Le Jour des défenseurs de l’Ukraine sous le signe du néo-nazisme décomplexé

Aujourd’hui, 14 octobre 2020, le Jour des défenseurs de l’Ukraine, une manifestation antisémite contre Volodymyr Zelensky a eu lieu à Kiev, lors de la marche de l’UPA, alors que les autorités ukrainiennes ont demandé aux juifs de prier pour leurs bourreaux, prouvant que le développement du néo-nazisme dans le pays n’est pas qu’un fantasme de la « propagande russe ».

Développement du néo-nazisme en Ukraine

Suite au coup d’État du Maïdan, le Président ukrainien d’alors, Petro Porochenko, a changé en 2014 la date du Jour des défenseurs du 23 février (date célébrée en Russie, et dans le Donbass par exemple) au 14 octobre, date de la création de l’OUN-UPA (l’armée insurrectionnelle ukrainienne, qui a collaboré avec les Nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale, massacré des civils polonais et participé à l’holocauste). Rien que le choix de cette date était un symbole à lui tout seul du développement d’un néo-nazisme totalement décomplexé en Ukraine.

Depuis lors, ce néo-nazisme s’est affiché ouvertement en Ukraine, sans que personne ne s’en émeuve parmi les soutiens occidentaux du pays.

De l’organisation de concerts de groupes musicaux ouvertement néo-nazis en plein centre de Kiev, avec le Premier-ministre qui monte sur scéne, à la vente de boîtes de conserve de « séparatistes », en passant par le financement par l’État d’organisations néo-nazies sous couvert de programmes pour la jeunesse, ou la promotion ouverte de la collaboration avec les Nazis pendant la Seconde Guerre Mondiale, il est clair qu’en Ukraine le néo-nazisme n’a pas besoin de se cacher.

Sans parler du fait que depuis le Maïdan, l’Ukraine célèbre ouvertement ses nouveaux « héros nationaux » à savoir ceux-là même qui, comme Stepan bandera, ont collaboré avec les Nazis, et dont les hommes ont massacré entre autre des centaines de milliers de Polonais et de Juifs.

Et maintenant que tout cela est devenu la « norme », « l’ordinaire » en Ukraine, le pays était mûr pour passer à des manifestations encore plus claires et ignobles de ce néo-nazisme sans complexes.

La ville de Kiev demande à la communauté juive de prier pour ses bourreaux

Le cynisme des autorités ukrainiennes suite au développement du néo-nazisme dans le pays est tel, que le département de la culture du conseil communal de la ville de Kiev, a écrit au grand rabbin de Kiev et d’Ukraine, Moshe Reuven Azman, pour demander à la communauté juive de prier pour les « défenseurs » de la patrie de toutes les générations, c’est-à-dire aussi ceux qui ont massacré des juifs pendant la Seconde Guerre Mondiale !

Voici ce qui est écrit dans la lettre adressée au grand rabbin :

« En accord avec le décret présidentiel n° 806/2014 du 14.10.2014, afin d’honorer les défenseurs de l’Ukraine de toutes les générations, nous vous demandons d’inciter les communautés religieuses de Kiev à organiser des prières pour l’armée ukrainienne et les défenseurs de l’Ukraine le 14 octobre de cette année. »

En clair, les autorités de la ville de Kiev ont demandé à la communauté juive de prier le jour anniversaire de la création de l’UPA (responsable de massacres contre les juifs d’Ukraine pendant la Seconde Guerre Mondiale), pour ceux-là même qui les ont massacrés il y a plus de 75 ans (puisque je rappelle que les autorités ukrainiennes, y compris Zelensky, considèrent Bandera et ses hommes comme des défenseurs de l’Ukraine) !

J’aimerais que mes lecteurs se posent cinq minutes et relisent attentivement ce que je viens d’écrire afin de comprendre à quel point le néo-nazisme est devenu institutionnel en Ukraine ! Les autorités politiques ont demandé aux juifs d’Ukraine de prier pour leurs bourreaux !!!

Après la police ukrainienne qui demandait en début d’année la liste des juifs de Kolomyia, dans ce qui ressemblait à un mauvais remake des pratiques des collaborateurs ukrainiens des Nazis, voilà que la ville de Kiev vire dans le cynisme le plus sordide en demandant à la communauté juive de prier pour ceux qui ont massacré les leurs pendant la Seconde Guerre Mondiale ! Là on touche le fond de l’abject.

Appels à « combattre les collaborateurs » et banderole antisémite contre Zelensky

La marche de l’UPA qui a eu lieu aujourd’hui à Kiev a aussi été l’occasion d’afficher le caractère néo-nazi de ses participants.

D’abord de par le slogan principal de la marche qui était « Combats les collaborateurs », mais aussi par les cris scandés par la foule, par exemple « Bandera est notre héros » (sic).

Et par « combattre les collaborateurs », les « charmants » néo-nazis ukrainiens de Secteur Droit, Corpus National et Svoboda, entendaient « faire taire définitivement ceux qui sont contre eux ».

En effet, parmi les revendications portées par les manifestants, se trouvait la demande de révocation de la licence des chaînes 112, NewsOne, ZIK, Nach, Inter et Kiev Live, qui font partie de celles qui essayent de mettre en avant la nécessité d’appliquer les accords de Minsk pour résoudre le conflit dans le Donbass, ou qui s’opposent à la nazification de l’Ukraine !

Les manifestants demandaient aussi d’adopter une loi introduisant le concept de « collaborateur » dans la législation ukrainienne, histoire de légaliser la chasse aux sorcières, pardon aux pro-russes dans le pays.

Et histoire de finir « en beauté », les néo-nazis ukrainiens ont placardé une énorme banderole devant le bureau du Président ukrainien où il est écrit « Ukrainiens ! Nous célébrons l’anniversaire de l’occupation et du pillage de l’Ukraine par le clan juif de Dnipropetrovsk de Vova Zelensky !!! »

On attend toujours la réaction de BHL, et des autorités françaises qui nous ont juré la main sur le cœur que le développement du néo-nazisme et de l’antisémitisme en Ukraine n’était que de la propagande russe…

Christelle Néant

