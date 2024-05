Le Génocide à Gaza fait tomber les masques

« Ils ont fait du colonisateur la victime et du colonisé l'agresseur. (…) Aujourd’hui, Gaza est devenue la boussole morale du monde. » (3) (Sermon du Pasteur Palestinien Munther Isaac – Noël 2023 à Bethléem)

Les récents tragiques événements en Palestine dévoilent deux choses d'importance pour l' Occident. Choses très bien décrites dans le Sermon de Noël du pasteur. Ce sont :

> L'hypocrisie et le racisme assumé du monde occidental qui apparaissent, flagrants et épouvantables. (3) Ils ont produit —directement et indirectement— les monstruosités qui façonnent le vrai visage de ce monde-là.

> Un fossé abyssal qui s'est creusé entre l'Occident et l'Orient. (2) Ce dernier refusant à présent de recevoir des leçons sur les droits humains ou sur le droit international. (3) Une répudiation.

« A Gaza, aujourd'hui, Dieu se trouve sous les décombres. »

« Gaza telle que nous la connaissions n’existe plus. C’est une annihilation.

C’est un génocide. Le monde regarde. Les églises regardent. (…)

Quelle souffrance pour nous que le silence du monde ! »

Sermon de Noël 2023 du pasteur Palestinien Munther Isaac. Voir Texte en (3)

Je présente trois considérations préalables, chacune sur un de ces sujets souvent intriqués : le ''droit de se défendre '', le ''droit d'auto-détermination' ', et ''le nettoyage Ethnique'' . Mon opinion sur le Génocide fait suite.

Israël a le droit de se défendre, comme tout le monde.

Cela est prévu par l'Art 51 de la Charte des Nations Unies sur la ''légitime défense''. Cependant, les textes « n'ont jamais permis de penser qu'une attaque émanant d'un peuple vivant sous occupation justifiait l'invocation de la légitime défense de la Charte par l’État occupant . » (1) Cela avait déjà été déjà clarifié en 2004 et 2009. D'ailleurs, « Comment peut-on qualifier l'assassinat de 9000 enfants de ''légitime défense'' ? » (3)

Déjà en 2016, Henry Kissinger brandissait le risque mondial que représenterait l'Islam (8). L'Amérique a toujours eu besoin d'ennemis extérieurs pour faire avancer ses pions.

Notre bon Président a bien essayé de suggérer former une 'coalition' contre le terrorisme islamique, en y intégrant le Hamas. Suggestion angoissante, mais inconsistante. En fait, cela « alimentait l'idée que le Hamas fait partie d'une ''menace islamiste'' mondiale qui vise l'Occident. » (2). Macron épaulait là son collègue Netanyahu.

Les Palestiniens ont aussi le droit de se défendre. Mais comment faire quand on vit sous occupation ? De Gaulle déjà avait compris qu'en Palestine, les résistants seraient considérés terroristes. (5)

Les Palestiniens ont le droit de s’autodéterminer, comme tout le monde.

Le principe du droit des peuples à l'auto-détermination fait partie du ''Droit International'' depuis 1918. Mais les ''Grandes Puissances'' occidentales ont préféré ne pas accorder ce droit aux Palestiniens (6), pour différentes raisons et pseudo-raisons. Une d'entre elles était que le peuple Palestinien n'était pas ''mûr'' pour se diriger lui-même. Cependant, les Palestiniens Juifs ont illico été dotés du droit de vote en Israël.

Pour tranquilliser les Palestiniens, la Déclaration d'indépendance d'Israël de 1948 garantissait une égalité totale de droits sociaux et politiques pour tous, sans distinction de race, croyance , etc (7). Mais la Loi État-nation de 2018 officialisait l'Apartheid (9), le vrai visage de l’État d'Israël.

Le nettoyage ethnique des Palestiniens faisait partie du Plan Sioniste.

Le fait que Theodor Herzl ne parlait pas des ''autochtones'' dans son livre ''Der Judenstaat'' (1896) était déjà un indice. « Le sujet du ''transfert'' [lire : expulsion] de la population palestinienne hors du futur État juif avait été longuement débattu au Congrès sioniste de Zurich en 1937, or ces débats furent maintenus secrets (ils le sont restés jusqu’aux années 1990). » (Sylvain Cypel) (4) « Expulser les Arabes pour s'approprier exclusivement la terre d'Israël parce qu'on veut vivre qu'entre-soi, on savait depuis toujours que c'était ardemment souhaitable. On avait toutefois aussi conscience que l'acte était moralement indéfendable. » (4) Les nettoyages ethniques sont une constante de la politique Israélienne, depuis les origines. Ils peuvent aussi faire partie d'un génocide.

Ainsi intervint le nettoyage ethnique post 1947, sur le territoire qui deviendra Israël, de quelque 750.000 Palestiniens , via plus de trente massacres ''facilitateurs'' du processus. Les Politiques d'alors, conjointement aux Médias Grand Public, ont omis de jouer leur rôle. De même, la guerre de 1967 a été une ''opportunité'' pour Israël de ''déplacer'' (pour des motifs d'évolution démographique !) entre 250.000 et 420.000 Palestiniens (selon les sources) de Latroun, Jérusalem-Est et vallée du Jourdain, vers la Jordanie. Avec empêchement du retour. (10)

En fait, en l'absence de nettoyage ethnique initial ''total'', le Plan sioniste ne peut prospérer sauf soumission des Palestiniens, et/ou nettoyage ethnique périodique . Même la brutalité la plus dure n'a pu mener à la soumission, bien au contraire.

