Le monde ne survivra pas à la doctrine néoconservatrice de l’hégémonie mondiale des États-Unis

Note de la traductrice : Si j’ai décidé de traduire cette analyse de Paul Craig Roberts, c’est qu’elle reflète à plus de 90 % ce que je pense de la situation dangereuse dans laquelle se trouve le monde actuellement à cause de quelques idéologues déconnectés de la réalité.

Le gouvernement des États-Unis est clairement entre des mains démoniaques. Nous sommes submergés de preuves. Prenez aujourd'hui (2 février 2018) par exemple. Un rapport du comité du renseignement de la Chambre des représentants a été publié, qui prouve que le FBI, le ministère de la Justice (sic) et le comité national démocrate sont engagés dans une conspiration contre la démocratie américaine et le Président des États-Unis avec le plein appui des médias presstitués.

Comme si cela ne suffisait pas, le Pentagone publie également aujourd'hui sa nouvelle revue de la posture nucléaire. Une revue de la posture nucléaire précise l'attitude d'un pays à l'égard des armes nucléaires et de leur emploi. Dans le passé, on considérait que les armes nucléaires étaient inutilisables, sauf en représailles à une attaque nucléaire. L'hypothèse était que personne ne s'en servirait. Il y avait toujours la possibilité que de faux avertissements de missiles balistiques internationaux entrants aient pour effet de pousser le bouton nucléaire, ce qui déclencherait Armageddon. Il y a eu de nombreux faux avertissements pendant la guerre froide. Le président Ronald Reagan était très préoccupé par le fait qu’un faux avertissement pourrait entraîner des morts et des destructions de masse. C'est pourquoi son objectif principal était de mettre fin à la guerre froide, ce qu'il a réussi à faire. Il n'a pas fallu longtemps aux gouvernements qui lui ont succédé pour ressusciter la guerre froide.

La nouvelle posture nucléaire des États-Unis est une dérive imprudente, irresponsable et déstabilisatrice comparée à l'attitude antérieure à l'égard des armes nucléaires. L'utilisation ne serait-ce que d'une petite partie de l'arsenal américain suffirait à détruire la vie sur Terre. Pourtant, la revue de la posture préconise davantage d'armes, dit que les armes nucléaires sont « utilisables » et justifie leur utilisation lors des premières frappes, même contre des pays qui n'en possèdent pas.

C'est une escalade démente. Cela montre à tous les pays que le gouvernement américain croit à la première frappe nucléaire contre tous les pays. Des puissances nucléaires telles que la Russie et la Chine doivent voir cela comme une augmentation massive du niveau de menace venant des États-Unis. Les personnes responsables de ce document devraient être mises dans des hôpitaux psychiatriques, et non pas laissées dans des positions politiques où elles peuvent les mettre en action.

Le président Trump est blâmé pour l'agressivité nucléaire américaine annoncée aujourd'hui. Cependant, le document est un produit néoconservateur. Trump, peut-être, aurait pu empêcher la publication du document, mais sous la pression de l'accusation selon laquelle il aurait comploté avec Poutine pour voler l'élection présidentielle américaine à Hillary, Trump ne peut se permettre de s'opposer au Pentagone néoconisé.

Les néoconservateurs sont un petit groupe de conspirateurs. La plupart des néoconservateurs sont des juifs alliés à Israël. Certains ont la double nationalité. Ils ont créé une idéologie de l'hégémonie mondiale américaine, précisant que l'objectif principal de la politique étrangère américaine est d'empêcher l'ascension de toute autre puissance qui pourrait être contrainte contre l'unilatéralisme américain.

Comme les néoconservateurs contrôlent la politique étrangère américaine, cela explique l'hostilité des États-Unis envers la Russie et la Chine, ainsi que l'utilisation par les néoconservateurs de l'armée américaine pour écarter les gouvernements du Moyen-Orient considérés par Israël comme des obstacles à l'expansion israélienne. Depuis deux décennies, les États-Unis mènent des guerres pour Israël au Moyen-Orient. Ce fait prouve le pouvoir et l'influence des fous néoconservateurs.

Il est certain que des gens aussi fous que les néoconservateurs lanceraient une attaque nucléaire contre la Russie et la Chine. Les gouvernements russe et chinois semblent ignorer totalement la menace que les néoconservateurs leur font peser [note de la traductrice : je ne pense pas que le gouvernement russe soit aussi naïf que Mr Roberts semble le penser, il suffit de se plonger dans certaines mises en garde de Poutine sur le risque de guerre nucléaire pour comprendre que le président russe est totalement conscient du risque]. Je n'ai jamais rencontré dans mes entretiens avec des Russes et des Chinois la moindre conscience de l'idéologie néoconservatrice. C'est peut-être trop dément pour qu'ils puissent le comprendre.

Les idéologues tels que les néoconservateurs ne se basent pas sur des faits. Ils poursuivent leur rêve d'hégémonie mondiale. La Russie et la Chine font obstacle à cette hégémonie. Ayant appris les limites de la puissance militaire conventionnelle américaine - après 16 ans, la « superpuissance » américaine n'a pas été en mesure de vaincre quelques milliers de talibans légèrement armés en Afghanistan - les néoconservateurs savent que les invasions conventionnelles de la Russie ou de la Chine mèneraient à la défaite totale des forces américaines. Par conséquent, les néoconservateurs ont élevé les armes nucléaires au rang d’arsenal de première frappe, utilisable, qui dans le rêve néoconservateur de l'hégémonie mondiale peut être utilisé pour détruire la Russie et la Chine.

Les idéologues qui se désolidarisent des faits créent un monde virtuel pour eux-mêmes. Leur croyance en leur idéologie les rend aveugle aux risques qu'ils imposent au monde.

Il est assez clair que sans le ministère de la Justice (sic) et le FBI d'Obama, le comité national démocrate entièrement corrompu, contrôlé par Clinton, et les médias presstitués américains et européens totalement corrompus qui s'emploient à détruire la présidence de Trump en l'accusant d'être « un agent russe », le président Trump, sachant que la revue de la posture nucléaire du Pentagone n'aurait fait qu'empirer, et non normaliser, les relations avec la Russie, aurait enterré six pieds sous terre ce document démoniaque qui menace toute vie sur Terre.

Grâce aux Américains libéraux/progressifs/de gauche, le monde entier est confronté à une destruction nucléaire beaucoup plus probable que ce qui nous a menacés pendant la guerre froide avec l'Union soviétique.

Par sa collaboration avec le complexe militaire/de sécurité et le comité national démocrate corrompu d’Hillary, le Parti libéral/progressif/de gauche s'est discrédité pour toujours. Il est maintenant considéré par tous les penseurs du monde entier comme un ministère de propagande insensé pour le projet des néoconservateurs d'utiliser les armes nucléaires pour éliminer les contraintes contre l'unilatéralisme américain. Le libéral/progressif/de gauche a approuvé l'hégémonie ou la mort.

Ils vont obtenir la mort. Pour nous tous.

Paul Craig Roberts

Source : https://www.paulcraigroberts.org/2018/02/02/nuclear-posture-review/

Traduction : Christelle Néant