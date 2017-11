Le pourquoi du voyage triomphal de Trump en Chine

Dans la foulée des tensions liées à la Corée du Nord le caractère triomphal de la visite de Trump en Chine peut surprendre, et pourtant .....

Les derniers mois ont été émaillés de tensions en Asie en raison des essais nucléaires et balistiques auxquels s’est livré la Corée du Nord au grand dam de Washington. Donald Trump n’a pas hésité à employer une rhétorique guerrière allant jusqu’à parler de répondre par le feu et la fureur si la Corée du Nord continuait ses tests. Ces gesticulations n’ont eu aucun effet sensible sur la Corée du Nord qui a systématiquement répondu aux menaces par des tests en tout genre, nucléaire, balistiques. Trump a également menacé la Chine de rétorsions économiques si elle ne faisait pas pression sur la Corée du Nord, cela n’ a eu aucun résultat concret si ce n’est une forte réponse diplomatique chinoise parlant de grossière erreur. Si l’on ajoute à cela les tensions en mer de Chine autours des îlots artificiels construits par la Chine pour asseoir ses prétentions territoriales, on aurait pu croire que les tensions seraient telles qu’aucun événement tel que la visite en Chine du président américain ne pourrait avoir lieu.Ne répétait-il pas que la Chine manipulait les taux de change et profitait des USA via leur déficit commercial ? Pourtant, Donald Trump a reçu un accueil triomphal qui contraste avec celui réservé à Barack Obama, pourquoi ?

Il y a plusieurs explications à cela, en tout premier lieu la Chine a besoin de continuer à commercer avec les USA malgré leurs différends, c’est un impératif économique. Mais le plus important n’est pas là à notre sens. Dans sa rhétorique Donald Trump admet implicitement que la Chine a parfaitement le droit de défendre ses propres intérêts. Autrement dit il a abandonné la posture impériale tenue jusqu’alors par Barack Obama et ses prédécesseurs récents qui voulait que la Chine se soumette à un ordre supérieur pour le bien de tous. La différence est fondamentale et constitue une révolution diplomatique les USA ne se présentent plus comme les ordonnateurs de l’ordre international mais comme un acteur qui a la ferme intention de défendre ses intérêts, une chose que les chinois comprennent fort bien puisque c’est la politique qu’ils suivent. Autrement dit avec Donald Trump l’hyper puissance est devenue une grande puissance classique qui s’inscrit dans le concert des nations en ne revendiquant aucune autre place que la sienne.

Le retours au concert des nations ! Il s’agit d’une immense victoire diplomatique pour Pékin qui n’avait jamais accepté de devoir plier l’échine même symboliquement devant l’ex hyper puissance. De facto on peut mieux comprendre que la venue de Trump à Pékin ait été l’occasion de signer un nombre affolant d’accords industriels et commerciaux qui vont jusqu’à l’exploration gazière en Alaska. Le chiffres de 350 milliards de dollars est bien évidemment outrageusement gonflé par rapport aux échanges qui auront effectivement lieu mais il témoigne de ce que les Chinois sont prêts à concéder une grande importance symbolique à leurs relations avec les USA tant que ceux-ci jouent un jeu compatible avec les nouvelles règles internationales dont Pékin est avec Moscou le plus grand promoteur. Autrement dit même si ces grandes puissances ont de profond différends qui continueront à agiter la scène internationale elles ont peut-être au moins trouvé un accord implicite sur les règles du jeu. Ce nouveau jeu international est en vérité très ancien, il s’agit du concert des nations et de la géopolitique à l’ancienne, il va falloir apprendre à rejouer avec ces anciennes règles dans un monde qui change très vite. Donald Trump est en train de le faire avec un certain succès, le laissera-t-on continuer sur cette voie ?

article source https://observateurdubitatif.wordpress.com/2017/11/12/la-signification-du-voyage-triomphal-de-trump-en-chine/