Le Kremlin publie l’entrevue complète entre Poutine et Megan Kelly - NBC a coupé les meilleures parties (Partie 1)

Tout affrontement entre deux pays ou deux blocs, comme c’est le cas actuellement entre l’Ouest et l’Est, fait appel à la propagande pour diaboliser ou rabaisser l’adversaire. Parmi les outils classiques de cette propagande se trouve le fait de tronquer l’information afin de n’en présenter qu’une vue partielle, voire même partiale. La chaîne américaine NBC a décidé d’avoir recours à ce stratagème en coupant certains propos tenus par Vladimir Poutine lors de l’entrevue qu’il a accordée à Megan Kelly. Devant cette ficelle un peu trop grosse, le Kremlin a décidé de réagir, en publiant l’intégralité des échanges qui ont eu lieu entre la journaliste et le président de la fédération de Russie. Un procédé intéressant qui permet de se pencher sur ce cas d’école pour mieux comprendre comment les médias manipulent l’opinion. J'ai traduit la première partie de ce très long entretien, basé sur le texte fourni par le site Russia Insider. La deuxième partie suivra bientôt.

Megan Kelly : Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai pensé que nous pourrions commencer par certaines des nouvelles que vous avez annoncées aujourd'hui lors de votre discours sur l'état de la nation, puis nous aborderons certains faits à votre sujet en vue de préparer notre grand projet que nous sommes en train d'élaborer, et demain, lorsque nous aurons plus de temps ensemble, nous discuterons de questions plus importantes, si cela vous convient.

Vladimir Poutine : Très bien.

Vous avez annoncé aujourd'hui que la Russie a mis au point de nouveaux systèmes d'armes nucléaires, y compris un missile balistique intercontinental qui, selon vous, rend les systèmes de défense inutiles. Plusieurs analystes occidentaux ont dit qu'il s'agissait d'une déclaration de nouvelle guerre froide. Sommes-nous dans une nouvelle course aux armements en ce moment ?

À mon avis, les personnes que vous avez mentionnées ne sont pas des analystes. Ils font de la propagande. Pourquoi ? Parce que tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui n'a pas été fait à notre initiative, il s'agit d'une réponse au programme américain de défense antimissile balistique et au retrait unilatéral de Washington du Traité sur les missiles anti-balistiques en 2002.

Si nous parlons de la course aux armements, elle a commencé à ce moment-là même, lorsque les États-Unis se sont retirés du Traité ABM. Nous voulions empêcher cela. Nous avons appelé nos partenaires américains à travailler ensemble sur ces programmes.

Premièrement, nous leur avons demandé de ne pas se retirer du traité, de ne pas le détruire. Mais les États-Unis se sont retirés. Ce n'est pas nous qui avons fait cela, mais les États-Unis.

Pourtant, nous avons encore une fois suggéré de travailler ensemble même après cela. J'ai alors dit à mon collègue : « Imaginez ce qui se passerait si la Russie et les États-Unis unissaient leurs forces dans le domaine crucial de la sécurité stratégique. Le monde changerait pendant longtemps et le niveau de sécurité mondiale atteindrait un sommet sans précédent. » La réponse était : « C'est très intéressant. » Mais ils ont finalement rejeté toutes nos propositions.

Puis j'ai dit : « Vous comprenez que nous devrons améliorer nos systèmes d'armement offensifs pour maintenir l'équilibre et avoir la capacité de surmonter vos systèmes de défense antimissile. » Ils ont répondu qu'ils ne développaient pas les systèmes BMD pour nous contrer, que nous étions libres de faire ce que nous voulions, et qu'ils ne considéreraient pas nos actions comme dirigées contre les États-Unis.

C'est arrivé juste après le 11 septembre, trois mois après le 11 septembre.

Non, c'était après le retrait des États-Unis du Traité ABM en 2002, et les conversations que j'ai mentionnées ont eu lieu en 2003-2004.

À l'époque où cela s'est produit, je crois que vous avez dit que vous pensiez qu'il s'agissait d'une erreur de la part des États-Unis, mais pas d'une menace. Percevez-vous les États-Unis comme une menace aujourd'hui ?

Nous avons toujours dit que le développement du système de défense antimissile constitue une menace pour nous. Nous l'avons toujours dit. Nos partenaires américains ne voulaient pas l'admettre publiquement, affirmant que le système était dirigé principalement contre l'Iran. Mais finalement, au cours des conversations et des pourparlers, ils ont admis que, bien sûr, le système détruirait notre potentiel de dissuasion nucléaire.

Imaginez la situation. Quel était l'intérêt de signer le traité en 1972 ? Les États-Unis et l'Union soviétique n'avaient que deux régions qu'ils défendaient contre les attaques de missiles : l'une aux États-Unis et l'autre en Union soviétique. Cela a créé une menace pour un agresseur potentiel qui serait frappé en réponse. En 2002, les États-Unis ont déclaré : « Nous n'en avons plus besoin. Nous créerons tout ce que nous voulons, partout dans le monde. »

Encore une fois, c'était dans le sillage des événements du 11 septembre, juste pour être claire. Les événements du 11 septembre 2001 ont eu lieu, et les États-Unis réévaluaient leur politique de sécurité dans le monde pour de bonnes raisons, ne l'admettez-vous pas ?

Non, pas pour une bonne raison. C'est complètement absurde. Parce que le système de défense antimissile protège du genre de missiles balistiques qu'aucun terroriste n'a dans son arsenal. C'est une explication pour les femmes au foyer qui regardent votre émission. Mais si ces ménagères peuvent entendre ce que je dis, si vous leur montrez et qu'elles m'écoutent, elles comprendront que les événements du 11 septembre 2001 et le système de défense antimissile ne sont absolument pas liés. Pour se défendre des attaques terroristes, les grandes puissances doivent unir leurs efforts contre les terroristes plutôt que de se menacer mutuellement.

À propos de l'arme que vous avez annoncée aujourd'hui, le missile balistique intercontinental, l'avez-vous vraiment testé et fonctionne-t-il ? Parce que certains analystes suggèrent que vous l'avez testé et qu'il a échoué. Et c'est pourquoi vous n'en avez montré que des animations aujourd'hui, et n'avez pas encore produit de vidéos.

J'ai parlé de plusieurs systèmes aujourd'hui. De quel missile balistique intercontinental lourd parlez-vous ?

Oui, celui dont vous avez prétendu qu'il rend inutiles les systèmes de défense.

Tous les systèmes que j'ai mentionnés aujourd'hui surmontent facilement les défenses antimissile. Chacun d'eux. C'est là le but de tous ces développements…

Mais vous l'avez testé ?

Oui, bien sûr.

Et il a marché ?

Oui, il a très bien marché.

Certains de ces systèmes nécessitent des efforts supplémentaires. Certains sont déjà déployés. Certains sont produits en série.

Pour en revenir au début de notre conversation, il y a un système de défense antimissile déployé en Alaska. La distance entre la Choukotka russe et l'Alaska n'est que de 60 kilomètres.

Deux systèmes sont déployés en Europe de l'Est. L'un est déjà en place en Roumanie. La construction d'un autre est presque terminée en Pologne. Il y a aussi la marine. Les navires américains sont basés très près des côtes russes, au Sud comme au Nord.

Imaginez que nous placions nos systèmes de missiles le long de la frontière canado-américaine ou entre les États-Unis et le Mexique, sur leur territoire, des deux côtés, et que nous amenions nos navires des deux côtés. Qu'est-ce que vous diriez ? Agiriez-vous ? Pendant ce temps, nous répondrions que vous aggravez la course aux armements ? Ridicule, n'est-ce pas ? C'est exactement ce qui se passe.

Juste pour revenir. Êtes-vous en train de dire que nous sommes dans une nouvelle course aux armements ?

