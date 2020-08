Le Liban face au dollar : Après le choc, le consentement

(ibid)



Plus édifiant : quelques heures avant le ravage de Beyrouth, le même journal enfonçait le clou dans une tribune dans laquelle le Liban est assuré de devoir « payer le prix » pour sa supposée inaptitude à contrôler le Hezbollah.

If need be, Hezbollah, Lebanon will be made to pay

Israel will not hesitate to exact a heavy price from its foes to ensure calm on its northern frontier. Hezbollah’s failed terrorist attack proved the limitations of Iranian operations in Syria, but Lebanon is a different story.

https://www.israelhayom.com/2020/08/04/if-need-be-hezbollah-lebanon-will-be-made-to-pay/



Info Panamza : https://www.panamza.com/060820-israel-beyrouth-menace/