Le festival « Étoiles au-dessus du Donbass » parle de la vie et de l’avenir que nous créons nous-mêmes

Comment commence l’automne pour vous ? Avec des soucis d’école ? Ou, peut-être, avec la tristesse de perdre la chaleur de l’été ? Pour moi, l’automne commence par l’anticipation, car le début du mois d’octobre est le moment du festival « Étoiles au-dessus du Donbass ». Et c’est la troisième année que je deviens une petite partie de cette immense famille, la troisième année que nous grandissons et que nous nous développons ensemble.

Bien que les participants aient été plus nombreux cette fois-ci que lors du dernier festival, le coronavirus a entraîné une légère modification du programme et certains événements ont dû être annulés. Il s’agissait principalement de visites dans les écoles, où les vacances d’automne ont commencé un peu plus tôt que prévu. Néanmoins, il y avait de nombreux ateliers, présentations et tables rondes, de sorte que chacun pouvait choisir un événement qui l’intéressait et se mêler à ses écrivains, éditeurs et artistes préférés.

Comme j’avais initialement prévu de me contenter de visiter des écoles et de rencontrer mes pairs, mon séjour au festival a été inhabituel cette année. En fait, cela m’a permis de voir les choses sous un angle différent, et c’est ce dont je voudrais vous parler.

Lorsque votre journée est remplie à la minute près, c’est une bonne chose en soi : c’est l’occasion d’apprendre quelque chose de nouveau sans être distrait par des futilités. Mais pour ne pas seulement apprendre, mais aussi comprendre, il faut faire une pause. Ces pauses ont été pour moi trois événements du festival : une visite à Saour Moguila, une visite du refuge pour animaux sans abri Pif et une projection du film « Fantômes » de Max Fadeyev.

En 2019, les participants au festival « Étoiles au-dessus du Donbass » avaient déjà visité le mémorial de Saour Moguila, mais beaucoup de choses ont changé depuis. Et probablement tout d’abord, ma perception de cet endroit étonnant a changé. La dernière fois, je suis montée, j’ai fait sonner la cloche et j’étais heureuse. Maintenant… Lorsque vous entendez parler des événements qui se sont déroulés ici pendant la Grande Guerre patriotique, pendant la guerre actuelle, des exploits des soldats dont les restes sont restés à jamais dans la steppe du Donbass, pénétrant avec ses vents froids dans votre âme même, vous ne pouvez rester indifférent. Surtout quand on voit les tombes sans nom de nos défenseurs qui sont morts en tenant cette hauteur en 2014.

On dit de Donetsk qu’elle est la ville des roses. Mais pour moi, le symbole du Donbass, ce sont d’autres plantes : l’aubépine aux baies écarlates comme les gouttes du sang versé ici et les fourrés d’épines noires le long des routes, qui encerclent ma patrie d’une couronne épineuse. Elles poussent également sur Saour Moguila.

Je me suis rendue au refuge pour chiens Pif avec Elena Khaetskaya, Anna Gourova, Maria Semionova et Alexandre Kofman. Je ne sais pas ce que j’espérais en allant là-bas, vraiment. Je suppose que je voulais juste caresser des chiens et des chats qui n’ont pas eu de chance dans la vie, et leur donner un peu d’amour. En fait, il s’agit d’une histoire sur l’humanité, et non sur les animaux errants. Sur la responsabilité envers ceux qui ne peuvent pas se débrouiller seuls.

Dans les républiques, les refuges pour animaux ne sont pas financés par l’État et vivent de dons. Je pense que la situation changera un peu plus tard, mais pour l’instant, la prise en charge des animaux sans abri relève entièrement de l’initiative des personnes qui s’en soucient. Un autre problème est que tous les comptes de dons ne sont ouverts que dans les banques locales, ce qui signifie que seules les personnes vivant en RPD-RPL peuvent aider. Telles sont les particularités de la vie pendant la guerre dans les républiques non reconnues. Et tant que la RPL et la RPD ne seront pas reconnues, rien ne changera.

« Fantômes ». Il doit être étrange de regarder des documentaires sur la guerre tout en vivant en temps de guerre. Je n’ai pas beaucoup d’expérience, ce qui rend difficile de juger beaucoup de choses. Mais je peux dire que tout le monde devrait voir ce film. Juste pour voir la guerre de l’intérieur, pour comprendre ce que c’est que de vivre sur la ligne de démarcation, peu importe qui vous êtes : un civil ou un soldat.

Le plus gros problème avec la guerre est qu’il est presque impossible d’en parler. Tout se transforme soit en reportages d’actualité sommaires, soit en reportages sur le front intérieur, là où la tragédie des destins humains n’est plus perceptible. Alors que je prévoyais de rédiger une série d’articles sur la vie en RPL, j’ai été confrontée à la même chose : en quittant Lougansk, je me trouverais dans des zones relativement sûres. Même si les combats laissent des cicatrices dans la mémoire des villes, la vie continue, les bâtiments détruits sont peu à peu reconstruits et les gens essaient de créer la paix là où ils vivent. Cela peut donner la fausse impression que tout ne va pas trop mal et que les correspondants de guerre ne font que noircir la situation. Ils ne le font pas. Ils sont simplement dans des endroits où la plupart des gens, comme moi, ne vont pas. Pour diverses raisons, mais ils ne veulent pas y aller. Du moins, mes parents ne me laisseront pas y aller.

