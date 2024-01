Le pire scénario au Moyen-Orient est l’extension du cercle de la guerre, centré sur la bande de Gaza, à des pays et à d’autres zones géographiques. Dans une région qui porte en elle les germes du conflit, toute étincelle peut conduire à une conflagration massive.

Le Moyen-Orient se caractérise par des tensions religieuses, nationales, sectaires, politiques, géographiques, économiques et frontalières, ainsi que par des facteurs tels que la pauvreté, la pénurie d’eau, la corruption et la mauvaise gouvernance. Dans certaines circonstances, ces facteurs peuvent se combiner pour créer une situation catastrophique pour le monde dans cette région vitale.

Certains signes montrent que les États-Unis et l’Europe accordent une attention croissante au désamorçage des conflits régionaux au Moyen-Orient.

Lors d’une récente conversation téléphonique avec son homologue iranien, Hossein Amir Abdollahian, la ministre française des Affaires étrangères a déclaré que la menace d’un conflit régional dans la région était plus grande que jamais. Elle a transmis un « message très clair » à la partie iranienne, soulignant que l’Iran et ses alliés devaient immédiatement cesser leurs actions qui menacent la stabilité, car l’escalade ne profiterait à personne.

Du côté américain, des médias fiables citent un haut fonctionnaire américain qui affirme que, selon le Département d’Etat, la communication indirecte avec l’Iran pour prévenir un conflit régional plus large sera au centre du récent voyage du Secrétaire d’Etat Blinken au Moyen-Orient. Il enverra un message aux dirigeants qu’il rencontrera, à savoir que les Etats-Unis ne veulent pas et n’ont pas l’intention d’intensifier le conflit, et il s’attend à ce que ce message soit transmis à l’Iran et à ses partisans par l’intermédiaire des pays qui entretiennent des relations avec eux. Il convient de noter que le voyage du secrétaire d’État américain, qui comprenait plusieurs étapes au Moyen-Orient, notamment en Turquie, en Jordanie, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, en Israël, en Cisjordanie, en Égypte et en Grèce, à l’exception de Doha, ne comprenait pas de capitales susceptibles de transmettre efficacement le message des États-Unis en raison de leurs relations étroites avec Téhéran.

Il est peu probable que d’autres capitales puissent transmettre efficacement le message américain à l’Iran et à ses mandataires régionaux.

Il est plus important de comprendre les motivations du message que de le transmettre. Les Etats-Unis et les pays occidentaux craignent-ils vraiment un conflit régional au Moyen-Orient, ou les efforts déployés pour contenir l’escalade des tensions sont-ils motivés par d’autres raisons ?

Il ne fait aucun doute que les Etats-Unis se rendent compte qu’ils sont entraînés, avec Israël, dans un conflit régional de grande ampleur qui affecte leurs intérêts stratégiques dans la région.

Les capacités limitées de dissuasion des Etats-Unis ont été mises à l’épreuve après près d’une centaine d’attaques contre des bases américaines en Irak et en Syrie depuis le début du conflit de Gaza. La réponse partielle à ces attaques, qui a conduit à l’assassinat d’un dirigeant du mouvement irakien Al Nujaba, accusé par les Etats-Unis d’être responsable des attaques contre leurs bases en Syrie et en Irak, a tendu les relations entre Washington et Bagdad.

Le gouvernement de Mohammed Shi’a Al Sudani, embarrassé par les frappes aériennes américaines contre les Forces de mobilisation populaire, qui font partie de l’armée irakienne, a annoncé son intention de mettre fin à la mission de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis dans le pays, affirmant qu’il s’agissait d’un engagement sur lequel il ne reviendrait pas, et qu’il ne transigerait pas sur l’achèvement de la souveraineté nationale sur la terre, le ciel et les eaux de l’Irak.

La fin de la présence militaire américaine en Irak semble être une victoire stratégique pour l’Iran. Malgré le nombre limité de troupes américaines - environ 2 500 en Irak et un millier ou moins en Syrie - jouant un rôle consultatif dans la mission d’éradication d’ Daesh, le retrait de ces forces reste une demande importante pour l’Iran.

Certaines factions irakiennes soutenues par l’Iran, un élément clé de la coalition dirigée par le Premier ministre Mohammed Shi’a Al Sudani, insistent sur ce point. Un autre point est que l’élargissement du cercle régional des conflits profite directement à l’Iran et à ses mandataires.

Les observateurs s’accordent presque unanimement à dire que l’un des principaux objectifs de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre était de saper le processus de paix entre Israël et les pays arabes et islamiques. Cet objectif a été partiellement atteint, comme en témoigne le fait que les développements rapides sur cette question ont été gelés et que les étapes de la voie saoudienne, qui était sur le point d’être achevée, ont été reportées.

Néanmoins, ce report signifie que le processus pourra se poursuivre après la fin de la guerre de Gaza.

Ce qui est certain, cependant, c’est que la régionalisation du conflit peut effectivement mettre fin au processus, car personne ne peut développer des visions ou des scénarios clairs sur la manière dont le conflit va s’étendre, ses conséquences et son impact, l’identité des acteurs régionaux et internationaux qui peuvent être impliqués dans le conflit, et les implications de tout cela, sans parler des limites du conflit et du lieu et de la manière dont il se terminera, surtout si la communauté internationale a échoué - jusqu’à présent - dans la guerre en cours à Gaza.

Comment pouvons-nous envisager la fin d’un conflit plus large lié à ce qui s’est passé ou se passe à Gaza ?