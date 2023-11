Le rôle agitateur de l’Iran dans la crise du Moyen-Orient

Les crises au Moyen-Orient s’intensifient. Ces crises menacent de déclencher des conflits régionaux ou internationaux majeurs. L’interaction de leurs causes et la complexité de leurs antécédents et de leurs motivations les rendent encore plus dangereuses. C’est également le cas de ce qui se passe à Gaza. Les puissances régionales devraient jouer un rôle responsable dans de telles situations. Elles doivent essayer de calmer la situation et d’apaiser l’atmosphère.

Cependant, l’Iran fait le contraire dans cette crise. Cela a commencé par son rôle dans la planification et l’orchestration de l’attaque sanglante et terroriste du Hamas contre Israël. Cette attaque a déclenché le conflit actuel. L’Iran a continué à inciter à l’escalade et a constamment menacé d’intervenir. Il a des mandataires dans plusieurs pays de la région. Ils pourraient intervenir dans le conflit en cours à Gaza.

Cela montre le vrai visage de ce régime, qui se nourrit de crises depuis sa création en 1979. Il ne peut pas vivre dans une atmosphère régionale et internationale calme et stable. Il est clair pour tout expert et observateur que la doctrine iranienne de lutte est basée sur la conduite de guerres par procuration. C’est pourquoi le régime iranien a mobilisé une grande partie des ressources du pays. Il a créé, financé et armé des milices sectaires dans plusieurs pays et régions. Elles vont du Yémen au sud au Liban au nord.

Le régime s’appuie sur un réseau de relations idéologiques et de loyautés.

Il entretient des liens avec des organisations extrémistes et terroristes telles que les Houthis et le Hezbollah. Il entretient également des liens avec des organisations et des factions chiites armées en Irak. En outre, il entretient des liens organisationnels et des connexions avec des groupes qui partagent des points communs avec lui, comme le Hamas. Nous sommes à un moment historique loin de l’émotion. Il faut de la rationalité et de la sagesse pour épargner le sang de civils innocents. Nous pensons qu’il est illogique d’accuser certaines puissances occidentales d’être en partie responsables de l’effusion de sang du côté palestinien. Ils devraient porter la même accusation contre ceux qui ont planifié et préparé l’attaque sanglante et terroriste du Hamas contre Israël. Cette attaque est à l’origine du conflit actuel.

Le sang d’innocents a été versé, que ce soit du côté israélien ou palestinien. Toute personne dotée d’une conscience humaine devrait adopter une position qui transcende moralement les sentiments de vengeance et de rétribution. Ces sentiments ne peuvent être le point de départ de discussions sur la crise actuelle.

Ce que l’on entend par là, c’est que l’Iran est également responsable du sang des victimes innocentes des deux côtés, palestinien et israélien. Il est responsable de toutes les destructions et du chaos qui ont frappé le Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Il n’y a pas de fin en vue dans un avenir proche. Il est remarquable qu’à une époque où le gouvernement américain évite de porter des accusations directes contre l’Iran, le guide suprême iranien Ali Khamenei mette explicitement Washington en accusation.

Il déclare qu’elle est « partenaire des crimes » commis à Gaza et « d’une certaine manière, responsable de ces crimes ». Cela envoie un message fort aux Etats-Unis et à tous les autres pays. La réticence du gouvernement américain à clarifier ses positions a plusieurs raisons. Il se peut qu’il ne veuille pas rompre les liens étroits avec Téhéran, ou qu’il veuille éviter les accusations officielles des États-Unis à son encontre. Le président Joe Biden ne veut pas élargir le front du conflit et cibler l’Iran, ni même répondre au comportement violent de ce pays.

Et nous disons franchement que l’hésitation du gouvernement américain pendant des années est l’une des raisons de la situation tendue à Gaza. Téhéran était certain que la Maison Blanche ne s’engagerait pas dans un conflit direct avec lui, quoi qu’il arrive. Dans le cas contraire, l’Iran n’aurait pas osé lancer un défi, comme l’a déclaré le chef d’état-major général iranien Mohammad Bagheri. Il a averti que la poursuite des attaques israéliennes contre les Palestiniens avec le soutien d’autres pays pourrait conduire à l’entrée de « nouveaux acteurs dans l’arène ». Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollahian, a lancé cet avertissement, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Il a prévenu que le temps était compté pour trouver des « solutions politiques » avant qu’une « expansion » de la guerre entre Israël et le Hamas ne devienne « inévitable ». Ces avertissements signifient que les mandataires régionaux de Téhéran sont prêts à s’engager dans un vaste front de combat et à mettre le feu à l’ensemble du Moyen-Orient.

Les choses semblent très claires lorsque le ministre iranien des Affaires étrangères se fait le porte-parole des mandataires de son pays au sein de divers groupes, organisations et milices terroristes. Il affirme que le Hezbollah a atteint une force telle que les Américains ont dû lui envoyer des dizaines de messages pour l’inciter à ne pas ouvrir un front contre Israël, et il confirme que « la résistance en Palestine est à son apogée ». Aujourd’hui, les masques sont tombés et il n’y a d’autre issue pour personne que d’appeler les choses par leur nom. Il n’y a pas de place pour se cacher ou se retrancher derrière n’importe quel prétexte. L’Iran ne veut ni la sécurité ni la stabilité dans notre région. L’idée de « résistance » est prédominante, que ce soit contre Israël ou contre les Etats-Unis. La courbe de l’escalade iranienne et de son axe s’élève face à un environnement mondial qui souffre de division, de fragmentation et de conflits polaires aigus qui nourrissent l’orientation iranienne. Elle s’en nourrit et en tire profit.