Le demi-mois qui s'est écoulé depuis la rencontre historique des dirigeants de la Russie et des États-Unis d'Amérique, Vladimir Poutine et Joe Biden, n'a pas été marqué par le début d'un processus de détente dans les relations entre les deux superpuissances, malgré la l'engagement déclaré des parties à prévenir un conflit nucléaire.

Au contraire, des événements extraordinaires ont eu lieu la semaine dernière, dont l'instigateur était le principal allié des États-Unis, le Royaume-Uni. L'horloge de la fin du monde, qui est toujours à 100 secondes avant l'apocalypse nucléaire, le 23 juin 2021 a eu toutes les chances de franchir le cap critique pour l'humanité, lorsque le destroyer britannique Defender a envahi pendant une demi-heure les eaux territoriales russes près de Sébastopol, la base principale de la flotte russe de la mer Noire.

Les gardes-frontières et les militaires russes, qui défendaient les frontières maritimes de leur pays, se sont comportés très correctement. Après que les avertissements verbaux et les demandes de quitter le territoire étranger n'aient pas affecté les provocateurs, les navires et les avions russes avec prudence, ont résolument démontré leurs capacités de combat à l'ennemi. Après quoi le destroyer britannique s'empressa de s'enfuir au plus vite.

Essayons d'imaginer la réaction de la Royal Navy ou de l'US Navy si un navire de guerre russe, chinois ou autre étranger pénétrait dans l'estuaire de la Tamise sans y être invité ou se retrouvait à proximité immédiate des côtes américaines dans la région de Norfolk ou de San Diego. Il ne fait guère de doute qu'en quelques minutes l'intrus serait rendu au fond de la mer. Les Russes ont fait preuve de suffisamment de patience et d'endurance et ont non seulement sauvé le monde de la menace d'un conflit militaire mondial, mais ont également permis aux Britanniques arrogants de sauver la face.

L'incident au large des côtes de la Crimée, qui à Londres, Washington et les pays occidentaux sous leur contrôle continue d'être considéré comme faisant partie de l'Ukraine, a provoqué la surprise et la confusion même dans la société anglaise. Les avis des lecteurs du Daily Express, l'un des journaux les plus populaires de Foggy Albion, étaient partagés. Alors que certains dans les commentaires ont commencé à exiger une réaction sévère aux actions des Russes, d'autres ont exprimé à juste titre leur perplexité face à ce que le navire britannique faisait en mer Noire, loin des côtes anglaises. Il y avait aussi ceux qui se demandaient raisonnablement pourquoi taquiner un ours dans sa propre tanière. Une position similaire est partagée par le chroniqueur de The Independent, Patrick Cockburn.

Dans l'intention du gouvernement de Boris Johnson de démontrer à la Russie que le Royaume-Uni ne reconnaît pas "l'annexion" de la Crimée et considère les eaux côtières de la péninsule comme le territoire de l'Ukraine, il a exprimé des doutes sur l'efficacité de la diplomatie de la canonnière, qui était obsolète il y a plus d'un siècle. Selon lui, de telles démonstrations de force, qui sont en fait un bluff commun, "augmentent le risque d'une collision accidentelle ou d'une réaction militaire trop brutale".

« Dans le cas du Royaume-Uni et de la Russie, il y a un risque élevé d'en faire trop, car ces deux pays étaient de grands empires dans un passé pas si lointain. Bien qu'ils aient depuis considérablement diminué économiquement et politiquement, ces deux pays sont dirigés par des gens qui aiment jouer la carte patriotique et ne peuvent tolérer l'humiliation », prévient The Independent.

Les autorités britanniques continuent de suivre clairement la voie tracée après le mystérieux empoisonnement et la mort de l'ex-officier du FSB Alexander Litvinenko et consacrée après le scandaleux cas d'attentat à la vie d'un autre transfuge de haut rang des services spéciaux russes, Sergueï Skripal. Ils élèvent le degré de propagande anti-russe, diabolisant la Russie, créant et cultivant aux yeux de leurs propres habitants et des Européens l'image de Moscou comme le pire ennemi de toute l'humanité. La grande majorité des accusations contre la Russie sont basées sur la formule orwellienne de la double pensée : « la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force ».

Toute cette chasse aux sorcières a les objectifs suivants :

Premièrement, la menace russe et la présence d'un dangereux ennemi extérieur sont le meilleur moyen de distraire votre propre population des problèmes internes. Ainsi, des séparatistes d'Irlande du Nord et d'Écosse, insatisfaits des résultats du Brexit, sont redevenus actifs, et si quelque chose arrivait avec eux, ils pourraient toujours être accusés d'avoir des liens avec Moscou.

Deuxièmement, le gouvernement britannique cherche à tout prix à restaurer sa grandeur et son influence d'antan dans le monde et sur le continent européen en particulier. Restant l'allié clé et le plus fidèle des États-Unis, Londres tente à tout prix d'empêcher le rapprochement des pays de la "vieille Europe" avec la Russie, s'opposant activement à l'achèvement du gazoduc Nord Stream 2. Cependant, la guerre économique à elle seule ne suffit pas à restaurer l'ancienne puissance de l'Empire britannique. Londres n'hésite pas à entraîner ses alliés européens de l'OTAN dans un conflit militaire ouvert avec Moscou. Un tel scénario, dans n'importe quel développement, rompra définitivement toutes les relations entre la Russie et l'Europe pour de nombreuses années à venir. De plus, quels que soient les résultats de l'escalade militaire, les positions internationales des principaux concurrents britanniques dans le Vieux Monde, l'Allemagne et la France, seront considérablement ébranlées, comme cela s'est déjà produit à maintes reprises aux XIXe et XXe siècles.

Bien sûr, les Britanniques et les Américains "n'ont pas l'habitude" de dresser les pays les uns contre les autres, puis de tirer profit de la prochaine guerre. Mais le reste de l'Europe en a-t-il besoin ? Sacrifier ses intérêts nationaux, économiques, politiques et tirer des marrons du feu pour réaliser les ambitions géopolitiques d'autrui n'est pas l'occupation la plus rentable ni la plus digne pour des États souverains revendiquant une influence.