Je tiens à dire que les États-Unis, lorsqu'ils se sont retirés du Traité ABM en 2002, nous ont forcés à commencer à développer de nouveaux systèmes d'armes. Nous en avons parlé à nos partenaires et ils ont dit : « Faites ce que vous voulez. » Très bien, c'est ce que nous avons fait - alors amusez-vous bien.

Vous avez révélé que la Russie mettait au point un missile balistique intercontinental propulsé par des réacteurs nucléaires qui pourraient rendre les systèmes de défense inutiles ?

Bien sûr que non. Je ne savais pas à l'époque comment nous pouvions réagir, pour être honnête. Il semble que nos partenaires croyaient que nous n'aurions rien à répondre. Notre économie était en très mauvais état, tout comme le secteur de la défense et l'armée. Par conséquent, je ne pense pas que quiconque aurait pu penser qu'en si peu de temps, nous serions capables de faire un tel bond en avant dans la mise au point d'armes stratégiques. Je pense que la CIA a dû dire au président des États-Unis que nous ne ferions rien en réponse. Alors que le Pentagone a dit quelque chose comme, « Et nous allons développer un puissant système antimissiles mondial de pointe. » C'est ce qu'ils ont fait.

Mais je répondrai directement à votre question. Je peux vous dire ce que nous avons dit à nos partenaires américains, ce que j'ai dit personnellement à l'époque.

Juste pour clarifier, parlez-vous de George W. Bush ?

Qui a été président en 2002, 2003 et 2004 ?

Mais est-ce que cela s'est produit de façon continue ou seulement pendant cette période ?

En fait, on a continué pendant 15 ans. J'ai dit, presque littéralement, que nous ne développerions pas un système de défense antimissile comme vous le faites. Premièrement, parce que c'est trop cher et que nous n'avons pas les ressources. Et deuxièmement, nous ne savons pas encore comment cela fonctionnerait : vous ne le savez pas, et nous ne le savons certainement pas non plus.

Mais, pour préserver l'équilibre stratégique afin que vous ne puissiez pas éliminer nos forces de dissuasion nucléaire, nous mettrons au point des systèmes de frappe capables de briser vos systèmes antimissiles.

Nous l'avons dit clairement et ouvertement, sans aucune agression, je venais juste de dire que nous le ferions. Rien de personnel.

Et la réponse a été : « Nous ne faisons pas cela contre vous, mais vous faites ce que vous voulez et nous présumerons que cela n'est pas dirigé contre nous, pas contre les États-Unis. »

Parlons du présent et de l'avenir, parce que ce que vous avez dit aujourd'hui, c'est que vous utiliseriez ces armes si la Russie ou ses alliés venaient à être attaqués. Et la question est de savoir si vous vouliez dire une quelconque attaque ou seulement une attaque nucléaire contre la Russie ou ses alliés ?

Je vous ai entendu.

Je voudrais également dire qu'en 2004 - j'en ai parlé aujourd'hui -, j'ai dit lors d'une conférence de presse que nous allions développer des armes et j'ai même mentionné un système de missiles concrets, Avangard comme nous l'appelons.

Il s'appelle maintenant Avangard, mais j'ai simplement parlé de la façon dont il fonctionnerait. J'ai dit ouvertement comment il fonctionnerait. Nous espérions que cela serait entendu et que les États-Unis en discuteraient avec nous et qu'ils discuteraient de coopération. Mais non, c'était comme s'ils ne nous avaient pas entendus. La réduction des armements stratégiques offensifs et un système de défense antimissile sont deux choses différentes.

Donc, vous n'aviez pas l'impression d'avoir besoin de le divulguer.

Nous réduirons le nombre de vecteurs et d'ogives en vertu du nouveau Traité START. Cela signifie que les quantités seront réduites des deux côtés, mais qu'en même temps, une partie, les États-Unis, mettra au point des systèmes antimissile.

Cela conduira à terme à une situation où tous nos missiles nucléaires, c'est-à-dire le potentiel de la Russie en matière de missiles, seront réduits à zéro. C'est pourquoi nous avons toujours lié cela. C'était comme ça à l'époque américano-soviétique ; ce sont des choses naturelles, tout le monde le comprend.

