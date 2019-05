Le retour en force de la Russie au théâtre mondial

La Russie est retournée en force au Moyen-Orient par la porte syrienne. Aujourd’hui, grâce à son soutien à l’armée nationale libyenne dirigée par le général Khalifa Haftar, elle a pris une nouvelle mesure pour rétablir son statut d’acteur mondial sur la scène régionale.

L’un des facteurs clés du retour de la Russie est sa puissance militaire croissante au cours des dernières années. Le ministre russe de la Défense, Sergey Shoygu, a récemment déclaré qu’« il y a six ans, les forces russes n’étaient pas en mesure de participer à des opérations militaires dans des zones reculées du territoire russe en raison du manque d’armes et de personnel qualifié. »

La déclaration du ministre russe de la Défense devant la Commission de défense de la Douma confirme l’ampleur des progrès réalisés par la Russie depuis 2012. Le ministre de la Défense a déclaré que l’armée russe avait reçu plus de 1100 missiles de croisière en six ans.

Il a ajouté que les mesures prises en 2019 ont permis d’augmenter de plus de 12 fois le nombre de missiles guidés de haute précision à longue portée et de plus de 30 fois celui des missiles de croisière de haute précision.

L’amélioration massive des capacités opérationnelles s’est reflétée dans les résultats de l’intervention militaire russe en Syrie depuis 2015.

Le ministre russe de la défense a déjà confirmé les progrès réalisés dans ses remarques de décembre dernier. Il a dit qu’en 2018, l’armée russe avait atteint un niveau sans précédent en termes d’équipement et d’armes modernes, avec plus de 1 500 armes et 80 000 pièces d’équipement. L’indice de modernisation de l’armée russe est de 61,5 percent, a-t-il ajouté.

De nombreux pays occidentaux ont réagi au niveau de développement des missiles russes. De nouvelles armes avancées, parfois dévoilées par le président Vladimir Poutine, pourraient permettre à la Russie d’atteindre une supériorité militaire qualitative sur l’OTAN.

Le nouveau missile russe Tsircon est plus mortel que prévu, selon un journal allemand. Sa vitesse est de 11 000 kilomètres à l’heure. Ça ne prendrait que cinq minutes pour atteindre le Pentagone.

La plupart des nouvelles armes russes semblent viser à dépasser l’arsenal militaire américain. La marine russe a récemment annoncé qu’elle avait terminé les essais d’un nouveau système de missiles antiaériens connu sous le nom de Poliment-Redut. Il a été décrit comme étant capable de « détruire » les missiles Tomahawk américains.

Les armes de la Russie sont apparues au premier plan après que la Turquie a maintenu son engagement à l’égard du plan d’achat du système de missiles russes S-400, malgré la menace qui pèse sur ses relations avec les États-Unis et l’OTAN.

Le nombre sans précédent de menaces qui pèsent sur la Turquie pour qu’elle abandonne le plan est une indication suffisante de la colère des États-Unis. Même le porte-parole du Pentagone a évoqué les « conséquences nécessaires » si la Turquie insiste pour acheter le système russe.

En fait, ce plan marque un changement majeur dans la nature des relations de la Turquie avec l’OTAN. La Turquie, deuxième force militaire de l’OTAN, prévoit non seulement d’utiliser un système de défense extérieur, mais aussi un système qui appartient à un adversaire stratégique principal de l’OTAN.

L’OTAN a justifié sa colère contre la décision de la Turquie par la crainte de la divulgation de ses secrets militaires et techniques à la Russie. Les Etats-Unis avaient auparavant proposé à la Turquie d’acheter Patriot afin de la dissuader d’acheter le système de missiles russe. Mais tout ce que l’on peut faire maintenant, c’est d’imposer autant de sanctions que possible à la Turquie.

L’enjeu pour les États-Unis ne concerne pas seulement les secrets techniques et militaires, mais aussi la réputation et la commercialisation mondiale des armes américaines et le fait qu’un allié de l’OTAN achète l’arme d’un rival.

L’une des plus fortes mesures de pression américaines serait d’annuler l’accord sur l’avion furtif F-35 de Lockheed Martin avec la Turquie. L’avion est censé pouvoir contourner le système de missiles russe. La Turquie a reçu la première cargaison dans le cadre de l’accord en juin. Mais les avions de chasse sont toujours aux États-Unis pour former les pilotes turcs, un processus qui pourrait prendre un an ou deux, selon le Pentagone.

La dynamique actuelle des marchés des armes n’est pas seulement liée à la supériorité militaire des puissances régionales et internationales ou à la concurrence stratégique entre alliés et adversaires, mais aussi étroitement liée aux parts des producteurs d’armes sur le marché mondial.

Selon le SIPRI, la part des pays producteurs s’élevait à environ 398 milliards de dollars en 2017. L’Institut, dont le siège est à Stockholm, a estimé la part des États-Unis dans les ventes mondiales d’armes à environ 57 percent, soit environ 226 milliards de dollars, y compris les achats effectués par le Département de la défense des États-Unis, alors que les ventes totales des dix plus grandes entreprises russes parmi les 100 plus grandes entreprises mondiales de défense ont représenté près de 10 % des ventes mondiales.

Almaz-Antey, le fabricant russe de systèmes de défense aérienne, dont le S-400, a réalisé un chiffre d’affaires de 8,6 milliards de dollars. Les chiffres sont encore très inférieurs aux ventes d’une grande entreprise américaine comme Lockheed Martin, le plus grand trafiquant d’armes du monde, avec des ventes d’environ 50 milliards de dollars en 2017.

Il est vrai que les chiffres des ventes d’armes russes sont encore loin de concurrencer ceux de leurs homologues américains. Mais le rythme de développement des armes russes peut constituer une menace sérieuse à long terme.

Alors que la Russie fait un retour en force sur le théâtre mondial, elle veut transformer son pouvoir en de nouvelles sphères d’influence. Pour ce faire, elle utilise les ventes d’armes avancées, qui constituent l’une des sources les plus importantes d’expansion et d’influence mondiales.