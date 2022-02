Le roman « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », de Faina Savenkova et Alexandre Kontorovitch, a été présenté en Italie

Une présentation en ligne du roman fantastique pour enfants « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », écrit par l’écrivain russe de science-fiction Alexandre Kontorovitch et la jeune auteure de Lougansk, Faina Savenkova, a eu lieu en Italie le 30 janvier.

Après sa sortie en Russie par la maison d’édition AST, le livre a été présenté à Moscou et à Lipetsk, où les auteurs se sont rendus pour une présentation, ainsi qu’à Lougansk. Et maintenant, c’est au tour de l’Italie. La présentation a rassemblé des résidents d’Italie qui soutiennent le Donbass.

Faina Savenkova, l’une des auteurs, a fait part de ses impressions : « Aujourd’hui, la présentation de mon roman et de celui d’Alexandre Kontorovitch, « Ceux qui se tiennent derrière ton épaule », a eu lieu en Italie. Certes, il s’agit pour l’instant d’une réunion en ligne, mais je suis heureuse que nous ayons réussi à réunir des personnes aux opinions politiques très différentes, unies par leur compassion pour le destin du Donbass et capables de ressentir sa douleur… Merci à la Fondation Speranza et à tous mes amis en Italie. »

Le deuxième auteur, Alexandre Kontorovitch, a également commenté la présentation : « Nous nous préparons à cela depuis longtemps, et enfin… Il y a eu une présentation en ligne de notre livre en Italie. Hélas, seulement sur Internet, alors que j’aurais aimé que ce soit en personne. Mais le COVID et tout ça… ne le permettent pas ! Mais où peut-on voir des gens de tout le pays ? Probablement seulement à travers ce type de communication. La barrière de la langue n’était pas un obstacle insurmontable. Nous avons eu une conversation assez productive, nous avons parlé autant que nous le pouvions, malheureusement, il n’y avait pas assez de temps… Nous avons convenu d’envoyer quelques livres en Italie, nous avons appris quelque chose sur les traductions prévues de notre livre… Et le chat qui nous a salué à la fin de la conversation – c’était extraordinaire ! Et très touchant ! »

La journaliste française Christelle Néant, qui traduit actuellement le roman en français, a déclaré qu’elle était heureuse que le livre de Faina Savenkova et Alexandre Kontorovitch suscite un tel intérêt dans toute l’Europe.

« Lorsque des lecteurs français ont commencé à me demander s’il y aurait une version française du roman, je ne pensais pas qu’il serait aussi populaire dans toute l’Europe. En même temps, je suis contente, voire heureuse, que ce roman suscite un tel intérêt dans plusieurs pays occidentaux. Cela montre les limites de la propagande anti-russe et anti-Donbass. »

La présentation en ligne du livre a été organisée par l’association culturelle Speranza, en présence de :

Marinella Mondaini, journaliste, traductrice

Alexandre Kontorovitch, auteur

Faina Savenkova, auteur

Georgina Chiocca, publiciste, éditrice

Marco Mosti, Association culturelle Cuore russo

Marta Tonjani, “Italie-URSS”, Association culturelle Est

Christelle Néant, journaliste française

Maurizio Marrone, conseiller régional pour la coopération internationale du Piémont

Irina Vichoreva, Association culturelle Speranza

Ennio Bordato, Association “Aidons les enfants du Donbass”

Voir la vidéo de la conférence, en russe et italien :

Traduit en français par Christelle Néant pour Donbass Insider