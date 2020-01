Le poisson pourrit par la tête (Vieux proverbe persan)

Un sondage en ligne effectué par la radio officielle allemande DW a demandé aux visiteurs du site de choisir parmi cinq réponses à la question “qui a posé la plus grande menace à la paix au monde ?”. Selon le site Internet de DW, les Allemands pointent massivement vers une personne : Ali Khamenei.

Les cinq options étaient Donald Trump des États-Unis, Kim Jong Un de la Corée du Nord, Xi Jinping de la Chine, Ali Khamenei de l'Iran et Vladimir Poutine de la Russie. 46,9% des votants considèrent Khamenei comme la plus grande menace à la paix mondiale.

L'acceptation de Khamenei est beaucoup plus désastreuse chez nous.

En l'absence de tout système électoral significatif au sein de la dictature, la haine à l'égard de Khamenei a été plus perceptible lors des manifestations nationales qui ont couvert 191 villes en novembre dernier, au cours desquelles plus de 1500 citoyens, pour la plupart des jeunes, ont été, selon le MEK, massacrés par les forces de répression, prenant le commandement directement de Khamenei. Les slogans les plus impressionnants dans presque toutes les manifestations étaient “A bas Khamenei”.

Un clip vidéo circule sur les réseaux sociaux montrant un vieil homme portant un tombeau - un signe montrant que quelqu'un est prêt à mourir pour sa cause – créant une peinture avec le slogan graffiti “mort à Khamenei” sur le mur de l'Ambassade britannique à Téhéran, sous l'œil vigilant et surpris d'un agent de police avant d'être emmené par la police.

Ce niveau d'impopularité, ou de haine, pour le chef suprême d'un régime qui gouverne par un concept démagogique appelé “Velayat-e-Faqih”, la jurisprudence du dirigeant religieux, est sérieusement problématique pour le régime en place. La principale force de ceux qui ont tiré sur les manifestants non armés est constituée par les condamnés à mort de la partie de la population la plus opprimée et la moins instruite.

Ainsi, même les organes de presse officiels du régime ont couru à la rescousse plutôt que d'essayer de cacher le désordre.

Dans un long article intitulé “Pourquoi le chef de la révolution est-il le plus attaqué par les plus grands mensonges”, l'agence de presse Fars, porte-parole non officiel de l'IRGC, s'est donné beaucoup de mal pour expliquer pourquoi Khamenei a été attaqué par la presse occidentale, notamment par Reuters.

Le 23 décembre, dans un article complet sur les manifestations en Iran, Reuters a confirmé le chiffre de 1500 morts annoncé huit jours plus tôt par le MEK. Reuters a souligné le rôle de Khamenei dans la décision de tirer impitoyablement sur les manifestants afin d'empêcher la chute du régime. La responsabilité de Khamenei dans cette décision a également été confirmée par le MEK, trois semaines avant Reuters.

Les raisons avancées par Fars sont les suivantes :

Le chef est le mât principal de la tente de la révolution, si elle tombe sous une attaque meurtrière et perd sa légitimité, alors tout le système deviendra illégitime. Le leader est le principal obstacle dans le pays en ce qui concerne l'élimination de l’“Islam” et de la “Révolution” de l'esprit des Iraniens. Le dirigeant et sa position unique sont le principal ciment qui unit “l'Iran”, ce qui est vu en Irak ces jours-ci reflète clairement les difficultés d'un pays qui souffre de l'absence d'un tel “dirigeant”.

Donc, si nous aspirons à l'Islam, à la Révolution et à l'Iran, nous devrions protéger ce point focal qui est Ali Khamenei par tous les moyens.

Si l'on lit entre ces lignes publiées par l'agence de presse appartenant à l'IRGC répressif, le message clair est que la décision sur le terrain est d'aller à la solution ultime, un modèle de “Iron Hill” ne laissant aucun adversaire du régime indemne.

Ce raisonnement montre exactement pourquoi il n'y a pas d'autre issue à la crise iranienne actuelle qu'une chute totale du régime, par le peuple iranien.