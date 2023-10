Le débat sur l’affaiblissement du soutien occidental à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie a récemment fait boule de neige. Les ministres des affaires étrangères de l’Union européenne ont notamment mis en garde la Russie contre la « lassitude » de l’Europe à l’égard du soutien apporté à l’Ukraine. Le chef de la politique étrangère de l’Union européenne, Josep Borrell, a décrit la guerre en Ukraine comme une « menace existentielle » pour l’Union européenne en particulier, déclarant à la partie ukrainienne : « Et c’est pourquoi nous devons continuer à vous soutenir et à discuter avec nos alliés et amis américains pour qu’ils continuent à vous soutenir ».

En termes quantitatifs, le niveau de soutien européen à l’Ukraine n’a pas fait un bond en avant. L’Union européenne a récemment annoncé la fourniture de plus de 70 milliards d’euros sous forme d’aide militaire et civile à l’Ukraine, cette aide devant arriver au cours des prochaines années. La ministre française des affaires étrangères, Catherine Colonna, a cherché à « donner aussi à la Russie le message qu’elle ne doit pas compter sur notre lassitude[.] Nous serons là pour longtemps ».

Cette manifestation de soutien européen fait suite à l’exclusion de 6 milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine du budget américain, ce qui a incité le président Biden à souligner que Kiev pouvait continuer à compter sur le soutien américain. L’idée d’une lassitude de l’Occident a d’abord été exprimée par des fonctionnaires du Kremlin, qui pensaient que l’Europe et les États-Unis se lasseraient de la guerre et que Washington continuerait à s’impliquer directement dans la crise. Cela explique en partie le message décisif que les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont cherché à envoyer depuis Kiev.

Les faits suggèrent que l’alignement occidental n’est plus aussi certain qu’il l’était au début de la guerre. La forte opposition des républicains d’extrême droite aux Etats-Unis à la position de l’administration Biden sur la guerre ne peut être ignorée. Il convient également de prêter attention à la victoire du candidat favorable à la Russie lors des récentes élections législatives en Slovaquie, où Robert Fico, ancien premier ministre, devrait entamer des consultations de coalition pour former le prochain gouvernement, après s’être explicitement engagé à mettre un terme au soutien militaire de la Slovaquie à l’Ukraine. Les résultats de ces élections ne se limitent pas à la Slovaquie. En Pologne, la compétition électorale s’intensifie et tourne également autour du soutien à l’Ukraine.

Cela rend incertaine la poursuite de l’unité européenne dans la crise ukrainienne, malgré le soutien britannique sans précédent reçu par l’Ukraine par le biais du transfert d’un programme de formation officiel dirigé par la Grande-Bretagne, l’opération Interflex, en Ukraine au lieu de bases militaires appartenant à certains pays de l’OTAN. Outre les réponses officielles de l’Europe, le pari russe sur l’épuisement de l’Occident portera-t-il ses fruits ?

La réponse dépendrait de l’existence d’un indéniable sentiment de désaffection parmi les pays européens, la situation slovaque étant susceptible de s’étendre ou du moins d’influencer les positions d’autres membres de l’UE. Politico a décrit la victoire des socialistes démocrates slovaques, dirigés par Robert Fico, comme un danger qui s’étend à toute l’Europe, car elle sert d’indicateur de l’érosion du soutien de l’Occident à l’Ukraine. Cette situation pourrait s’aggraver dans une impasse militaire, malgré l’épuisement des stocks d’armes et de munitions de l’Occident.

Bien que le gouvernement de coalition qui sera formé par Fico puisse pencher en faveur d’une approche pragmatique de l’Ukraine, cela pourrait également représenter un changement radical de position. La Slovaquie a été le deuxième pays, après la Pologne, à fournir des avions de combat à l’Ukraine, ce qui a accru la pression sur le président ukrainien pour assurer un soutien continu.

Elle fait également pression sur les autres capitales occidentales pour qu’elles maintiennent le soutien populaire à leurs positions sur l’Ukraine, étant donné le front croissant d’opposition ou au moins de neutralité face à la guerre en Ukraine, qui comprend maintenant la Hongrie, la Serbie, la Pologne et la Slovaquie. Cela affaiblit sans aucun doute la cohésion de l’Union européenne dans sa position face à la Russie. Cette situation devrait s’intensifier avec les élections parlementaires dans de nombreux pays l’année prochaine, et l’effet domino électoral ici est susceptible de se répéter dans ces pays, ce qui affectera sans aucun doute les positions des gouvernements actuels.

Les dirigeants politiques craignent que les préférences des électeurs ne changent et que les rapports selon lesquels les économies européennes ont été plus durement touchées par la guerre que l’économie russe ne suscitent de plus en plus d’inquiétudes. Ces développements ont incité le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, à qualifier les plans possibles du nouveau gouvernement slovaque de « message peu positif ». Evoquant les possibles divisions européennes sur l’Ukraine, il a déclaré : « Voyons ce que Fico fera réellement, au-delà des annonces, car le gouvernement n’a pas encore pris ses fonctions ». Il a ajouté que le conflit en Ukraine avait atteint un stade où il était nécessaire de trouver un chemin vers la paix.

En résumé, l’orientation générale de l’Occident est conforme aux attentes du président Poutine et à son pari sur la division de l’Occident en ce qui concerne le soutien à l’Ukraine.

Le moment est venu de mettre fin à l’état d’unité, compte tenu des pressions économiques croissantes et du facteur électoral qui influence les politiciens et les partis européens. Ces pressions devraient s’intensifier à l’approche de l’hiver et le besoin d’armes de l’Ukraine s’accroît.

Mais l’Occident risque-t-il de sacrifier tous les milliards qu’il a donnés à l’Ukraine, sans parler des implications stratégiques potentielles de sa défaite militaire pour la sécurité, la stabilité et l’équilibre des forces avec la Russie ? La réponse est sans doute qu’il y a une forte probabilité d’une rupture dans les rangs européens. D’un autre côté, les États-Unis n’ont peut-être pas d’autre choix stratégique que de continuer à soutenir l’Ukraine tout en faisant pression pour une solution politique à la crise.

Néanmoins, la position du Congrès sur l’exclusion de l’Ukraine du projet de loi sur les dépenses à court terme reste un indicateur pertinent avec ses implications, même s’il s’agit d’une mesure temporaire pour éviter une fermeture du gouvernement, d’autant plus que la pression électorale pourrait quelque peu influencer les positions du président Biden. Il a mentionné l’Ukraine à la fin de son récent discours devant l’Assemblée générale des Nations unies, ce qui explique la déclaration du secrétaire d’État Antony Blinken, qui a déclaré : « Au Congrès, oui, il y a des voix fortes qui adoptent une approche différente. Mais si vous regardez la majorité dans les deux partis, le soutien est là et il est durable ».