Mais êtes-vous d'avis que les 4 000 armes nucléaires dont dispose actuellement la Russie ne peuvent pas pénétrer le système de défense militaire existant ?

Ils le peuvent. Aujourd'hui, ils le peuvent. Mais vous développez vos systèmes antimissile. La portée des antimissiles augmente, et leur précision aussi. Ces armes sont en cours de modernisation. C'est pourquoi nous devons y répondre de manière appropriée, afin de pouvoir pénétrer ces systèmes non seulement aujourd'hui mais aussi demain, lorsque vous acquerrez de nouvelles armes.

C'est pourquoi il serait très important que vous ayez vraiment un missile balistique intercontinental à propulsion nucléaire, les gens se demandent si vous avez un missile balistique intercontinental utilisable maintenant. Lorsque vous avez dit tout à l'heure que vous aviez des tests positifs et que certains d'entre eux étaient excellents, vous avez dit que d'autres ne l'avaient pas été. Donc, pour information, avez-vous actuellement un missile balistique intercontinental exploitable propulsé par des réacteurs nucléaires que vous avez testé avec succès ?

Je n'ai pas dit que certains de ces systèmes n'avaient pas été testés avec succès. Tous les tests ont été concluants. C'est juste que chacun de ces systèmes d'armes se trouve à un stade différent de préparation. L'un d'entre eux est déjà en alerte dans les unités d'intervention. Une autre est dans le même état. Les travaux se déroulent selon le calendrier prévu pour certains systèmes. Nous ne doutons pas qu'ils seront en service, tout comme nous n'avions aucun doute en 2004 que nous ferions un missile avec ce qu'on appelle une trajectoire de croisière en vol planant.

Vous avez parlé tout le temps de missiles balistiques intercontinentaux, de nouveaux missiles…

Vous n'arrêtez pas de parler des missiles balistiques intercontinentaux.

Non. Non. Je dis que nous ne développons pas qu'une seule sorte de nouveau missile lourd, qui remplacera le missile que nous appelons Voyevoda, et que vous avez baptisé Satan. Nous allons le remplacer par un nouveau missile plus puissant. Le voilà : un missile balistique. Tous les autres missiles ne sont pas balistiques.

C'est là toute la signification de cette notion, car tout système de défense antimissile fonctionne contre les missiles balistiques. Mais nous avons créé un ensemble de nouvelles armes stratégiques qui ne suivent pas les trajectoires balistiques et les systèmes de défense antimissile sont impuissants à leur encontre. Cela signifie que l'argent des contribuables américains a été gaspillé.

Mais encore une fois, vous dites que vous allez utiliser ces armes nucléaires si la Russie ou ses alliés sont attaqués. N'importe quelle attaque ou seulement nucléaire ?

Il y a deux raisons pour lesquelles nous répondrions avec nos forces de dissuasion nucléaire : une attaque nucléaire contre la fédération de Russie ou une attaque conventionnelle contre la fédération de Russie, qui mettrait en péril l'existence de l'État.

Cela est conforme à la doctrine russe en vigueur sur l'emploi des armes nucléaires.

Exactement, il y a deux raisons possibles de représailles nucléaires.

Êtes-vous intéressé par de nouveaux pourparlers visant à étendre le nouveau traité sur la maîtrise des armements stratégiques ?

Le Traité START-3 expirera bientôt. Nous sommes prêts à poursuivre ce dialogue. Que considérons-nous comme important ? Nous convenons d'une réduction ou du maintien des conditions actuelles, d'une réduction du nombre de vecteurs et d'ogives. Cependant, aujourd'hui, lorsque nous acquérons des armes qui peuvent facilement briser tous les systèmes de missiles anti-balistiques, nous ne considérons plus la réduction des missiles et ogives balistiques comme hautement critique.

Ces armes feront-elles donc partie de ces discussions ?

Dans le contexte où le nombre de vecteurs et le nombre d'ogives qu'ils peuvent ou vont transporter devraient, bien entendu, être inclus dans le total général. Et nous vous montrerons de loin à quoi cela ressemblera.

