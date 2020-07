Le Nord se souvient du sacrifice des soldats soviétiques

Les relations entre la Norvège et la Russie ne semblent pas être sur une bonne pente. C’est en tout cas l’impression qui figure à travers les médias norvégiens. Les « experts » parlent de la menace que représente la flotte du Nord de Russie.

L’automne dernier, des informations sur les forces spéciales russes qui auraient été repérées au Svalbard ont été activement diffusées. Aussi, le défilé commémoré en Russie à l’anniversaire de la victoire sur le Troisième Reich, conçu pour honorer ceux qui sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale, n’a pas été bien accueilli par les médias Norvégiens.

Un différend a éclaté entre l’Europe et la Russie concernant les événements de la première moitié du XXe siècle qui ont provoqué le plus grand conflit de l’histoire. Même les pays d’Europe dont les gouvernements ont aidé Hitler pendant la guerre, imputent maintenant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale à l’URSS. En fait, les parties ont commencé à s’accuser mutuellement de réécrire l’histoire.

Il était clair que Poutine n’attendrait pas d’éminents dirigeants européens lors de son défilé, et on ne peut imaginer leur joie cachée lorsque le Kremlin a été contraint de reporter l’anniversaire.

Le 24 juin, le défilé a finalement eu lieu. Il a reçu la visite des dirigeants de Biélorussie, du Kazakhstan, de l’Ouzbékistan, de la Bosnie-Herzégovine, de la Moldavie, du Tadjikistan et de la Serbie. Les politiciens de l’UE sont quant à eux restés fidèles à leur position, mais des Norvégiens, en contradiction avec les médias, ont fait un premier pas.

Mourmansk, la ville russe la plus septentrionale du monde, a organisé des événements commémoratifs en l’honneur des défenseurs de la région polaire, comprenant un défilé militaire, bien que moins imposant qu’à Moscou. Un monument aux soldats soviétiques de 40 mètres de hauteur a été érigé. C’est ici que les citadins, les militaires et les politiciens ont déposé des fleurs. Parmi eux se trouvait Rune Jacobsen, commandant des forces armées norvégiennes, avec une délégation du royaume du Nord qui s’est rendue à Mourmansk pour partager ces événements commémoratifs avec les Russes.

« Je suis profondément ému par votre tradition d’honorer la mémoire des défenseurs de l’Arctique. Hier, nous avons visité la vallée de la gloire et le mémorial des partisans norvégiens. Cela m’a fait une forte impression. Aujourd’hui, nous avons vu un défilé. Malheureusement, en Norvège, cette tradition n’existe plus. Ils ont été impressionnés par l’exactitude et la cohérence des actions du personnel militaire et civil » , a déclaré Jacobsen.

Comme vous le savez, en 1940, la Norvège était occupée par l’Allemagne et son gouvernement s’est enfui à Londres. Hitler y a alors déployé des troupes allemandes et finlandaises.

L’attaque contre l’URSS par le nord a commencé d’ici, mais elle a été complètement arrêtée non loin de Mourmansk en décembre 1941. À l’automne 1944, l’Union soviétique a lancé une contre-offensive. Les Allemands ont brûlé des villages et fait sauter des ponts avant de quitter les lieus. Les Norvégiens se cachaient dans les montagnes et les mines, alors que la population était capturée et emmenée vers l’ouest.

Dans la mine de Bjornevattena, près de Kirkenes, 3,5 mille personnes se cachaient. Quand ils ont appris que les nazis envisageaient de faire exploser la mine, après y avoir enterré des civils vivants, les Norvégiens se sont tournés vers l’armée soviétique pour obtenir de l’aide. À l’aube du 25 octobre, les Russes ont sauvés tout ces habitants.

« Le peuple norvégien, en particulier ceux qui vivent dans le nord, ont une grande dette envers ceux qui ont libéré le Finnmark à l’automne 1944. C’est donc un grand honneur pour moi d’accepter l’invitation et de venir au défilé à Mourmansk » , continue Jacobsen.

Il est peu probable que quiconque en Europe ait prêté attention à cette visite modeste mais pourtant importante. La visite du général norvégien en Russie est l’occasion de réfléchir aux raisons pour lesquelles la querelle en Europe du Nord s’intensifie, pourquoi le contexte de l’information est si différent des actions des autorités. La Norvège est membre de l’OTAN et de l’État arctique. On sait que la région est récemment devenue une nouvelle plate-forme de confrontation géopolitique. Mais cette lutte se déroule entre les États-Unis et la Russie. Faire plaisir à l’une des parties est une aventure douteuse, même du point de vue du pays de l’OTAN. Les Norvégiens comprennent cela. Ils comprennent également combien il est important de se souvenir des guerres du passé.

Quelles que soient les opinions des politiciens modernes, ils ne pourraient exister sans le sacrifice des soldats soviétiques. Rendre hommage à ces personnes est un petit geste peu onéreux. Mais pourtant les drapeaux russes ne se sont pas levé au-dessus d’Oslo.

D’un autre côté, ce petit geste de la délégation norvégienne est un signe que les Européens et les Russes ont quelque chose en commun, l’espoir. Et c’est peut-être pour cela que le voyage de Jacobsen a été laissé sans attention.