Génocide à Gaza ? Oui, c'est clairement le cas.

L'idée que se fait le grand public de ce qui constitue un génocide va généralement au-delà de ce que renferme la norme au regard du droit international. Que dit la « Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » ? (11)

« Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

Meurtre de membres du groupe ; Atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »

Deux éléments sont donc fondamentaux pour caractériser la notion de génocide (12) :

> L'intention et le fait de cibler des individus en tant que membres d'un groupe.

> Les actions sont déterminantes et non le résultat.

L'ouvrage de Jacques Baud (12) fourmille de références indiscutables. Je m'en inspire :

Le premier point est l'intention. Cette intention explicitement génocidaire a été exprimée si souvent, en public, et jusqu'aux plus hauts niveaux de l’État, que la ''case'' est cochée sans problème. Par exemple, citons :

> L'ambassadrice d'Israël au Royaume Uni, sur LBC, expliquait qu'il n'y avait pas d'autre solution que de détruire tout Gaza. https://x.com/LBC/status/1742628517966229662

> Le Ministre de la Sécurité Ben Gvir, en novembre 2023, déclarait : « Pour être clair, quand on dit que le Hamas doit être éliminé, cela signifie aussi ceux qui chantent, ceux qui soutiennent et qui distribuent des bonbons. Tous sont des terroristes. Et ils doivent être éliminés. » (12)

> Voir ici une sélection de déclarations diverses (du Président d'Israël au rabbin de quartier, etc) :

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/s-il-ne-s-agit-pas-d-un-genocide-a-252604

Meurtres de membres du groupe. Là aussi, il y a nombre de rapports, et même des statistiques de l'ONU sur les éliminations ciblées relatifs à des groupes protégés (enfants, journalistes, personnel médical, handicapés) :

hthttps://ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoIOPT/A_HRC_40_74.pdf

Par ailleurs, la Presse israélienne regorge de reportages sur les activités coupables de l'armée, ainsi que celles des colons protégés par l'armée. Toutes régulièrement impunies, ni même suivies d'enquête, comme si faisant partie de la vie ordinaire.

Exemple : un sniper de l'armée élimine un enfant de 9 ans par tir direct dans la tête :

https://www.haaretz.com/israel-news/2019-07-21/ty-article/.premium/the-protest-dispersed-then-an-israeli-sniper-shot-a-9-year-old-boy-in-the-head/0000017f-e3ff-d9aa-afff-fbffde890000

Il y a plein de cas dans de genre, depuis bien lontemps. qui ne sont jamais mentionnés hors d'Israël.

Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe.

J. Baud (12) propose toute une liste de références pour :

Bombardements de Gaza avec des armes inappropriées (y/c phosphore blanc).

Bombardement sur Gaza avec des armes disproportionnées (bombes d'une tonne !)

https://edition.cnn.com/gaza-israel-big-bombs/index.html

Élimination délibérée d' enfants à la limite avec Gaza :

https://www.jpost.com/middle-east/unhrc-idf-may-have-committed-war-crimes-in-quelling-gaza-border-protests-582043

Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle.

J. Baud (12) rappelle que le blocus de la bande de Gaza dès 2007 avec des restrictions au commerce, au travail, à l'accès à la nourriture, etc est le lot quotidien des gazaouis, depuis des décades.

Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe.

Parmi les références mentionnées par J. Baud, citons :

La malnutrition due aux restrictions d'importation de nourriture par Israël, qui impacte sur le taux de natalité :

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10391640/

Il y a aussi le bombardement systématique des hôpitaux et écoles, dès le début.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/10/gaza-un-experts-decry-bombing-hospitals-and-schools-crimes-against-humanity

Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

Depuis des années, l'arrestation d'enfants sans charges (et leur maintien en détention par l'armée) est un moyen d'intimider les parents (et de marquer psychologiquement les enfants).

https://www.dci-palestine.org/children_in_israeli_detention

Transfert forcé d'enfants hors de Gaza sans en informer les parents :

https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/fate-baby-and-other-palestinian-children-unknown-after-israeli-army-forcibly-transfers-them-out-gaza-strip-enar

Pour moi donc, sur le thème du Génocide, toutes les cases des ''actions'' prévues par la Convention sont cochées (quand une seule suffirait !) et donc il s'agit bel et bien d'un génocide.

D'ailleurs, l'ouvrage de Jacques Baud (12) a fait une vérification avec les Palestiniens, en analysant les 10 étapes du Génocide selon le Holocaust Memorial Day (HMD). Et on retrouve effectivement ces dix étapes avec les Palestiniens : Classification (Juifs et non-Juifs), Symbolisation (permis spécial de circulation pour non-Juifs), Discrimination (établie à travers les textes de Loi, qui touchent aussi les Chrétiens) (liste Adalah des 65 loi de discriminations en (13), Déshumanisation (les Arabes de toutes religions sont des animaux, des ''cafards''), Organisation (éviction de certaines zones, retirer les moyens de subsistance) Polarisation (La population de Gaza et le Hamas sont assimilés à des Nazis), Persécution (les Palestiniens sont confinés dans les territoires occupés et ne peuvent en sortir qu'avec des autorisations spéciales, dont les règles changent sans préavis), Préparation (les Palestiniens assimilés à la tribu biblique Amalek, qui doit être détruite / menace de raser-vitrifier Gaza), Extermination (par exemple : politique israélienne de ''tondre la pelouse'' à intervalles réguliers à Gaza), Déni (les commémorations de la Nakba de 1948 sont punies pénalement.)

JPCiron