Nos experts militaires savent comment mener ces inspections. En ce sens, il existe des mécanismes affinés et un niveau de confiance suffisamment élevé. En général, les experts militaires travaillent ensemble de façon professionnelle. Les politiciens parlent beaucoup, mais les experts militaires savent ce qu'ils font.

Vous êtes un politicien.

Je suis aussi officier, et je suis le commandant en chef. J'ai aussi été officier du renseignement militaire pendant 17 ans.

Vous êtes fier de cela ? Vous aimez le fait d’avoir été au KGB ? Vous aimez que les gens le sachent ?

Je ne le vois pas d'un point de vue émotionnel. Cela m'a donné beaucoup d'expérience dans les domaines les plus divers. Je l'ai trouvé utile quand je suis passé au secteur civil. Bien sûr, cette expérience positive m'a aidé en ce sens.

Comment ? En quoi cela a-t-il aidé ?

Après avoir quitté les services de renseignements, j'ai été recteur adjoint à l'université de Saint-Pétersbourg. J'ai travaillé avec les gens, établi des contacts, motivé les gens à agir et les ai rassemblés. C'est très important dans le milieu universitaire. Plus tard, j'ai été adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. J'ai assumé une responsabilité encore plus grande et plus large. J'ai géré les relations internationales de Saint-Pétersbourg, une métropole de cinq millions d'habitants. Alors que je travaillais à ce poste à Saint-Pétersbourg, j'ai rencontré Henry Kissinger pour la première fois. Bien sûr, tout cela m'a aidé dans mon travail à ce moment-là, et mon expérience supplémentaire m'a aidé plus tard dans mon travail à Moscou.

Pensez-vous que cela vous donne un avantage sur vos adversaires et vos alliés ?

C'est difficile à dire pour moi. Je n'ai pas d'autre expérience. La seule chose que je sais, c'est que mes partenaires, y compris les chefs d'État et de gouvernement, sont des gens exceptionnels et remarquables. Ils ont suivi des procédures de sélection et d'élimination rigoureuses. Il n' y a pas de gens à ce niveau qui sont là par hasard. Et chacun d'entre eux a ses propres avantages.

Et à propos de cela ? Vous êtes au pouvoir depuis longtemps ici, en Russie, et vous êtes sur le point d'entamer un nouveau mandat présidentiel. Vous avez eu quatre présidents américains qui sont allés et venus pendant cette période. Je me demande si vous avez un favori, s'il y en a un que vous aimez plus que les autres ?

Je suis désolé, mais ce n'est pas une question très délicate. Chacun de mes partenaires est bon en soi. Dans l'ensemble, nous avons eu de bonnes relations avec la quasi-totalité d'entre eux. Avec Bill Clinton, bien qu'il quittait ses fonctions, nous avons pu travailler ensemble pendant plusieurs mois. Ensuite, avec les présidents Bush, Obama et le président actuel, mais dans une moindre mesure, bien sûr. Ils ont tous une raison pour laquelle ils doivent être respectés. En même temps, nous pouvons nous disputer et être en désaccord les uns avec les autres, et il arrive souvent que nous ayons des vues divergentes sur de nombreuses questions, même sur des questions clés, mais nous sommes néanmoins parvenus à maintenir des relations humaines normales. Si cela n’avait pas été ainsi, cela aurait été non seulement plus difficile, mais bien pire pour tout le monde.

A quel point pensez-vous qu'il est important de projeter sa force en tant que Président ?

Il est important de ne pas projeter sa force, mais de la montrer. Ce qui est également important c'est comment nous comprenons le pouvoir. Cela ne veut pas dire frapper du poing sur la table ou crier. Je pense que le pouvoir a plusieurs dimensions.

Premièrement, il faut être sûr qu'il fait ce qu'il faut. Deuxièmement, il doit être prêt à aller jusqu'au bout pour atteindre les objectifs.

