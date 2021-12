Le roman « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » a été présenté en République tchèque

« Ceux qui se tiennent derrière ton épaule » est le titre du roman de Faina Savenkova, une auteure de 13 ans originaire de Lougansk (RPL), et de l’écrivain russe de science-fiction Alexandre Kontorovitch, qui vient d’être présenté en République tchèque.

Les deux auteurs ont présenté leur livre en ligne le 16 décembre 2021 à ceux qui sont venus au comité municipal du Parti communiste de Bohême et de Moravie à Ostrava, en République tchèque. La République tchèque a été le premier pays, en dehors de la RPL (République Populaire de Lougansk) et de la Russie, à présenter le livre. La réunion a été organisée par la Société des Amis de la RPL et de la RPD (République Populaire de Donetsk) en coopération avec le Comité municipal du Parti communiste de Bohême et de Moravie à Ostrava et la Société tchéco-russe à Ostrava.

Le roman est un conte pour enfants, qui raconte la guerre dans le Donbass à travers les yeux des enfants. Chacun a un ange (le bien) et un diable (le mal) derrière une de ses épaules. D’où le titre du livre. Le roman traite de la lutte entre le bien (incarné par les « léopards » – des chats) et le mal (incarné par les « hiboux » – une créature entre les hiboux et les renards) sur fond de guerre civile dans le Donbass. Les léopards sont les défenseurs des enfants contre les hiboux.

La préface du roman a été écrite par l’écrivain et journaliste italienne Marinella Mondaini et l’écrivain russe Egor Kholmogorov. Ils ont souligné qu’il est absolument unique qu’une jeune fille de 13 ans et un auteur célèbre aient écrit un roman ensemble. Ce roman est également le premier roman sur la guerre dans le Donbass destiné aux enfants.

Après une brève présentation du roman par Alexandre Kontorovitch et Faina Savenkova, des questions ont été adressées aux auteurs. Les gens ont demandé, par exemple, où ils pouvaient commander le livre. Alexandre Kontorovitch a transmis un lien vers un site web où on peut le trouver. Le livre est également disponible sous forme électronique.

La présentation du livre a été suivie d’une discussion sur les événements récents dans le Donbass. La conférence était accompagnée de deux chansons. Au début de la conférence, le public a écouté la chanson « Radoujnaya » (Irisée) de la chorale d’enfants « Etud-Tais » d’Altchevsk, et la rencontre s’est terminée par une belle chanson sur Lougansk, intitulée « Lioubimy gorod » (ville bien-aimée), interprétée par une jeune chanteuse de huit ans de l’Académie des arts pour enfants de Lougansk, Nastia Baïda.

Source : News Front

Traduction par Christelle Néant pour Donbass Insider