Le plan d’élargissement de l’OTAN du président Trump aura-t-il le soutien de l’Europe ?

​Washington veut étendre l’OTAN aux pays arabes du Moyen-Orient. Le mercredi 8 janvier 2020, le président Trump a déclaré au secrétaire général de l’OTAN qu’il souhaitait élargir l’Alliance transatlantique aux pays de la région. Cette intention s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran suite à l’assassinat du général iranien Ghassem Soleimani lors d’une frappe américaine à Bagdad le 3 janvier. Selon le président Trump, l’élargissement de l’OTAN aux pays du Moyen-Orient lui permettra, à long terme, d’envisager le retrait des troupes américaines de la région. Il est concevable que le président Trump veuille élargir l’Alliance pour inclure les pays arabes de la région qui partagent sa politique hostile envers l’Iran, comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (EAU).



L’article 5 de l’OTAN pourrait être un obstacle au soutien européen



Dans une région en conflit permanent, il est concevable que les pays européens de l’OTAN s’opposent à la politique d’élargissement du président Trump aux pays du Moyen-Orient. En effet, l’article 5 de l’OTAN constitue le noyau dur de la défense collective de l’Alliance. Il stipule que si un pays membre de l’OTAN est victime d’une attaque armée, chaque pays membre de l’Alliance devra prendre toutes les précautions nécessaires, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer sa sécurité.

Les pays européens de l’OTAN, comme la France et l’Allemagne, redoutent d’être particulièrement impliqués dans des guerres civiles sans issue et de perdre leur politique d’équilibre dans la région. En effet, l’adhésion de l’Arabie saoudite obligerait les pays européens de l’Alliance à s’impliquer dans la protection de la souveraineté de la monarchie saoudienne en cas d’attaque. Il convient de noter que la monarchie saoudienne a subi plusieurs attaques contre sa souveraineté par les rebelles houthis, une milice yéménite proche du régime iranien depuis son intervention dans la guerre civile yéménite. Le 29 janvier, les rebelles houthis ont affirmé avoir lancé des missiles sur les installations pétrolières d’Aramco et des drones sur les bases militaires saoudiennes. L’implication des pays européens dans une guerre sanglante dont l’objectif premier serait de contrer l’influence iranienne au Yémen risquerait de démanteler définitivement l’accord de Vienne sur le programme nucléaire iranien (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) que la France et l’Allemagne cherchent à sauver après le retrait des États-Unis de l’accord en 2018 et le récent soutien déclaré du Premier ministre britannique à l’idée d’un nouvel accord.