Il me semble que Max Fadeyev a réussi à faire un film capable de rester dans la mémoire du spectateur précisément parce qu’il a montré cette guerre bien réelle, invisible et qui se déroule sous notre nez. Une guerre qui s’est perdue dans les nouvelles quelque part entre les photos de chatons et les prévisions météorologiques du lendemain. C’est comme ça que ça se passe parfois.

Et vous savez ce qui s’est soudainement avéré être la chose la plus importante de toutes ? Le sourire. Celui du guide touristique. Du volontaire. Du réalisateur. Après chaque histoire que j’ai entendue, vue et vécue, j’ai vu ce sourire légèrement triste. Parce que le festival « Étoiles au-dessus du Donbass » ne concerne pas seulement la littérature. Il s’agit de force d’âme, d’altruisme. Et, bien sûr, des sourires. Le très heureux ou triste, mais si chaleureux et lumineux. « Étoiles au-dessus du Donbass » parle de la vie et de l’avenir, que nous créons nous-mêmes, en avançant à pas incertains, en faisant des sacrifices et en prenant des risques, en surmontant l’adversité, mais sans s’arrêter.

Faina Savenkova, auteure

On entend souvent des opinions sur les conventions. En règle générale, venant de personnes qui n’y sont jamais allées. On dit que vous êtes bien là-bas ! Vous vous réunissez, vous vous soûlez et vous vous amusez. Eh bien… vous ne confondez pas la convention avec une fête d’entreprise ?

Vous pouvez oublier le divertissement à Donetsk. C’est un travail. C’est dur et éprouvant pour les nerfs. Car lorsqu’on vous pose une question précise, vous n’avez tout simplement pas le temps d’y réfléchir longtemps. La personne qui veut une réponse n’aura peut-être jamais l’occasion de la demander à nouveau. Parce que ce n’est pas le calme de Moscou ou de Saint-Pétersbourg – il y a une guerre en cours. Et des rencontres avec des personnes intéressantes (j’espère que nous pouvons tous être considérés comme tels) sont prévues une fois par an.

C’est tout… Personne ne vient plus ici. Il le faut ! Mais, non… Il y a le COVID ici, et la situation militaire ne s’y prête pas. Et parmi toutes sortes personnalités « avancées » (je me demande en quoi ?), un voyage dans le Donbass est comme une descente volontaire dans la bouche d’un volcan en activité. Les camarades ne comprendront pas ! C’est vrai, ils ne comprendront pas. Beaucoup… Et plus jamais, leur train est resté à la traîne pour toujours.

Ici, dans la terre non conquise, on peut maintenant voir l’aube de la culture. Car cela fait longtemps que je n’ai pas vu un tel intérêt pour ce que nous faisons tous. Et ce n’est pas la première année déjà ! Il semblerait qu’une telle action ne soit intéressante qu’au début. Ce n’est pas le cas – c’est la troisième fois que nous venons ici, et l’intérêt de nous parler n’a pas diminué d’un iota.

Imaginer que quelqu’un s’occupe des roses dans les rues d’une ville de la ligne de front, aux abords de laquelle l’artillerie ennemie opère encore, c’est fantastique ! Mais – c’est la réalité. Tous les jours et tous les jours.

L’horaire est fou… il faut aller partout. Le matin, il y a un enregistrement à la télévision, l’après-midi, il y a des réunions avec les lecteurs et les militaires. Et le soir, personne ne sait ce qui va se passer. Car une maladie sinistre oblige à bousculer les choses et à les refaire à la volée. Retour à l’hôtel, je peux me reposer maintenant ? Oui… Dans mes rêves… Quand votre voisin de table est Roman Zlotnikov le matin, Vadim Panov au déjeuner, Maria Semionova le soir… Et tous ont quelque chose à dire !

Le soir, au bout du couloir, les gens se couchent tard et il y a quelque chose à faire pour tout le monde. Ce n’était pas juste un bavardage amical, c’était non ennuyeux et nécessaire. Des idées de nouveaux livres et même de cycles entiers sont nées ici, des projets de nouvelles collections ont été conçus et dessinés… Il est impossible de tout couvrir !

Un mot spécial sur les volontaires. Je ne comprends pas – quand ont-ils dormi et mangé ? On aurait dit qu’ils ne dormaient ni ne mangeaient jamais… Ils étaient toujours avec nous, savaient toujours exactement ce qui se passait et où, qui allait où, et ce qu’ils faisaient… Je leur tire mon chapeau – vous êtes formidables !

Mais tout se termine, la convention touche lentement à sa fin et nous devons faire nos valises. Et alors que tu pars pour le calme de Moscou, où rien ne tombe devant ta fenêtre, tu réalises qu’un morceau de ton cœur est ici pour toujours.

Alexandre Kontorovitch, auteur

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider