Les Émirats arabes unis sont soucieux de préserver la stabilité régionale et de protéger la sécurité nationale des pays arabes et du Golfe contre toutes les menaces. La sage médiation émiratie, entreprise par Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier d'Abu Dhabi et Commandant suprême adjoint des forces armées des EAU, a joué un rôle majeur dans la résolution du conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les dirigeants avisés ont intensifié les efforts diplomatiques au cours des derniers mois et des dernières semaines. Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan a effectué une visite officielle en Ethiopie. Les EAU ont également reçu les deux chefs d'État lors de visites officielles qui ont conduit à l'établissement de la stabilité dans la Corne de l'Afrique.

Le différend entre l'Éthiopie et l'Érythrée dure depuis plus de deux décennies. Il a fallu une sage médiation d'une partie qui bénéficie de la confiance des deux parties pour rapprocher leurs points de vue. Mettre fin à ce conflit est dans l'intérêt des deux pays.

Le 19 mai, le Premier ministre éthiopien a effectué une visite officielle aux EAU. À la mi-juin, Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan s'est rendu à Addis-Abeba. Là, il a eu des entretiens fructueux avec le Premier ministre éthiopien. Le 3 juillet, le Prince héritier d'Abu Dhabi a reçu le président érythréen, Isaias Afwerki, dans une série de discussions qui ont attiré l'attention des milieux politiques au niveau régional et international. Personne ne pensait que ces visites étaient une médiation possible des EAU entre les deux pays. La plupart des attentes sont allées dans des directions assez différentes. Les médias hostiles ont diffusé des scénarios promus par leurs financeurs. Les fausses nouvelles étaient basées sur les conclusions des détenteurs d'agendas avec des plans malveillants. Les détenteurs de ces programmes ne peuvent penser à un leadership œuvrant pour le bien de la nation arabe, un leadership croyant que la paix et la stabilité sont le seul moyen de développement et que l'arrêt de la guerre et des conflits garantit la sécurité et la stabilité régionales.

Workneh Gebeyehu, ministre éthiopien des Affaires étrangères, a déclaré que le rapprochement entre les deux pays était le résultat des efforts déployés par Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la réconciliation était « illustrative d'un nouveau vent d'espoir qui souffle à travers l'Afrique ».

Résoudre le conflit éthiopien-érythréen en peu de temps était impensable. Les deux pays ont mené une guerre sanglante de deux ans (1998-2000). Une atmosphère de guerre froide a marqué les tensions entre les deux pays il y a près de deux décennies. Mais l'espoir d'un règlement a suscité la médiation positive et vigoureuse de Son Altesse le Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

Personne n'a jamais prévu que l'Éthiopie demanderait aux États-Unis de lever les sanctions contre l'Érythrée. Le conflit d'hier a été transformé en un désir de coopérer et de compenser pour ce qui avait été perdu pendant les années de tension.

Cette mesure positive est importante compte tenu des développements rapides, des plans de conspiration et du financement du terrorisme. Les forces régionales expansionnistes approfondissent les différences et propagent la sédition parmi les pays de la région. La réconciliation aura des effets positifs sur les peuples éthiopien et érythréen. Elle a été retardé, mais il a fallu de gros efforts de la part d'une partie sincère qui cherche le bien, la sécurité et la paix pour tous.

L'Ethiopie cherche une percée de développement pour son peuple. Elle n'y parviendra que par la paix avec sa voisine, l'Érythrée, pour mettre fin au conflit et à la tension et assurer les ports commerciaux éthiopiens à travers les ports érythréens. L'Érythrée elle-même a besoin d'une intégration avec le monde et les pays voisins pour relancer son infrastructure et son économie.

La lutte contre l'extrémisme et le terrorisme est un objectif clé pour les EAU et la coalition arabe. Cela est clair dans le travail diplomatique. La réalisation de cet objectif vital nécessite des efforts militaires et de sécurité, mais aussi un travail parallèle aux niveaux culturel, politique, diplomatique et médiatique. L'un des moyens les plus importants pour atteindre cet objectif est l'élimination des conflits. Cela exige également de réduire les zones grises où il n'y a pas de stabilité. Ces zones sont exploitées par des organisations terroristes pour exercer leurs activités criminelles. Plusieurs conflits entre les pays de la Corne de l'Afrique, notamment le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ont été l'un des facteurs les plus importants de la propagation du terrorisme. Les organisations terroristes ont exploité ce conflit pour propager des idées extrémistes.

L'absence de coopération entre les deux pays régionaux a entravé les efforts contre l'extrémisme et le terrorisme. Les pays qui financent le terrorisme ont exploité le différend pour atteindre leurs objectifs et intérêts.

Le succès de cette médiation est un coup puissant à l'intrigue des conspirateurs régionaux tels que le Qatar et d'autres. Doha a profité des conflits dans la Corne de l'Afrique pour jouer des rôles malveillants qui nuisent à de nombreux pays arabes et du Golfe. La réconciliation a ainsi miné les plans du Qatar d'exploiter ce conflit et de semer la discorde.