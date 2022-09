Le guide suprême iranien a lié la vie de son régime à la bombe atomique

Les statistiques officielles reflétées par les médias du régime au cours des derniers jours et semaines ont été accompagnés d'informations alarmantes sur des travailleurs qui se sont suicidés ou se sont immolés.

Du 1er juin au 20 août, 10 travailleurs se sont suicidés, c'est-à-dire que presque tous les 10 jours, un travailleur s'est suicidé et est mort, ce qui représente une augmentation par rapport à la même période l'année dernière. Bien sûr, ces statistiques ne reflètent pas tous les faits. La pauvreté sévit en Iran. 80% des Iraniens se trouvent sous le seuil de pauvreté. On parle plus du seuil de pauvreté mais du seuil de désastre. Cela signifie une tentative désespérée de survivre.

Il ne se passe pas un jour sans que la population iranienne ne soit confrontée à une augmentation soudaine du prix des produits de base. Selon l'annonce faite par le centre de statistiques iranien en octobre dernier, "au cours de l'année écoulée, 40 produits de base nécessaires à la population ont augmenté de 100 %. Parmi les articles ménagers de table, l'huile végétale détient un record avec 141 %. Le prix du beurre pasteurisé a augmenté de 121 %, la crème de 120 %, le poulet de 119 % et les pois chiches de 112 %" (Stareh-Sobh, 10 octobre 2021).

Cette tendance s'est poursuivie après octobre et la situation ne sera pas meilleure l'année prochaine. De même, "le riz a augmenté de 90 % entre mars de l'année dernière et mars de cette année" (Stare Sobh, 21 mars 1400). 5 mois plus tard, les médias du régime écrivent : "Selon le récent rapport du Centre iranien des statistiques, le taux ponctuel d'inflation du grand groupe des "aliments, boissons et tabac" a atteint 86 %."

Entre-temps, dans un rapport de 300 pages, le parlement iranien fait état de 3 123 938 879 détournements de fonds dans la société Mubarakeh sous le contrôle de Khamenei et de ses institutions affiliées. Chacun sait que tout cet argent ne peut être obtenu que par le pillage et l'exploitation brutale, et les auto-immolations mentionnées ci-dessus sont le résultat de cette exploitation.

Le journal Etemad écrivait le 4 décembre 1400 : "Dans notre pays, si les détournements de fonds étaient hier encore de 4 176 570 458 dollars, ils se chiffrent aujourd'hui en milliers de milliards.

L'histoire de Foulad Mubarakeh est comme un iceberg, où les corruptions et les violations ne sont certainement pas limitées à cette société.

Setareh Sobh 4 Mehr 1400 a également écrit "le bénéfice net de 20 grandes entreprises rentières en 2019 s'est élevé à 8 488 964 346 dollars, ce qui équivaut au déficit budgétaire."

"Pendant toute la période de 30 ans de privatisation après la guerre, 12 677 966 102 dollars de biens du peuple (à la valeur d'aujourd'hui) sont allés dans les poches des rentiers" (Sharq, 10 fevrier 2022)".

Selon le rapport d'enquête parlementaire de Mobarakeh steel à Ispahan, le revenu de la vente de produits en 2021-2022 est égal à 4 906 937 394 dollars, ce qui a augmenté de 88% par rapport à la même période de l'année précédente. Ce qui est intéressant, c'est que le montant des ventes par rapport au tonnage en 2021-2022 a également diminué de 4% en 2019-2020.

L'un des domaines les plus importants qui a joué un rôle important dans la grave perturbation du système de propriété et de gestion des entreprises économiques du pays, y compris cette énorme unité sidérurgique, et a fourni la possibilité de ces terribles abus, ce qu'on appelle les "actions de justice". Il était censé transférer au peuple les actions de cette entreprise et d'autres entreprises incluses dans ce plan.

"action de justice" dans toutes les grandes entreprises qui était censé être dans les mains du peuple n'était rien de plus qu'une tromperie et en fait aujourd'hui il est dans les mains de Khamenei. L'énorme projet "action de justice" qui a commencé en 2007, et changé la structure de propriété et de gestion des plus grandes entreprises industrielles et économiques du pays (49 énormes entreprises d'État, 36 sociétés cotées et 13 sociétés non cotées dans les domaines de l'acier, le cuivre, le ciment, la pétrochimie et le raffinage, la banque et les télécommunications, etc.) et a causé de graves dommages à la survie de ces entreprises, le résultat est que Khamenei a obtenu le contrôle total de l'économie de l'Iran avec l'aide de l'IRGC et les institutions affiliées.

Le financement des milices, du Corps des gardiens de la révolution islamique, des forces de police, de toutes les institutions répressives et du terrorisme étranger qui maintiennent la dictature de Khamenei est assuré par ce biais.

Dans un tel contexte de corruption institutionnalisée et de pauvreté inégalée du peuple, s'attendre à signer un accord nucléaire est très, très naïf. Parce qu'un dictateur dont la seule frontière rouge est de maintenir son gouvernement et qui a lié la création de la bombe atomique à la vie de son régime, comment peut-on s'attendre à ce qu'il l'abandonne et en échange de quoi l'économie s'est effondrée, et l'environnement a été massacré et le pays de l'Iran a été Il a rendu une vieille civilisation au monde civilisé et à l'état antérieur.

A moins que, comme il l'a dit, le général de brigade Saadullah Zarei, l'un des experts de la Force Quds, ait écrit dans sa note dans le journal Keyhan proche de Khamenei le 24 août 2022, que "dans le dossier nucléaire iranien, un courant mystérieux qui s'est introduit dans certaines institutions spécialisées du pays manipule l'urgence de l'Iran et dans cette situation, il tente de forcer le pays à accepter quelque chose qui n'est pas compatible avec ses intérêts nationaux et même sa sécurité".

La signification de cet expert du groupe de réflexion de la Force Quds est qu'il existe un fort courant au sommet du régime selon lequel la situation explosive de la société peut exploser à tout moment comme un baril de poudre à canon et plusieurs milliers d'unités de résistance sous le commandement du MeK, les ennemis jurés contre le régime des mollahs ce régime, peuvent orienter l'explosion de ce baril vers un changement démocratique.

Par conséquent, ce n'est que lorsque Khamenei verra cette situation d'urgence d'un seul coup qu'il sera prêt à renoncer à la bombe atomique.