Je me le demande parce que l'une des images que nous voyons de vous aux États-Unis est celle où on vous voit sans chemise sur un cheval. De quoi s'agit-il ?

J'ai des congés. Il y a vos collègues russes, il y a Internet. Mais nous ne le faisons pas exprès. Ils prennent les photos qu'ils aiment. J'ai beaucoup de photos de moi au bureau, travaillant avec des documents, mais personne ne s'intéresse à elles.

(Rires.) Vous dites qu'ils aiment les photos torse nu ?

Vous savez, j'ai vu des « photos » de moi chevauchant un ours. Je n'ai pas encore chevauché un ours, mais il existe déjà des photos comme çà.

Maintenant qu'en est-il de vous personnellement ? Vos élections ont lieu dans deux semaines. Vous avez 65 ans maintenant. La plupart des gens ralentiraient un peu dans leur vie. Voyez-vous cela pour vous-même dans le futur ?

Premièrement, il y a beaucoup de politiciens dans le monde qui sont plus âgés que moi et qui travaillent encore activement.

Y compris dans mon pays.

Pas seulement aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Il y en a beaucoup, en Europe et partout dans le monde. Mais si une personne assume les plus hautes fonctions, elle doit travailler comme si elle le faisait pour le premier et le dernier jour de sa vie.

Il y a la Constitution. Je ne l'ai jamais violée et je ne l'ai jamais changée. Bien sûr, si les électeurs me donnent l'occasion de servir un autre mandat, je le ferai au mieux de mes capacités…

Dernière question pour ce soir, il est tard. Pardonnez-moi, c'est peut-être long. Quelle est votre plus grande réalisation en tant que président et quelle est votre plus grande erreur ? Et qu'en avez-vous appris ?

Vous savez, elles seraient très proches.

Notre plus grande réussite, c'est que notre économie a changé radicalement. Elle a presque doublé. Le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté a diminué de moitié.

Dans le même temps, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté reste élevé, et nous devons y travailler. Nous devons éliminer l'écart entre les personnes à très haut et très bas revenus. Dans ce contexte, nous avons de nombreuses réussites et de nombreux problèmes non résolus.

Au début des années 2000, notre population diminuait de près d'un million de personnes par année. Pouvez-vous imaginer l'ampleur de la catastrophe ? Près de 900 000 personnes. Nous avons inversé cette tendance. Nous avons même obtenu une augmentation naturelle de la population. Nous avons un taux de mortalité infantile très faible et nous avons réduit la mortalité maternelle à presque zéro. Nous avons préparé et mettons en œuvre un vaste programme de soutien aux mères et aux enfants. Notre espérance de vie augmente à un rythme élevé.

Notre économie a beaucoup changé. Mais nous n'avons pas atteint notre principal objectif économique : nous n'avons pas encore modifié la structure économique comme il le faut. Nous n'avons pas encore atteint la croissance d'efficacité du travail requise. Mais nous savons comment le faire, et je suis persuadé que nous le ferons. Le fait est que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire auparavant, car jusqu'à récemment nous n'avions pas les conditions macroéconomiques pour prendre des mesures spécifiques dans ces domaines.

Au début de notre trajectoire, l'inflation était d'environ 30 %, mais elle est maintenant de 2,2 %. Nos réserves d'or et de devises augmentent et nous avons atteint la stabilité macroéconomique. Cela nous donne l'occasion de franchir la prochaine étape vers une plus grande efficacité de la main-d'œuvre, d'attirer les investissements, y compris les fonds privés, et de modifier la structure de notre économie.

Je parle de grands blocs. Il existe également des domaines plus spécifiques, tels que la technologie moderne et l'intelligence artificielle, la numérisation, la biologie, la médecine, la recherche sur le génome, etc.

Beaucoup plus sur l'économie et la façon dont la Russie se porte - demain, et sur votre réélection. Merci beaucoup pour votre temps. Vous avez eu une longue journée. J'ai hâte de vous rencontrer à Kaliningrad.

Merci.

Entretien enregistré au Kremlin à Moscou, le 1er mars 2018.