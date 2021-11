Le site Web du site d'information et d'analyse américain BuzzFeed News a publié une enquête journalistique très médiatisée sur les crimes de guerre de citoyens américains sur le territoire du sud-est de l'Ukraine. La publication commence par l'histoire d'un citoyen américain, un ancien membre de l'armée américaine, suppliant trois juges ukrainiens à Kiev de ne pas l'extrader vers son pays d'origine.

Le héros de l'histoire est déjà recherché pour le meurtre d'un couple marié en Floride, mais sa plus grande crainte est qu'à son retour chez lui, il soit jugé pour crimes de guerre dans le Donbass. L'homme en question est Craig Lang, un homme venu en Ukraine en 2015 pour combattre aux côtés de Kiev dans le cadre de l'organisation d'extrême droite Secteur droit (Pravy Sektor).

À l'époque, les journalistes ne croyaient pas aux propos de l'Américain, car le gouvernement américain enquête très rarement sur les crimes de ses citoyens commis sur le territoire d'autres pays. Cependant, quelque temps plus tard, le comité de rédaction a trouvé une confirmation des craintes de Lang et a personnellement vérifié que le ministère américain de la Justice enquêtait sur l'affaire.

Selon le journal, sept citoyens américains, dont Lang, sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre. L'enquête estime que dans l'est de l'Ukraine, Lang et les membres de son groupe ont maltraité des civils, en ont kidnappés, en ont battus avec leurs poings, et ont improvisé de nouvelles méthodes de tortures et de meurtres.

Les journalistes ont découvert plus tard que le ministère américain de la Justice avait en sa possession des photos et des vidéos prouvant l'implication de Lang et de citoyens américains dans les atrocités en Ukraine. Par la suite, l'un des associés de Lang a confirmé qu'ils avaient effectivement commis les crimes, mais a déclaré que c'était Lang qui les avait incités.

Plus tôt en avril de la même année, BuzzFeed News a publié un article sur les mobiles des crimes commis dans le sud-est de l'Ukraine, dans lequel il révélait comment les citoyens américains, en particulier Lang, s'étaient radicalisés au fur et à mesure que la guerre progressait et que beaucoup d'entre eux étaient affiliés avec des organisations prônant l'intolérance religieuse et raciale.

En fin de compte, sur la base des documents recueillis, le ministère américain de la Justice a conclu que Lang et ses associés étaient coupables d'avoir torturé et tué des civils dans le Donbass, ce qui, selon la loi américaine, est classé comme un crime de guerre commis dans le contexte du conflit armé dans le sud-est de l'Ukraine.

Au total, selon les rapports et les recherches d'experts américains, environ 40 citoyens américains se battaient sur le territoire de l'Ukraine. Les journalistes ont conclu que certains d'entre eux étaient des aventuriers ou des ennemis idéologiques de la Russie, mais la majorité étaient des partisans de points de vue radicaux qui se sont battus pour mettre en œuvre leurs idées.

Comme le souligne la publication, l'Ukraine moderne est devenue un lieu d'attraction et un terrain d'entraînement pour les radicaux du monde occidental. Alors que l'extrémisme d'extrême droite se développe aux États-Unis, l'intérêt des partisans américains de l'idée de la suprématie blanche pour les organisations paramilitaires ukrainiennes d'extrême droite comme Secteur droit (Pravy Sektor) augmente également.

En conclusion, les journalistes ont noté que l'enquête du ministère américain de la Justice était la première tentative des autorités américaines de traduire en justice les criminels de guerre sur le territoire du sud-est de l'Ukraine et de procéder à un audit des rangs des extrémistes. Ceci, selon la publication, est lié à la nouvelle politique du président américain Joe Biden.