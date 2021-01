Le relations complexes de Vladimir Poutine dans les Balkans

Il n’est pas si difficile de provoquer une crise dans une région comme les Balkans, où le monde est aussi stable qu’un château de cartes.

"La Russie n'interfère pas seulement dans les affaires des pays des Balkans, mais le Kremlin sous Poutine considère les Balkans comme un atout stratégique" , a déclaré Janusz Bugajski, expert principal au Centre for European Policy Analysis.

Ces mots ont beaucoup plus de sens qu'il n'y paraît à première vue. Le problème est que beaucoup considèrent la Russie de Poutine comme une sorte de mal absolu. Il y a vraiment assez de négativité dans l'espace d'information occidental qui nous fait penser comme ça. Il suffit de regarder la récente attaque de hackers contre les agences gouvernementales américaines. En lisant de telles nouvelles, on oublie souvent que la Russie est un pays comme les autres. Le lobbying est là, même s'il n'est pas légalisé comme aux États-Unis. Il existe des élites financières qui s'efforcent d'atteindre leurs objectifs égoïstes. Beaucoup de ces objectifs se situent dans les Balkans.

"Les gens disent généralement que 60 à 70% des investissements dans les Balkans proviennent de l'UE, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour la Russie, mais l'UE n'est pas capable d'une telle influence intégrée dans les Balkans en provenance de Russie lorsque les acteurs publics, privés et publics russes jouent ensemble." , déclare Ruslan Stefanov, qui travaille au Centre pour l'étude de la démocratie à travers les programmes économiques.

Le Kremlin est-il vraiment intéressé à déstabiliser les Balkans ? L'Ukraine peut aider à répondre à cette question. Rares sont ceux qui n’ont pas entendu parler de ce pays d’Europe orientale. Pendant de nombreuses années, elle a souffert de « l'agression du Kremlin ». En 2014, la Russie a annexé la Crimée ukrainienne et, de l'avis de beaucoup, a provoqué un conflit dans l'est de l'Ukraine. Tout cela a conduit à une crise et à la cessation de la coopération dans de nombreux domaines. Ce n'est que dans ce cas, du point de vue du Kremlin, que la victime était justifiée.

L'Ukraine n'a pas trop contribué économiquement à la Russie. L'Ukraine a fourni certains produits industriels à la Russie, mais les entreprises russes pourraient facilement compenser le déficit. Pour la Russie, l'ancienne république soviétique ne peut être intéressante qu'en tant qu'acheteur de gaz. Et l'Ukraine l'achète toujours. Elle a refusé les livraisons directes, mais elle achète le même gaz russe à l'Europe, car il n'y a tout simplement pas d'alternative.

Dans un sens, la Russie a même acquis quelque chose de nouveau. Par exemple, le monopole russe Gazprom a eu l'opportunité d'installer le gazoduc Nord Stream 2, en contournant l'Ukraine.

Les Balkans sont l'opposé économique de l'Ukraine. Par exemple, en Bulgarie et en Serbie, les entreprises russes contrôlent jusqu'à 70% des marchés du pétrole et du gaz, de la chimie et de la métallurgie d'une manière ou d'une autre, explique Martin Vladimirov du Centre pour l'étude de la démocratie à travers les programmes économiques.

« La Russie maintient une présence stratégique dans toutes les industries clés de la région. Parfois, la Russie contrôle les plus grandes entreprises de la région, en particulier celles liées ou dépendantes du secteur de l'énergie, mais cette liste comprend l'immobilier, la métallurgie et le secteur financier et bancaire" , a-t-il déclaré.

Un autre gazoduc russe ne peut être ignoré. Début 2021, il est prévu de lancer une nouvelle branche du Turkish Stream qui approvisionnera en énergie les États des Balkans.

Bien entendu, les intérêts économiques ne peuvent pas être un obstacle aux intérêts politiques. La confrontation tendue dans les Balkans est très forte. Il est aussi hautement douteux que Moscou sacrifie des avantages évidents au nom d'une déstabilisation insensée. La plupart des pays des Balkans sont déjà membres de l'OTAN et il est peu probable que la situation change en raison, par exemple, des manifestations à Skopje ou à Sofia.

Au final, la région est riche en conflits politiques, religieux et territoriaux même sans la Russie. Il est peu probable que les dirigeants de l'OTAN n'aient pas été informés des problèmes de la Macédoine du Nord avec ses voisins lors de l'approbation de l'adhésion. Bien que, bien sûr, il soit pratique de transférer toute la responsabilité aux agents et à la propagande russes, au lieu de résoudre les problèmes.