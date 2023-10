De nombreux observateurs n’ont pas réalisé l’importance de la déclaration faite par Jake Sullivan, le conseiller américain à la sécurité nationale, avant le récent sommet du G20 organisé par l’Inde. Commentant l’absence du président chinois Xi Jinping, il a déclaré qu’il s’agissait d’une tentative de gâcher le grand moment de Narendra Modi. Selon les informations disponibles, certains analystes ont affirmé qu’il faisait référence à la volonté de l’Inde d’annoncer le siège de l’Union africaine à la table du sommet du G20, avec tout ce que cela implique pour New Delhi dans sa compétition avec la Chine pour le leadership dans le Sud global et pour le continent africain, qui s’efforce de plus en plus de faire entendre sa voix dans le monde.

Par ailleurs, Sullivan faisait probablement référence à l’annonce du projet de corridor économique reliant l’Inde et l’Europe via l’Arabie saoudite, la Jordanie et Israël. Ce projet semble être un concurrent de taille pour l’initiative chinoise Belt and Road, qui implique une soixantaine de pays et vise à livrer des marchandises chinoises à l’Europe occidentale via l’Asie centrale et la Russie. La transformation de l’Inde en grande puissance n’est plus seulement une hypothèse théorique ou un scénario attendu discuté dans les groupes de réflexion ; elle est devenue une réalité concrète.

Récemment, l’Inde a démontré sa détermination à affirmer sa place légitime dans l’ordre de la guerre post-Ukraine. Cette affirmation s’est traduite par des succès continus dans l’espace et par des projets qui assurent au pays une position importante en tant que centre de fabrication, d’exportation, d’industrie et de technologie.

À mon avis, le sommet du G20 a eu l’impact le plus important de l’Inde à ce jour. La diplomatie indienne a réussi à influencer les dirigeants occidentaux qui critiquent la Russie, avec laquelle l’Inde entretient des relations amicales et neutres. Dans la déclaration finale du sommet, l’Inde a envoyé un signal clair en évitant de condamner directement la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine, même si la Chine, un allié clé de la Russie au sein du groupe, n’était pas présente.

Bien que l’on s’attende à ce que le sommet se termine sans déclaration finale en raison de désaccords sur la position de la Russie en l’absence de la Chine, nombreux sont ceux qui y ont vu une occasion pour l’Occident d’exercer une forte pression pour condamner fermement Moscou. Plus important encore, la diplomatie indienne a non seulement réussi à obtenir un consensus parmi les membres du G20, mais la déclaration finale a également condamné le « recours à la force » en Ukraine pour obtenir des gains territoriaux. Cependant, aucune mention explicite n’a été faite de l’attaque de la Russie contre ce pays après qu’elle ait été dénoncée dans la déclaration publiée à l’issue du sommet du G20 de 2022 à Bali, auquel participait alors la Chine.

La déclaration du sommet du G20 en Inde a été saluée par la Chine, qui l’a qualifiée de « signal positif » pour le monde et a réitéré que la déclaration reflétait ses points de vue et montrait que le G20 travaillait ensemble pour relever les défis mondiaux et promouvoir le développement. La Russie a également salué la déclaration, la qualifiant d’« étape importante ».

Il est indéniable que l’un des domaines dans lesquels l’Inde et la Chine sont en concurrence est le leadership des économies émergentes. L’Inde a marqué un point important lors du sommet en annonçant l’adhésion de l’Union africaine au G20. En outre, l’Inde a lancé un projet que les observateurs considèrent comme un solide concurrent de l’initiative chinoise Belt and Road.

Le projet indien de corridor économique bénéficie du soutien total de l’UE et des États-Unis, dont les dirigeants ont déclaré que le projet « changera les règles du jeu ». Ils entendent par là les règles du conflit géostratégique entre l’Occident et la Chine, ainsi que la concurrence entre l’Inde et la Chine. Le fort soutien des États-Unis à l’Inde peut peut-être se comprendre à la lumière de la reconnaissance par le secrétaire d’État américain Antony Blinken que les changements dans le monde constituent un défi majeur pour l’ordre existant depuis la fin de la guerre froide. Il a souligné que la guerre russe en Ukraine constitue la plus grande menace pour le système international, car le partenariat entre Moscou et Pékin rend le monde plus sûr pour les « régimes autoritaires », a déclaré M. Blinken.

Il convient de noter que les inquiétudes des Etats-Unis à l’égard de la Chine se sont accrues au point que le secrétaire de l’US Air Force, Frank Kendell, a demandé aux autorités de son pays d’intensifier les préparatifs en vue d’une éventuelle confrontation militaire avec la Chine. Selon lui, la guerre pourrait éclater « si les capacités militaires américaines sont insuffisantes pour repousser l’agression chinoise contre Taïwan ».

L’Inde, membre de nombreux blocs institutionnels incluant la Russie et la Chine, tels que les BRICS et le G20, est également impliquée dans des alliances informelles telles que le Quad, le dialogue quadrilatéral de sécurité entre les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. Elle joue un rôle très influent dans la gestion occidentale des conflits et de la concurrence avec la Chine et son alliée la Russie. Le soutien occidental à l’Inde est en quelque sorte considéré comme un concurrent stratégique important de la Chine, qui partage avec l’Occident des valeurs démocratiques, une économie libre et bien d’autres choses encore.

De son côté, l’Inde considère qu’il est nécessaire d’agir très prudemment entre les parties et de maintenir son importante coopération avec la Russie. Elle gère ses différends frontaliers historiques avec la Chine avec une extrême précision afin d’éviter les affrontements militaires et les confrontations violentes dans lesquelles les deux parties pourraient perdre beaucoup. Elle est également consciente que la transition actuelle du système mondial est une occasion favorable d’affirmer sa position et de s’assurer un rôle de leader parmi les grandes puissances.