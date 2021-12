Le FSB arrête trois Ukrainiens venus en Russie pour espionner et commettre des attentats terroristes

Le FSB (service de renseignement russe) a annoncé aujourd’hui avoir arrêté trois Ukrainiens qui étaient entrés en Russie pour espionner des entreprises vitales et des infrastructures de transport, et pour commettre des attentats terroristes. Des armes, et des explosifs ont été trouvés.

Dans un communiqué publié aujourd’hui sur son site internet, le FSB a annoncé avoir « mis fin aux activités de renseignement et de sabotage des services secrets ukrainiens » dans plusieurs régions de Russie, en arrêtant trois Ukrainiens : deux chargés d’espionner et un autre chargé de commettre des attentats terroristes.

Les deux premiers sont un père et son fils – Zinovy Koval, 47 ans, et Igor Koval, 22 ans – « qui étaient arrivés en Russie pour recueillir des informations et réaliser des enregistrements photo et vidéo d’entreprises d’importance stratégique vitale et d’infrastructures de transport ». Ces deux Ukrainiens étaient deux agents du SBU (services secrets ukrainiens).

Une arme à canon court et une arme automatique ainsi que des équipements de protection individuelle ont été trouvés dans leur véhicule et ont été envoyés pour examen médico-légal.

Les deux Ukrainiens ont avoué avoir été recrutés par le colonel Vassili Kovalik, lui-même agent du SBU dans la région de Ternopil, qui leur avait confié la tâche de recueillir des informations sur des objets stratégiques en Russie contre une récompense de 10 000 dollars.

Le FSB a publié une vidéo montrant les armes trouvées dans leur voiture, ainsi qu’une partie de leurs aveux.

La vidéo montre aussi le troisième Ukrainien arrêté, Alexandre Tsilyk, 23 ans, qui a quant à lui été recruté par la Direction principale du renseignement du ministère ukrainien de la Défense, qui l’avait envoyé en Russie dans le but de commettre un acte terroriste.

L’homme, originaire de la région de Kiev a déclaré avoir été recruté et avoir agi sous les ordres du lieutenant-colonel Maxime Kirilovets, un officier du groupe opérationnel de la réserve spéciale du ministère ukrainien de la Défense.

C’est d’ailleurs avec ce dernier, que Tsilyk est venu une première fois en Russie, en franchissant illégalement la frontière, afin d’équiper les caches et de transporter des engins explosifs improvisés, d’un poids de 1,5 kg d’équivalent de TNT, avec lesquels l’espion ukrainien devait commettre des attentats terroristes.

C’est lors de son retour en Russie que Tsilyk a été arrêté en flagrant délit de possession d’engins explosifs, alors qu’il se rendait sur le lieu où devait avoir lieu l’un des attentats terroristes.

Ce n’est pas la première fois que l’Ukraine tente de mener des attentats terroristes en Russie. En août 2016, le FSB avait empêché deux groupes de saboteurs ukrainiens d’entrer en Crimée. L’information, d’abord démentie par Kiev, a finalement été confirmée quatre ans plus tard, lorsque le député ukrainien Andreï Derkatch a publié des enregistrements de conversations téléphoniques entre Joe Biden, alors Vice-Président américain, et Petro Porochenko, le Président ukrainien. Ces conversations avaient révélé que l’Ukraine avait mené ces actions dans le dos des États-Unis, ce qui a valu des réprimandes de Biden à Porochenko.

Christelle Néant

