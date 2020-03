Le nombre de décès dus aux coronavirus dépasse 1 500 en Iran

Le mois de février a été marqué par l’apparition du Coronavirus (Covid-19) en Iran, qui s’est progressivement propagé dans tout le pays à cause de l’inaction délibérée du régime.

Le gouvernement théocratique d'Iran était depuis longtemps au courant de la propagation du Coronavirus dans le pays. Cependant, pour éviter un faible taux de participation aux élections parlementaires, Khamenei a ordonné de nier l'existence du virus en Iran et maintenant, ils cachent les faits au public.

Le jeudi 5 mars, l'Organisation des Moudjahidine du Peuple d'Iran (OMPI) a cité des sources hospitalières fiables en disant que le nombre de décès dans tout l'Iran avait dépassé 1500. Quelque 150 victimes à Téhéran, 46 à Ispahan, 23 à Gilan, 18 à Lorestan et 45 dans les provinces du Kermanshah étaient mortes jusqu'alors. En outre, 14 à Mashhad, 11 à Sorkh Hesar ont également perdu la vie. Dans d'autres villes, notamment à Ahvaz, Karaj, Andimeshk, Iranshahr, Bandar Abbas, Saqqez, Orumiyeh, Ilam, Tabriz, Saveh, Arak, Yasuj, Hamedan, Neyshabour, Semnan, Yazd, Qazvin et Kashmar, une ou plusieurs personnes sont mortes.

La gravité de la situation a incité les mollahs à déclarer, tardivement, l'état d'alerte rouge pour un certain nombre de provinces. Ils ont également annulé les prières du vendredi, les événements, les rassemblements, les conférences et les réunions et fermé les écoles et les universités. Par peur de la contamination, dans tout le pays, les séminaires religieux et même les « classes » de Khamenei ont été fermés. Les participations à des salons et expositions internationales ont été annulés

Après l'annulation de tous les voyages à l'étranger pour les organes gouvernementaux aujourd'hui et après des semaines de mensonges, Hassan Rohani, qui avait laissé entendre il y a une semaine que « la vie reviendrait à la normale » d'ici fin février 2020, a admis à contrecœur (il y a 4 jours) que « cette maladie s'est largement répandue dans presque toutes nos provinces ». Furieux de la révélation des chiffres réels des victimes, Rohani a déploré : « Ils donnent de faux chiffres, et ils prétendent que nous ne disons pas la vérité à la population. » Il a osé ajouter : « Dès le premier jour, dès que nous avons soupçonné que le virus était entré dans le pays, nous avons immédiatement demandé au ministère de la Santé d'informer le public sur les chiffres et de donner les informations pertinentes. Nous leur avons dit de ne rien cacher à la population. »

Alors que dans tous les autres pays, au moins 3 à 4 semaines avant qu'un décès ne soit signalé, la population avait été avertie de l'apparition du Coronavirus, sous le régime des mollahs, la nouvelle du virus n'a été rendue publique que lorsque les deux premières victimes ont perdu la vie à Qom.

Crise de #Coronavirus en #Iran la foule derrière une pharmacie fermée

La vidéo montre l'une des pharmacies du Croissant-Rouge à Rasht, qui a fermé ses portes aux clients.

@USUN

L'approche du régime :

Le régime des mollahs n'a pris aucune mesure préventive efficace pour faire face à la propagation du virus, y compris la mise en quarantaine des villes touchées par le virus.

Les ressources médicales préventives sont essentiellement en possession des Gardiens de la révolution (pasdaran) et des responsables du régime. Les patients ordinaires sont privés de nombreux produits de première nécessité. Dans une lettre adressée à Hassan Rohani, le ministre de la Santé du régime a écrit que les masques étaient vendus au marché noir à des prix exorbitants. Les pasdaran contrôlent l'énorme réseau de contrebande.

Le régime a également refusé d'interrompre les vols vers et en provenance de la Chine. Les vols des pasdaran à destination de Mahan Air ont continué jusqu'au vendredi 28 février. Le Conseil national de la Résistance iranienne avait préparé un rapport en octobre 2017 montrant que les cadres supérieurs de Mahan Air étaient directement nommés par Qassem Soleimani, le sinistre commandant de la force Qods qui a été éliminé en janvier.

More #Iranians, suspected of being #COVID19 positive, collapsing on the streets of #Iran.

