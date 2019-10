Le honteux accord de paix Munichois Trump-Erdogan

Recep Erdogan et ses forces turco islamistes sont bloqués dans leur offensive, de façon inattendue, par l’efficace coordination militaire des forces laïques (Damasso-Kurdes). On le voit bien sur la carte évolutive des opérations dont je vous transmets le lien : https://syria.liveuamap.com/fr. Erdogan tente donc de gagner cette guerre sur le tapis verts avec la complicité objective des américains qui se désintéressent du sort des kurdes. Erdogan cherche à faire ce qui a déjà été fait au Donbass : enliser le conflit en accumulant une succession de cessez-le-feu bidons pendant des mois .

Le vice-président américain Mike Pence vient de lui offrir une première paix clownesque de 5 jours. Pourquoi clownesque ? Parce que cet accord est conçu pour être inapplicable et permettre ainsi de poursuivre l’occupation illégale du territoire Syrien. Si vous lisez le texte, vous comprendrez qu’en vertu de ce soi-disant cessez-le-feu, les familles kurdes sont confrontées à l’impossible choix entre fuir leurs maisons ou être nettoyées sur le plan ethnique ! Quelle honte d’avoir signé un si lamentable document dans le soit disant but d’éviter une guerre qui ne peut être évité tant que les turcs ne repartent pas. (On se croirait en 1938 à Munich avec Chamberlain et Daladier, les kurdes remplaçant les tchèques et Erdogan remplaçant Hitler).

Le honteux accord munichois Trump Erdogan

.

L’alternative à la signature de plusieurs torchons déshonorant successifs serait d’envoyer une frappe de semonce.

.

Envoyée par les américains ?

Non, puisqu’ils veulent à tous prix conserver la Turquie dans l’OTAN.

.

Envoyée par les russes ?

Non, puisque Vladimir Poutine veut conserver son lien privilégié avec son « nouvel ami » Recep Erdogan à qui il a livré ses redoutables missiles sol air russes ultra moderne S400, en espérant voir la Turquie quitter l’OTAN.

.

Envoyée par une poignée d’avions franco-britanniques ?

Peut-être. Pourquoi pas ?

Boris Johnson (maintenant libéré du complexe dossier du Brexit) et Emmanuel Macron peuvent être tentés par cette frappe de semonce pour de simples raisons politiciennes (les énumérer seraient indécent...)

Mais d’évidentes bonnes raisons existent aussi.

Elles peuvent même motiver un rapide vote consultatif préalable au Parlement Européen.

Il serait accordé à la Turquie un délai de 10 jours pour quitter la totalité du territoire Syrien qu’elle occupe.

Bref, de la lucidité, du sens de l’honneur, du courage et de la détermination.

(Mais nos dirigeants ont-ils ces qualités ?)

.

=> Une fois le départ des turcs obtenu (y compris des zones envahies en 2016 et en 2018, y compris de la région martyrisée d’Afrine),

=> une fois le processus de paix enclenché par une table ronde diplomatique crédible,

les kurdes seront ENFIN véritablement libres de leur choix concernant l’autonomie qu’ils réclament au sein d’une Syrie unie.

.

NB/ Les YPG réclament cette autonomie et en aucun cas l’indépendance. (comme le PKK d’Öçalan réclame depuis 2005 l’autonomie des kurdes en Turquie, et non l’indépendance).

Abdullah Öçalan a radicalement changé de discours depuis 20 ans. Pour cela, il obtiendra un jour la même reconnaissance internationale et le même sort que Nelson Mandela. A+ pour un vrai débat de fond