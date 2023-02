Le fromage du Kremlin

On peut aussi ne pas jouer le jeu de l’alignement d’un côté ou de l’autre dont Glucksmann est avec constance un promoteur sur à peu près tous les sujets en continu.Pour mémoire c’était la politique du général De Gaulle dont la politique étrangère avait du sens parce qu’elle venait de loin et d’une expérience décisive des rapports de force et de l’appréciation de nos propres intérêts.

Que nous citoyens soyons entretenus dans un déficit permanent de compréhension de notre vie politique et de capacité à nous faire entendre et agir, cela n’est pas le sujet de ce genre d’élu. Bien au contraire il contribue à maintenir cet entre-soi dont il vit protégé par un pauvre mandat qu’il a obtenu en étant bien placé sur une liste.

Combien de temps encore allons-nous supporter un moralisme abêtissant pour nous et insultant pour toutes les victimes sans l’examen avec rigueur en dehors de toutes polémiques superflues des faits et des responsabilités des uns et des autres, subir le jeu qui consiste à tenter de nous monter les uns contre les autres en diabolisant l’un ou l’autre et nous sommant de nous aligner sur un camp ou un autre ? C’est le piège de ceux qui veulent continuer la guerre sans nous dire pour aller où et pour quoi faire.

Pourquoi n’avons-nous pas eu droit tranquillement à un débat solennel du type : guerre d’agression non provoquée ↔ guerre défensive provoquée ?

C’est le tout début âpre et difficile d’un chemin vers la paix. Voulons-nous la paix et discuter de sécurité réciproque ? L’un ne peut aller sans l’autre. Qui pourrait avoir intérêt à entretenir une guerre longue ? Pour quoi faire ? Quels seront les prix à payer et par qui et pour qui ? Sont-ce des questions qui regardent les citoyens dans une démocratie ? Aurons-nous un mot à dire ou devrons-nous encore une fois baisser la tête et subir comme ceux qui nous ont précédés jusqu’ici ? Allons-nous enfin nous occuper de nos institutions et de notre place dans celles-ci avant qu’il ne soit trop tard ? Il va falloir que cela avance afin que nous ne soyons plus si politiquement démunis ni piégés sans fin à la merci des comédies des mercenaires de la politique et de la connivence des médias.

Quand et comment serons-nous consultés ?

N’avons-nous pas à redouter que toute cette accumulation d’abus, de transgressions du pacte social implicite déjà si abîmé qui nous fait respecter par intérêt réciproque l’état de droit, ne finissent par le rendre caduc sans transition praticable vers une refondation raisonnable d’un nouveau pacte ? Est-ce ce qui est envisagé ou envisageable si on n’y prend pas garde ? Parce que quand on regarde l’histoire récente, c’est bien ce qui est déjà arrivé près ou loin de chez-nous avec déjà les mêmes acteurs et procédés me semble-t-il ? Avec des conséquences que je laisse le soin à chacun d’apprécier.