Voice says the elderly man was on the ground for an hour before the emergency dept. finally came.

Une dissimulation massive et la raison de la situation actuelle :

Le régime théocratique est engagé dans une dissimulation massive de l'étendue du désastre en s’appuyant sur la dissimulation et la désinformation, provoquant la propagation rapide du virus.

Le ministère de la Santé, Ali Khamenei, Hassan Rohani et d'autres responsables du régime étaient au courant de la propagation du virus en Iran depuis au moins un mois.

Mais sur ordre de Khamenei, il a eu recours à la dissimulation pour assurer une forte participation à l'anniversaire de la révolution de 1979, le 11 février, et à la parodie d’élections législatives du 23 février.

Le 23 février, Aboldreza Rahmani Fazli, ministre de l'Intérieur, a fait cet aveu : « Certains ont recommandé de reporter les élections. En ce qui concerne Qom, ils ont insisté pour que nous reportions les élections dans la ville. En tant que responsable de l'élection, je n'ai accepté aucune de ces (recommandations). »

Ainsi, la première directive pour lutter contre le virus a été émise à contrecœur aux provinces alors que la population était maintenue dans l'ignorance.

Révéler les observations des responsables du régime :

Dans une interview à la télévision officielle le dimanche 1er mars, Qassem Janbabaie, ministre adjoint de la Santé, a reconnu qu'au moins 12 000 personnes contaminées par le COVID-19 avaient été hospitalisées en Iran.

Le même jour, un porte-parole du ministère de la Santé a admis que la province du Golestan (nord de l'Iran) était devenue un épicentre de l'épidémie de virus et que le nombre de personnes touchées augmentait de façon spectaculaire. Le nombre de personnes infectées dans les provinces du Centre et d'Ispahan est également en augmentation en raison de leur proximité avec Qom et Kashan respectivement.

Gholam-Ali Jafarzadeh, un député du Majlis (Parlement des mollahs) représentant la ville de Racht, a déclaré : « La situation dans la province de Gilan est plus critique que dans les autres régions. Les hôpitaux, et même leurs couloirs, débordent de patients infectés. Dans les campagnes, plusieurs personnes sont mortes avec des symptômes de type corona. Personne ne connaît le nombre exact des personnes infectées ni le nombre de victimes qui en sont mortes. Les chiffres officiels sont plutôt une blague.

Un responsable du régime, Nahid Khoda-Karami, chef de la Commission de la santé du Conseil municipal de Téhéran, a révélé il y a quelques jours que 10 000 à 15 000 personnes avaient été infectées.

Commentaires et observations :

Mme Maryam Radjavi, présidente élue du Conseil national de la Résistance iranienne, a appelé les médecins, les infirmières et le personnel hospitalier en Iran à diffuser rapidement leurs informations afin de sauver la vie du peuple iranien et de contrecarrer la dissimulation et les informations trompeuses du régime. Elle a souligné que les Nations unies, l'Organisation mondiale de la santé et les autres organisations internationales des droits de l'homme doivent obliger la théocratie religieuse au pouvoir en Iran à rendre publics tous les faits et chiffres concernant le COVID-19 et à les fournir aux organisations internationales concernées.

La seule chose qui compte pour ce régime et ses responsables est de se maintenir au pouvoir. La vie, la santé et les biens des gens n'ont aucune valeur pour les mollahs au pouvoir #Coronavirus #Iran pic.twitter.com/kt8LSD1Ac7 — Maryam Radjavi (@Maryam_Rajavi_F) March 5, 2020

Le porte-parole de l'Organisation des Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI), Shahin Gobadi, a déclaré : « Il est évident que le régime théocratique couvre l'étendue réelle de cette maladie en Iran, qu'il a délibérément trompé le public et qu'il n'a pas pris les mesures appropriées pour faire face à cette menace croissante qui est devenue épidémique. »

« Les mensonges, la tromperie et la dissimulation sont inscrits dans l'ADN du régime. Cela est devenu évident lors de la catastrophe de l'abattage des compagnies aériennes commerciales ukrainiennes en janvier, qui a entraîné la mort de 176 passagers innocents. Le régime répète avec le Coronavirus le même récit que celui concernant l'abattage de l'avion ukrainien, bien que cela soit à une échelle beaucoup plus grande. »