ensuite ?

L’avenir personnel de Porochenko et de ses Ukronazis sera décidé aux États-Unis. Si Trump l’emporte sur la bande Clinton-Biden, alors il y a une petite chance théorique qu’un « pas en avant » conjoint entre les États-Unis et la Russie puisse donner le feu vert à Zelensky pour commencer à dénazifier l’Ukraine. Je trouve cette hypothèse très improbable. Faute de quoi, la Russie s’engagera dans une politique d’actions et de décisions unilatérales. Qu’est-ce que cela pourrait donner ?

Pour répondre à cette question, nous devons examiner les conditions réelles de la Russie (par opposition aux conditions officielles). Elles sont assez simples :

– La Crimée est russe pour toujours

– Kiev ne sera pas autorisé à s’emparer de la Nouvelle Russie par la force

– L’Ukraine ne sera jamais autorisée à adhérer à l’OTAN

– La Russie ne paiera pas seule les coûts de reconstruction de l’Ukraine

– La Russie peut vivre avec une Ukraine unie, mais confédérée

– La Russie peut aussi vivre avec ce qui restera après l’éclatement de l’Ukraine

– À moins qu’une solution viable ne soit trouvée, et dans un délai raisonnable, la Russie peut reconnaître la RPLD et même lui permettre de réintégrer la Russie (sous quel type de statut juridique cela reste à déterminer car il existe plusieurs options possibles ici).

La première question clé évidente est la suivante : l’Empire anglo-sioniste peut-il faire quoi que ce soit pour empêcher les Russes d’atteindre leurs objectifs tels que décrits ci-dessus ?

Ma réponse personnelle est non, l’Empire n’a pas les moyens d’imposer autre chose que ce que la Russie veut, du moins pas en Ukraine. Ce n’est pas seulement à cause du fait que Poutine est face à des dirigeants occidentaux ignorants, c’est simplement parce que les Russes ont un énorme avantage historique et géographique en Ukraine sur toute combinaison de puissances occidentales.

Certes, la Russie a pathétiquement laissé tomber, mais les choses sont en train de changer et la Russie se trouve maintenant dans une position plutôt enviable dans laquelle elle peut compter principalement sur des actions unilatérales (comme la distribution de passeports russes) tout en laissant l’Ukraine occupée par les Ukronazis se détruire lentement.

Alors que se passe-t-il si rien ne se produit ?

Comment dit-on en ukrainien : « Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance » ?

Et puisqu’un « Occident uni » (actuellement entièrement théorique) ne peut rien faire pour empêcher la Russie d’atteindre l’un des résultats qu’elle juge acceptables, aucun président ukrainien, Zelensky ou un autre, ne peut le faire.

En ce moment, les partisans du Banderastan traversent les fameuses phases de deuil de Kübler-Ross : déni, colère, négociation, dépression et acceptation. Actuellement, la plupart d’entre eux zigzaguent entre négociation et dépression ; l’acceptation est encore loin de leur horizon immédiat. Sauf que Zelensky n’a plus rien à négocier.

Les perspectives de l’Ukraine sont plutôt sombres, du moins à court et moyen terme. Il est impossible de prédire ce qui arrivera réellement (il est beaucoup plus facile de dire ce qui ne se produira pas), mais voici quelques options que je trouve crédibles.

Un effondrement de l’autorité centrale, suivi d’une flambée de violence et d’une scission de l’Ukraine-croupion en une entité à l’Ouest. Le sud cherchera probablement la quasi-indépendance pour faire affaire avec la Russie alors que la plupart des violences se dérouleront dans la région centre-nord qui est très polarisée et se tait par crainte du SBU ou des escadrons nazis de la mort. Dès que Kiev perdra le contrôle, ces régions devraient se soulever. Si cela se produit, la ligne de contact actuelle deviendra une frontière internationale entre la RPLD et le reste de l’Ukraine. La plupart des membres de l’ONU ne reconnaîtront pas la RPLD (peur de l’oncle Sam), mais un seul le reconnaîtra : Russie. Et ce sera la fin de « l’Ukraine indépendante » telle que nous la connaissons.

Je n’exclurais jamais un coup d’État patriotique de dernière minute ou, plus probablement encore, un contre-coup d’État des patriotes ukrainiens présents dans les forces armées, pas nécessairement soutenu par Moscou, mais qui remplacera au moins des Ukronazis franchement plutôt fous par des gens plus pragmatiques. Il y en a beaucoup en Ukraine, certains sont connus et d’autres moins.

Si j’étais « Ze », je garderais un œil sur Vadim Rabinovitch, non pas parce qu’il est mon candidat idéal personnel, mais parce qu’il est très intelligent et a un très bon réseau. Il n’est pas du tout populaire en Ukraine, mais il a un fort soutien en Occident et en Israël. Jetez un coup d’œil à cet article de Wikipedia sur Rabinovitch et voyez pourquoi il est un « мутный типчик » typique (en gros, un type « pas très clair – c’est-à-dire quelqu’un que vous suspecteriez d’être un escroc).

Il est peu probable qu’il soit un jour élu par le peuple. Mais lui, ou quelqu’un comme lui, pourrait faire une bonne figure de proue « anti-nazie » pour un coup d’État (ou contre-coup d’État) si le besoin d’une telle figure devenait utile à l’Empire. Soit dit en passant, la réaction du Kremlin à un coup d’État (ou contre-coup d’État) dirigé par Rabinovitch (ou similaire) serait la même que celle à l’arrivée au pouvoir d’Ioulia Timochenko : ils travailleront avec toute personne qui est pragmatique et qui peut tenir ses promesses.

Enfin, une guerre à l’Est est toujours, et par définition, une possibilité aussi longtemps qu’un régime russophobe enragé est au pouvoir à Kiev. D’un point de vue purement militaire, toute attaque ukrainienne contre la RPLD serait suicidaire : soit les Novorusses s’occuperont de la force attaquante, soit les Russes s’en occuperont. Mais quoi qu’il en soit, la force d’attaque ukrainienne sera détruite.

D’un point de vue politique, cependant, une telle attaque pourrait avoir un sens simplement parce que ce serait une gigantesque distraction permettant à tous les rats nazis de quitter le navire qui coule et de s’échapper tranquillement.

Enfin, il ne fait aucun doute que les Néocons ont rêvé d’une attaque russe (réelle et non fictive) pour choquer l’Europe et la soumettre à nouveau totalement à oncle Sam. C’est aussi pourquoi je pense qu’une contre-attaque russe contre les forces ukrainiennes pourrait se limiter à des frappes à longue portée (cinétiques et électroniques) et à l’imposition d’une zone d’exclusion aérienne.

Conclusion : la Russie peut attendre, l’Ukraine pas

C’est aussi simple que ça. En fait, le temps a toujours été du côté russe, même si ce n’était pas nécessairement du côté de la population de Nouvelle Russie qui a souffert des horreurs de cette guerre. Cependant, il semble maintenant que les Novorusses aient réussi à transformer un méli-mélo de milices plus ou moins entraînées en une force militaire crédible et disciplinée capable d’actions tactiques et opérationnelles, en d’autres termes, capable de contre-attaques dangereuses. Enfin, les politiques russes à l’égard de l’Ukraine-croupion et de la Nouvelle Russie sont désormais toutes unilatérales par nature, ce qui donne à la Russie une grande flexibilité.

Avec un dirigeant faible comme « Ze », l’Ukraine semble coincée dans le no man’s land entre déni, colère, négociation, dépression et acceptation. Plus vite les dirigeants ukrainiens parviendront à la phase « d’acceptation », moins le peuple ukrainien aura à souffrir (personne parmi les dirigeants ukrainiens ne se soucie du commun des mortels).

À la fin de tous les arguments et de toutes les théories, il y a un fait crucial qui ne peut être ignoré : la Révolution de l’Euromaïdan (qui est ce que le coup d’État contre Ianoukovitch et la guerre civile dans le Donbass sont) a échoué. En fait, elle était mort-née dès le premier jour, construite sur une idéologie que la plupart des Ukrainiens ne partageaient pas.

En outre, cette révolution a aliéné les régions les plus productives et les plus riches de l’Ukraine : le Donbass et la Crimée. Ensuite, le régime urkonazi a été vaincu par les insurgés novorusses non pas une fois, mais deux fois. Enfin, en rompant tous les liens économiques avec la Russie, l’Ukraine indépendante s’est en réalité faite seppuku. Rien de tout cela ne peut être inversé ou facilement réparé.

Comme toujours, dans la bataille entre l’idéologie et la réalité, cette dernière a prévalu. Le résultat de cette lutte entre idéologie et réalité n’a jamais été mis en doute, du moins pas par des gens rationnels, pragmatiques, et ainsi le sang et les larmes de tous ceux qui sont morts inutilement, ont été mutilés ou ont dû devenir réfugiés restera à jamais sur la conscience de ceux qui ont commencé cet « incendie révolutionnaire » : les dirigeants de l’Occident uni.

Le Saker

Note de la traductrice : Bien qu’en désaccord avec la vision que le Saker a de Zelensky (je le trouve assez naïf de croire que Zelensky veut réellement la paix), plusieurs points de son article et sa conclusion sont justes. C’est pour cela que j’ai décidé de traduire cet article.

Source : The Saker

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider