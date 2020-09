Il n’y aura pas de vainqueur clair aux élections locales en Ukraine, mais les élites régionales vont certainement se renforcer, ce qui sera un problème pour le gouvernement central et personnellement pour le président Zelensky.

Le dimanche 25 octobre, des élections locales doivent avoir lieu en Ukraine. Ce sera le premier vote appliquant la nouvelle législation électorale.

Pourquoi les élections locales en Ukraine sont-elles importantes ?

Souvent, même les experts politiques ont fait preuve de mépris à l’égard des élections locales en Ukraine. Cependant, cette approche est erronée.

Les pouvoirs des autorités locales sont assez importants. Elles s’occupent des écoles, de la majorité des établissements de soins de santé, des transports urbains, de la majeure partie de la sphère communale et de bien d’autres choses encore. La vie normale (et donc l’efficacité de toute la verticale du pouvoir) de dizaines de millions de personnes dépend du travail sans faille des autorités locales.

Dans le cycle électoral actuel, les élections locales pourraient bien devenir les plus difficiles de toutes les années de l’Ukraine indépendante.

Suite à la décentralisation, les autorités locales ont reçu plus de ressources financières (ce qui est en soi une petite chose dans les conditions de crise totale). En outre, cette même branche du pouvoir distribuera les ressources foncières – le dernier segment sous-privilégié de la propriété de l’État, autrefois très étendue.

Le prix d’un hectare, selon les premières estimations, sera d’abord de 1 000 dollars (à titre de comparaison : en Bulgarie – 4 650 dollars, en Pologne – 10 300, en Allemagne – 32 300).

L’Ukraine dispose d’un total de 42 millions d’hectares de terres agricoles, qui seront bientôt mises sous le marteau, et ouvre ainsi des possibilités de spéculation de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

La nouvelle carte politique sera en « peau de jaguar »

Lors des élections locales, la carte électorale de l’Ukraine ressemblera à la peau d’un jaguar : elle sera tachetée, prédit le directeur de l’Institut ukrainien de politique Rouslan Bortnik. Les élites régionales gagneront pour la plupart, mais la première, deuxième ou troisième place sera attribuée quelque part au « Serviteur du peuple », quelque part à « Solidarité européenne », quelque part à la « Plate-forme de l’opposition – Pour la vie » (POPV).

« Il est difficile aujourd’hui de dire que l’Ouest votera définitivement pour le parti « Solidarité européenne » et que l’Est votera pour la POPV. Il s’agit d’élections locales, où la motivation du vote dépend dans une large mesure des personnalités qui représentent tel ou tel parti. Mais je pense que les élites régionales rassembleront le plus de maires et de députés, et puis il y aura « Serviteur du peuple », « Solidarité européenne », la POPV et « Patrie ». Tous les autres partis afficheront des résultats moins bons », a déclaré M. Bortnik dans une interview accordée à Ukraina.ru.

L’expert estime également que 70 à 80 % des maires influents actuels resteront en poste. En même temps, si les candidats de « Serviteur du peuple » se trouvent dans l’opposition à grande échelle, cela signifiera le début de l’effondrement de ce parti au pouvoir.

Les régions veulent se débarrasser de l’œil central qui voit tout

Le principal conflit de cette campagne électorale se situe sur le plan du conflit entre Kiev et les élites régionales qui, dans le cadre du processus de décentralisation, ont considérablement accru leurs ambitions politiques. Cette opinion a été exprimée par Andreï Zolotariov, politologue, directeur du centre d’analyse « Troisième secteur ».

Selon lui, les élites régionales expriment clairement le désir « que nous ayons tout et que nous n’ayons rien à donner en échange ». Il s’agit de se débarrasser de l’œil qui voit tout et de la tutelle du centre.

« Le résultat de l’élection peut être prédit. Même si les « serviteurs du peuple » affichent le premier ou le deuxième résultat au classement par équipe, ils n’obtiendront pas les maires des grandes villes, qui sont des points stratégiques clés. Il est peu probable qu’ils puissent obtenir une majorité dans les principaux conseils régionaux, et cela prédéterminera une réalité politique complètement différente après le 25 octobre, avec laquelle Zelensky devra compter », a déclaré l’expert dans un entretien avec Ukraina.ru.

Les élites régionales se tailleront la part du lion

Le principal gagnant ou du moins le plus grand bénéficiaire de ces élections sera les élites régionales de Kharkov, de Dniepr et de Kiev (si le maire Vitali Klitschko est considéré comme l’élite), déclare Pavel Roudiakov, directeur du centre ukrainien d’information et d’analyse « Perspective ».

Il pense que ces élites obtiendront « plus de la moitié du gâteau » en conséquence, mais il ne s’agit pas d’une force unique – il s’agit d’un certain nombre de groupes.

« Je pense que Troukhanov [le maire actuel d’Odessa] a une chance de gagner au premier tour, contrairement à Klitschko, qui n’a aucune chance, malgré tous les résultats consensuels de sondages oligarchiques. Quant à Kharkov, nous devrons y attendre deux semaines de plus : tout dépendra de la santé de Kernes. Il peut y avoir certains accords internes à ceux de Kharkov du genre « deux en une bouteille » que Kernes dirige la marque, et en fait une autre personne est prête à travailler, parce qu’il ne sera pas en mesure en raison de son état de santé », a déclaré Roudiakov dans une interview avec Ukraina.ru.

Il n’y aura pas de défaite des « Serviteurs du peuple »

Selon le politologue et expert de l’Institut ukrainien de politique Rouslan Bizyaev, la lutte la plus intéressante lors des élections aura lieu à Lvov, Rovno, Kiev, Tcherkassy, Dniepr, Kharkov, Odessa, Nikolaïev et dans le Donbass.

En même temps, le résultat probablement infructueux des « Serviteurs du peuple » peut être utilisé pour affaiblir sérieusement le pouvoir de Zelensky.

« L’ensemble de la situation peut conduire à une remise à zéro de la verticale du pouvoir, qui est directement sous l’autorité du Président. […] Parce que le parti pro-présidentiel, dont la principale cote est déterminée non pas en raison de ses réalisations mais à cause de l’image et de la cote de Zelensky, ne peut pas montrer des résultats suffisants », a expliqué Bizyaev dans une interview avec Ukraina.ru.

Pour sa part, le politologue et directeur du Centre de recherche politique appliquée « Penta », Vladimir Fessenko, a déclaré : comme l’expérience le montre, cela a été le cas en 2015 et le sera encore aujourd’hui. Les principaux gagnants seront les partis des élites locales, et « Serviteur du peuple » rejoindra la coalition avec les partis des élites locales. Par conséquent, « Serviteur du peuple » ne sera pas vaincu.

« S’ils entrent dans les conseils locaux de la plupart des régions du pays, ce sera un résultat satisfaisant. L’absence de leurs maires ne sera pas une défaite. M. Porochenko n’avait pas non plus de maires dans les centres régionaux et il n’a pas démissionné pour autant », a déclaré M. Fessenko dans une interview accordée à Ukraina.ru.

Il a ajouté que Volodymyr Zelensky est un homme « têtu et obstiné » et qu’il ne démissionnera pas sans obtenir de résultats.

Andreï Anochine, Kirill Kourbatov, Denis Roubometov, Ksenia Simak

Source : Ukraina.ru

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider