Le Premier ministre ukrainien, Alexeï Gontcharouk, présente sa démission sur fond de scandale

Le Premier ministre ukrainien, Alexeï Gontcharouk, a remis sa lettre de démission à Volodymyr Zelensky, après qu’une bande audio, dans laquelle on l’entend parler de l’ignorance du Président en matière économique, a fuité sur YouTube, déclenchant un véritable scandale.

Le 15 janvier 2019, une bande audio enregistrée lors d’une réunion entre Alexeï Gontcharouk, Premier ministre ukrainien, Oksana Markarova (la cheffe de la Banque Nationale Ukrainienne), Yakov Smoly (chef adjoint de la NBU), Ekaterina Rojkova (cheffe adjointe du bureau du Président ukrainien) et Ioulia Kovaliv, a été publiée sur YouTube. La réunion lors de laquelle cet enregistrement a été fait aurait eu lieu le 16 décembre 2019.

La chaîne qui avait publié la vidéo initiale a disparu depuis que le scandale a éclaté, mais certains médias ukrainiens comme la chaîne ZIK, ont diffusé la bande audio sur leur antenne.

Premier fait assez drôle, tout au long de son discours, Gontcharouk parle en russe et non en ukrainien, ce qui a obligé la chaîne ZIK à mettre une transcription en ukrainien de ses propos, pour respecter la loi sur l’usage de la langue ukrainienne. Ça fait un peu tache pour un gouvernement qui poursuit la politique russophobe et anti-langue russe de son prédécesseur, de se faire attraper à parler la langue interdite lors d’une réunion officielle.

Mais passons à l’essentiel : ce que dit Gontcharouk dans cette bande audio. Cette réunion aurait eu lieu la veille d’une réunion avec le Président ukrainien. Gontcharouk demande de l’aider à expliquer à Zelensky ce qui se passe avec le cours du dollar et ce qui le renforce, ainsi que de lui dire s’il y a un « trou dans le budget » de 50 milliards de hryvnias (environ 2 milliards de dollars).

Gontcharouk explique alors que Zelensky a « une compréhension très primitive des processus économiques », avant de dire à ses collègues ce qu’ils doivent expliquer au Président le lendemain, et en finissant par avouer que lui-même ne connaît pas grand-chose à l’économie (sic).

« Je suis un ignorant complet en économie, je suis juriste de formation. Mais ce que je comprends : il y a deux théories économiques – monétaire et keynésienne », aurait ajouté M. Gontcharouk.

Le Premier ministre ukrainien n’a pas nié l’authenticité de la bande audio mais a déclaré qu’elle avait été éditée. Mais face au scandale et au tollé qu’ont déclenché ses propos sur l’incompétence de Zelensky en matière économique, Alexeï Gontcharouk a annoncé aujourd’hui sur Facebook avoir remis sa lettre de démission au Président ukrainien, qui doit maintenant décider s’il l’accepte ou non.

Dans son post Facebook Gontcharouk déclare que la bande audio qui a déclenché ce scandale a été fabriquée en assemblant des fragments d’enregistrements issus de réunions du gouvernement ukrainien, de telle façon que le contenu crée artificiellement l’impression que lui et son équipe ne respectent pas le Président.

Il explique ensuite qu’il a accepté ce poste de Premier ministre pour mettre en œuvre le programme de Zelensky, qu’il décrit comme un modèle d’ouverture et de décence, et que pour lever tout doute sur son respect et sa confiance envers le Président, il a remis à ce dernier sa lettre de démission.

La question qui est maintenant sur toutes les lèvres est de savoir si Zelensky va accepter la démission de son Premier ministre ou pas, et soumettre la lettre de démission de Gontcharouk à la Rada pour qu’elle vote pour ou contre.

Iouri Boïko, du parti d’opposition « Pour la vie », a encouragé le Président à accepter la démission de son Premier ministre, en expliquant qu’il était impossible de s’occuper correctement d’économie de cette façon, et qu’il était certain qu’une majorité des députés du parti de Zelensky voteraient pour, « car ils comprennent que la situation économique ne s’améliore pas ».

Et Boïko semble avoir vu juste, quand on lit la déclaration de David Arakhamia, le chef de la faction du parti présidentiel à la Rada, qui a annoncé que si Zelensky approuve la démission de Gontcharouk, le parti « Serviteur du peuple » voterait pour à l’unanimité.

D’autres comme Bogdan Bezpalko, membre du Conseil pour les Relations Interethniques, disent que l’incompétence de Gontcharouk n’était pas un secret pour Zelensky, et que si cela avait été un problème, le Président aurait déjà viré son Premier ministre depuis longtemps. En clair, si Zelensky l’a gardé, c’est qu’il lui convient, et qu’il y a donc de fortes chances qu’il refuse la démission de Gontcharouk.

De plus si Zelensky accepte la démission de Gontcharouk au nom de son incompétence, le Président ukrainien devrait lui aussi démissionner dans la foulée pour la même raison !

D’après Bezpalko il y a donc trois scénarios possibles :

1) Garder Gontcharouk et le « punir » d’une façon ou d’une autre pour les propos tenus ;

2) Virer Gontcharouk plus tard, à un moment plus opportun pour canaliser les opinions négatives et les protestations dirigées contre Zelensky (en gros faire du Premier ministre un para-tonnerre) ;

3) Accepter la démission de Gontcharouk, et ouvrir la porte à une bataille d’influence entre Georges Soros, Igor Kolomoïski, Zelensky et l’opposition pour choisir le nouveau Premier ministre.

Citant des sources au sein du bureau du Président ukrainien, le site ZN.UA a déclaré que Zelensky n’a pas l’intention d’accepter la démission de Gontcharouk, en tout cas pas pour l’instant.

Une information qui semble être confirmée par le fait que Zelensky a ordonné qu’une enquête soit menée pour identifier la personne qui a enregistré cette réunion et diffusé l’enregistrement. Le Président ukrainien a donné deux semaines pour identifier la taupe, et mettre en place des mesures techniques pour empêcher que les conversations entre les membres du gouvernement puissent être enregistrées puis diffusées.

Un ordre présidentiel reçu cinq sur cinq, puisque le SBU a confirmé aujourd’hui même avoir lancé une enquête pour identifier la personne qui avait enregistré la conversation.

Il semble donc que Zelensky cherche plus à punir la taupe que Gontcharouk lui-même, ce qui confirmerait que le Président ukrainien n’a pas l’intention d’accepter la démission de son Premier ministre. Reste à voir dans les prochains jours ce que Zelensky décidera au sujet de cette affaire, qui ne redore ni son image ni celle de son gouvernement, et encore moins celle de son Premier ministre, déjà bien écornée par ses accointances avec les néo-nazis.

Christelle Néant

