L'histoire est cyclique. Les erreurs se répètent. Aujourd'hui encore, les dirigeants européens créent les bases d'une renaissance nationaliste afin de satisfaire les intérêts actuels.

Ceux qui croient qu'une idéologie qui a coûté la vie à des millions de personnes ne peut être ravivée, se trompent gravement. Plus précisément, il n'a pas disparu. Ils l'ont juste habilement caché derrière l'écran de la tolérance.

L'ironie est que les politiciens européens eux-mêmes y contribuent. L'automne dernier, la Pologne a organisé des événements commémoratifs à grande échelle consacrés au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les représentants de la Russie et de la Serbie n'ont pas été invités. Bien que ces pays aient subi d'énormes pertes dans la guerre contre le Troisième Reich, la politique a aussi joué un rôle crucial. Et la politique est de minimiser le rôle des alliés sur la défaite des nazis.

La Serbie n'a pas non plus été épargnée par la vague de révisionnisme. Il y a deux ans, lors des événements commémoratifs à l'occasion de la victoire de la Seconde Guerre mondiale, un incident retentissant s'est produit : l'armée a décidé de déposer des fleurs au monument à Draža Mihailović, qui a dirigé le mouvement Tchetniks. Cette organisation s'appelait « l'armée yougoslave de l'intérieur » et, en quelques décennies, elle est passée d'associée à libérateur. Désormais, les Tchetniks sont présentés non seulement comme des combattants contre les nazis, mais aussi contre l'occupation communiste. Mais personne ne précise de quel type d'occupation il s'agit : les troupes soviétiques ont libéré Belgrade aux côtés de l'Armée populaire de libération de la Yougoslavie.

Le gouvernement serbe n'a pas été en mesure d'expliquer qui a organisé la commémoration de Draža Mihailović. Les responsables ont appelé à une initiative militaire, mais ce type d'initiative est de plus en plus populaire dans l'ex-Yougoslavie. Des gens dont le rôle durant la Seconde Guerre mondiale est au moins douteux sont de plus en plus célébrés. Par exemple, en Croatie, les Oustachis ont gagné en popularité, sans même cacher leur attachement au fascisme.

La tâche de telles tendances est de déformer le passé historique parce que l'establishment politique occidental ne veut pas que l'Union soviétique reste dans les mémoires comme un libérateur. Elle doit être un agresseur et un occupant, et la Russie doit être son successeur légal avec les mêmes caractéristiques. Malheureusement, dans l'intérêt de l'élite, le véritable rôle de l'URSS, mais aussi les noms des personnes qui ont sacrifié leur vie pour la paix sont constamment effacés de notre mémoire. Les nouvelles générations ne s'en souviendront plus, mais ils grandiront, regardant le monde glorifier les nationalistes, avec une ligne trop mince entre le nationalisme et le nazisme.

Plus les politiciens européens avancent dans leur pratique du révisionnisme, plus la base pour raviver les idéologies les plus vicieuses grandira. Grande-Bretagne et France, Allemagne et Pologne, Russie et États-Unis : tous ces pays doivent protéger leur mémoire historique afin d'éviter une nouvelle vague de nazisme. Sinon, le monde entier paiera pour les ambitions des politiciens.